Το «Beef», το «The Bear» και η τελευταία σεζόν του «Succession» κυριάρχησαν χθες στα λαμπερά βραβεία Emmy για το 2023.

Το επιτυχημένο δράμα του Jesse Armstrong του HBO κέρδισε έξι βραβεία ανάμεσα σε αυτά και το βραβείο για την καλύτερη δραματική σειρά.

Βραβεύτηκαν επίσης οι ηθοποιοί Kieran Culkin, Sarah Snook και Matthew Macfadyen.

Ο Άρμστρονγκ ευχαρίστησε το HBO που πίστεψε σε αυτόν και στη σειρά. «Δημιουργήσαμε μία σειρά για την οικογένεια, αλλά αφορά επίσης τα ΜΜΕ και την κομματική κάλυψη της δεξιάς». Στη συνέχεια αστειεύτηκε ότι στον πραγματικό κόσμο αυτό είναι ένα πρόβλημα που τώρα έχει «διορθωθεί».

Η πρώτη σεζόν του «The Bear» κέρδισε επίσης έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων για κωμικές σειρές και τον πρωταγωνιστικό ρόλο Jeremy Allen White. Ο Ayo Edebiri και ο Ebon Moss-Bachrach κέρδισαν βραβεία β’ ρόλου.

Το «Breakout Beef» από το Netflix κέρδισε πέντε βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών Steven Yeun και Ali Wong.

Συγκεκριμένα η ηθοποιός έγινε η πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής που κέρδισε Emmy πρωταγωνιστικού ρόλου.

Ο δημιουργός της σειράς, Lee Sung Jin, απέτισε φόρο τιμής στο καστ του που ήταν σε θέση να «αγαπήσει τόσο άνευ όρων», ενώ συνέβαλε επίσης σε προσωπικές ιστορίες αυτοκτονικού ιδεασμού που λειτούργησε ως κύριο θέμα της σειράς.

Η Τζένιφερ Κούλιτζ ανακηρύχθηκε επίσης β’ καλύτερη γυναίκα ηθοποιός σε δράμα για τον ρόλο της στη δεύτερη σεζόν του «The White Lotus» του HBO, ήταν το δεύτερο Emmy της για την ερμηνεία, αφού κέρδισε και την πρώτη σεζόν.

Σημειώνεται πως η αποψινή τελετή καθυστέρησε από τον περασμένο Σεπτέμβριο λόγω των ηθοποιών που απεργούσαν στο Χόλιγουντ. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα Emmy θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όπως και στα βραβεία «Χρυσές Σφαίρες» , οι ομιλίες που αφορούσαν κοινωνικά ή πολιτικά ζητήματα περιορίστηκαν, ωστόσο υπήρχαν μερικές εξαιρέσεις.

Σημειώνεται πως δόθηκε ένα ειδικό βραβείο στην Μ.Κ.Ο υπεράσπισης LGBTQ+ Glaad για συμβουλές σχετικά με εκπομπές και τηλεοπτικές ταινίες με queer και τρανς χαρακτήρες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Glaad, Sarah Kate Ellis, δήλωσε: «Ο κόσμος χρειάζεται επειγόντως ιστορίες που αλλάζουν τον πολιτισμό για τρανς άτομα» σε μια εποχή που οι άνθρωποι μοιράζονται «σκληρά και επιβλαβή ψέματα» για την κοινότητα.

Επίσης φέτος ήταν και η χρονιά όπου ο Έλτον Τζον μπήκε στην εκλεκτή ομάδα των καλλιτεχνών με EGOT κερδίζοντας ένα Emmy για το Disney+ Special «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium».

To κοινό έδωσε επίσης άφθονη αγάπη στην παρουσιάστρια και υποψήφια Κριστίνα Απλγκέιτ, η οποία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι έχει τελειώσει με τη δουλειά στην κάμερα λόγω της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Δείτε το βίντεο:

Τέλος ο Μάθιου Πέρι τιμήθηκε στο In Memoriam βίντεο με το τραγούδι και κεντρικό θέμα των «Friends» να παίζεται ζωντανά στη σκηνή από τον τραγουδιστή Τσάρλι Παθ και τους The War and Treaty.

The “Friends” theme song performed live at the Emmys during the In Memorian segment. pic.twitter.com/xmzR2YpTIj — Film Updates (@FilmUpdates) January 16, 2024

Οι… χαμένοι των φετινών βραβείων EMMY ήταν οι εξής:

Ted Lasso,

The Crown,

The Last of Us

Wednesday.

Better Call Saul

Διαβάστε παρακάτω την λίστα με τους νικητές.

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Succession

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Bear

Καλύτερη Μίνι Σειρά: Beef

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κίραν Κάλκιν (Succession)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Σάρα Σνουκ (Succession)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Κουίντα Μπράνσον (Abbott Elementary)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Στίβεν Γιούν (Beef)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Αλι Γουόνγκ (Beef)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Εμπον Μος-Μπάχραχ (The Bear)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Αγιο Εντέμπιρι (The Bear)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μάθιου ΜακΦέιντεν (Succession)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Black Bird)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Νίσι Νας-Μπετς (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: The Bear (System)

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Succession (Connor’s Wedding)

Σενάριο σε Μίνι Σειρά: Beef (The Bird’s Don’t Sing, They Screech in Pain)

Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά: The Bear (Review)

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Succession (Connor’s Wedding)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Beef (Figures of Light)

Καλύτερο Reality: RuPaul’s Drag Race

Καλύτερη Variety Σειρά: Last Week Tonight With John Oliver

Καλύτερο Talk Show: The Daily Show With Trevor Noah

Καλύτερο Variety Special: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Σενάριο σε Variety Σειρά: Last Week Tonight With John Oliver