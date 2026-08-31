Η μεγαλύτερη γιορτή της street κουλτούρας επιστρέφει στις 12-13 Σεπτεμβρίου, βάζοντας ξανά τη Θεσσαλονίκη σε Street Mode!

Για ακόμη μία χρονιά, το Street Mode Festival φέρνει κοντά μουσική, graffiti, parkour, street dance, thrift zone και πολλές ακόμη δράσεις, σε ένα μοναδικό φεστιβαλικό διήμερο!

Η 14η διοργάνωση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία (Labattoir), για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ένα φεστιβάλ. Μια κουλτούρα. Ένα mode.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω της more.com. Εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας και βρείτε όλες τις πληροφορίες στο www.streetmode.gr.

Music Line-Up

Το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στις δύο σκηνές του φεστιβάλ θα ανέβουν:

12.9 ★ FRONTSTAGE

· Εθισμός

· Στίχοιμα

· Sponty

· Kyklo

12.9 ★ BACKSTAGE

· Bad Movies

· The Scratch (IRL)

· Ομίχλη

· Kotes

13.9 ★ FRONTSTAGE

· Dub Inc (FR)

· Κοινοί Θνητοί

· Anser

· Sane

13.9 ★ BACKSTAGE

· 63 High

· Frenzee

· Grim Rhythm (AU)

· Embargo

Street Culture Events

Από το Street Mode Festival δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν οι δράσεις της street κουλτούρας, οι οποίες θα ξεκινούν από νωρίς το απόγευμα, με το άνοιγμα των θυρών στις 18:00.

Λίγα λόγια για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους του φεστιβάλ:

Graffiti: Το μακροβιότερο jam της χώρας επιστρέφει για 14η χρονιά. Writers και street artists από όλη την Ελλάδα καλούνται να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον χώρο του φεστιβάλ. Δηλώσεις συμμετοχής στο graffiti@streetmode.gr έως και τις 15 Αυγούστου.

Parkour / Freerunning: Το parkour επιστρέφει στο Street Mode Festival με πολλά contests, εντυπωσιακά tricks και αδρεναλίνη! Αθλητές του parkour και του freerunning μετατρέπουν τον χώρο του φεστιβάλ σε ένα συναρπαστικό αστικό πεδίο δράσης! Περισσότερες πληροφορίες και ανοιχτό κάλεσμα στο www.streetmode.gr.

Street Dance: Το Σάββατο, μερικές από τις καλύτερες σχολές χορού της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν εντυπωσιακά street dance shows. Την Κυριακή, τη σκυτάλη παίρνει το καθιερωμένο All-Styles Battle, για την ανάδειξη του κορυφαίου χορευτή της χρονιάς!

Thrift Zone by Sold-Out Stores: Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, στο εσωτερικό του κτηρίου των Παλαιών Σφαγείων, θα βρείτε ρούχα, δίσκους, χειροποίητες δημιουργίες, συλλεκτικά αντικείμενα και πολλούς… thrift θησαυρούς!

After Parties: Κάθε βράδυ, μόλις σβήνουν τα φώτα των stages, η δράση μεταφέρεται στο εσωτερικό του κτηρίου των Παλαιών Σφαγείων. Το μοναδικό, χειροποίητο soundsystem των 4 Dub Vibes ανεβάζει την ένταση κρατώντας το πάρτι ζωντανό μέχρι αργά!