Το φετινό «Summer Camp στην Τεχνόπολη» που διοργανώνει το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου έρχεται για 13η χρονιά για να προσφέρει, έτσι όπως μόνο εκείνο ξέρει, μία μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία για παιδιά 6-11 ετών μέσα σε ένα παλιό εργοστάσιο. Τυχερό ή άτυχο, το 13 είναι το «κλειδί» για να ανοίξουμε το φετινό καλοκαίρι τις πύλες ενός κόσμου…αλλιώτικου!

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τον χορό και τη δημιουργική κίνηση, τα παιχνίδια εξερεύνησης και μυστηρίου, τα εικαστικά εργαστήρια και τα εργαστήρια STEAM, τους περιπάτους και τις θεατρικές παραστάσεις, τα παιδιά γίνονται εξερευνητές αχαρτογράφητων κόσμων.

Ο χρωματιστός κόσμος, ένας κόσμος από σχήματα, ένας φανταστικός κόσμος και ένας ανάποδος κόσμος γίνονται η έμπνευση και η αφορμή για πολύ παιχνίδι! Οι μικροί μας φίλοι δημιουργούν τους δικούς τους κόσμους, σχεδιάζουν φανταστικούς χαρακτήρες, λύνουν γρίφους «απόκοσμους» και ζουν καθημερινές περιπέτειες, γεμάτες εκπλήξεις, σε τέσσερις συναρπαστικές θεματικές εβδομάδες, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 το πρωί με 16:00 το μεσημέρι.

Το πρόγραμμα, που έχει σχεδιαστεί από την ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, φέρνει κάθε εβδομάδα (πενθήμερο) και μια ξεχωριστή θεματική:

1η εβδομάδα | 15-19.06| Ένας κόσμος από χρώματα

Την πρώτη εβδομάδα του Summer Camp, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους χρωματιστό εργοστάσιο ενέργειας, να φανταστούν και να κατασκευάσουν έναν κόσμο μέσα από ένα κόκκινο φίλτρο, να κινηθούν στη μαγεία ενός καλειδοσκοπίου και να «βουτήξουν» στην πολύχρωμη θάλασσα της διαφορετικότητας,μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό.

2η εβδομάδα |22-26.06| Ένας κόσμος από σχήματα

Την εβδομάδα αυτή, η Τεχνόπολη γεμίζει σχήματα! Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τους «κρυμμένους» κυλίνδρους στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου, να έρθουν σε επαφή με υλικά όπως το ξύλο, να εξερευνήσουν τη μυρωδιά και τις υφές τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους ξύλινες κατασκευές. Παράλληλα, θα φτιάξουν μοναδικές εικαστικές μακέτες και, μέσα από τη θεατρική τέχνη, θα δημιουργήσουν τη δική τους πολιτεία κινούμενων σχεδίων.

3η εβδομάδα |29.6-3.07| Κόσμος…ανάποδα

Την τρίτη εβδομάδα, οι μικροί μας φίλοι ισορροπούν σε έναν ανάποδο κόσμο, όπου κυριαρχούν οι αντιθέσεις. Μια «ανάποδη» γραμμή παραγωγής μας περιμένει, ενώ ένας κόσμος αντιθέσεων ζωντανεύει μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την καλλιτεχνική δημιουργία. Παράλληλα, τα παιδιά κατασκευάζουν τον δικό τους ανάποδο κόσμο σαν μικροί αρχιτέκτονες και φέρνουν τα πάνω – κάτω.

4η εβδομάδα | 6-10.07| Φανταστικός κόσμος

Την τελευταία εβδομάδα του Camp, γινόμαστε «βαλίτσες» και ταξιδεύουμε σε άλλους πλανήτες. Δημιουργούμε το δικό μας φανταστικό μουσείο με έμπνευση από τα μηχανήματα του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, επαναχρησιμοποιούμε υλικά από όλο το camp και κατασκευάζουμε τον δικό μας «φανταστικό» κόσμο. Παράλληλα, εκφραζόμαστε δημιουργικά μέσα από εργαστήρια STEAM, δίνοντας ζωή στη φαντασία μας.

Πώς περνάμε την ημέρα μας στο Summer Camp;

08:00-09:00 | Προσέλευση

Χωριζόμαστε σε ομάδες και η μέρα ξεκινά!

09:00-09:30 | Ομαδικά παιχνίδια

Οι ομάδες, μαζί με τους υπεύθυνους παιδαγωγούς, παίζουν κινητικά παιχνίδια στους εξωτερικούς χώρους της Τεχνόπολης και αξιοποιούν τις παιδικές χαρές για να ξεκινήσει η μέρα με τον πιο ευχάριστο τρόπο!

09:30-11:00 | Εκπαιδευτικά προγράμματα -εργαστήρια

Οι ομάδες παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια σχετικά με τη θεματική της κάθε εβδομάδας από καλλιτέχνες και έμπειρους παιδαγωγούς.

11:00-11:30 | Δεκατιανό

Μικρό διάλειμμα για ελαφρύ φαγητό ώστε να συνεχίσουμε το παιχνίδι με ενέργεια. Προσφέρεται από τη διοργάνωση.

11:30-13:00 | Εκπαιδευτικά προγράμματα -εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια συνεχίζονται…

13:00-14:00 | Μεσημεριανό φαγητό

Απολαμβάνουμε όλοι μαζί το φαγητό που έχουμε φέρει από το σπίτι, ο καθένας/η καθεμία στο δικό του/της ταπεράκι. Τις Παρασκευές τα ταπεράκια μένουν σπίτι, καθώς η μέρα είναι γιορτινή και η διοργάνωση προσφέρει νόστιμη πίτσα σε όλους!

14:00-14:30 | Α’ αποχώρηση

14:00-15:30 | Ομαδικά παιχνίδια

Παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια, παρακολουθούμε προβολές με ποικίλες θεματικές, παρουσιάζουμε τις δράσεις μας στις υπόλοιπες ομάδες, ξεκουραζόμαστε και χαλαρώνουμε με αισθητηριακά παιχνίδια μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με την καθοδήγηση των παιδαγωγών μας.

15:30-16:00 | Τελευταία αποχώρηση

Το αναλυτικό πρόγραμμα των θεματικών εβδομάδων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των κρατήσεων.

*Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πληροφορίες

15 Ιουνίου – 10 Ιουλίου 2026

Για παιδιά 6-11 ετών

Κόστος ανά περίοδο: 130 ευρώ

Στα κόστη συμπεριλαμβάνονται: το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικές εκδρομές στην πόλη (με τυχόν κόστη μεταφοράς, σίτισης, δραστηριοτήτων), το δεκατιανό, η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του camp, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για την φιλοξενία παιδιών.

Κρατήσεις από την Τρίτη 19 Μαΐου στα τηλ. 2130109325, 2130109300 (εσωτ. 336, 307, 344), Δευτ. – Παρ. 11:00-16:00

*Με την έναρξη των κρατήσεων, ρωτήστε μας για εκπτωτικά πακέτα σε αδέρφια και για συμμετοχή σε περισσότερες από μία εβδομάδες.

**Ειδικές τιμές για ανέργους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες (για περιορισμένες θέσεις)

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

