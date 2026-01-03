Οι δημιουργοί του «Stranger Things» μίλησαν για το πώς κατέληξαν να χρησιμοποιήσουν το θρυλικό τραγούδι του Ντέιβιντ Μπόουι, «Heroes», ως το φινάλε ολόκληρης της σειράς.

Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν του δημοφιλούς Netflix, η αγαπημένη παρέα των ηρώων ενώνεται ξανά για να αντιμετωπίσει τον Βέκνα στην πιο καθοριστική μάχη της ιστορίας.

Από την αρχή μέχρι το τέλος της, η σειρά ξεχώρισε και για το δυναμικό της soundtrack, γεμάτο εμβληματικά κομμάτια των ’80s από καλλιτέχνες όπως η Kate Bush, ο Michael Jackson, η Diana Ross, οι ABBA και πολλοί ακόμη.

Στους τίτλους τέλους, το «Heroes» ακούγεται ως το τελευταίο τραγούδι της σειράς, κλείνοντας συναισθηματικά αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι. Όπως αποκάλυψε ο συνδημιουργός Ρος Ντάφερ σε συνέντευξή του στο Netflix Tudum, η επιλογή του κομματιού έγινε έπειτα από πρόταση του Τζο Κίρι, που στη σειρά υποδύεται τον Στιβ Χάρινγκτον και παράλληλα ασχολείται με τη μουσική υπό το καλλιτεχνικό όνομα Djo.

«Μόλις το είπε ο Τζο, καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν το σωστό τραγούδι για το τέλος της σειράς επειδή, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένας ύμνος για το Stranger Things» είπε. «Το να χρησιμοποιήσουμε την αρχική εκδοχή του Μπόουι ήταν σωστό και ταιριαστό για το τέλος» συμπλήρωσε.

Το τραγούδι έγινε αμέσως μία από τις σήμα κατατεθέν επιτυχίες του μουσικού είδωλου μετά την κυκλοφορία του στο ομώνυμο άλμπουμ του 1977. Πιστεύεται ότι είναι εμπνευσμένο από μια αγκαλιά κάτω από το Τείχος του Βερολίνου που είδε ο Μπόουι και ηχογράφησε στα Hansa Studios στο Δυτικό Βερολίνο, σε απόσταση μόλις 150 μέτρων από το Τείχος του Βερολίνου.

Το τραγούδι, το οποίο συνυπογράφει ο αείμνηστος Ντέιβιντ Μπόουι με τον Μπράιαν Ίνο, ερμηνεύθηκε στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά και έκτοτε έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως οι Lady Gaga, Oasis, Depeche Mode, Yungblud, Ντέιβιντ Μπερν και πολλούς άλλους.

Το 2024, η έμπνευση πίσω από το τραγούδι αμφισβητήθηκε όταν σε ντοκιμαντέρ υποστηρίχθηκε ότι οι στίχοι γράφτηκαν στην πραγματικότητα από τον τραγουδιστή, αφού πέρασε μια μέρα στο Βερολίνο με την τότε σύντροφό του, Κλερ Σένστοουν.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Stranger Things» των αδελφών Ντάφερ έκανε ντεμπούτο με 59,6 εκατομμύρια προβολές, που ήταν νέο ρεκόρ για αγγλόφωνη στο Netflix.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ