Οι εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν μία συναρπαστική συνεργασία στο χώρο των κόμιξ, καθώς δύο εμβληματικοί υπερήρωες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Στο «Superman-Spider-Man: Δύναμη & Ευθύνη», ο Άνθρωπος από Ατσάλι θα βρεθεί στο πλευρό του Ανθρώπου-Αράχνη σε δύο μοναδικές περιπέτειες που θα τους φέρουν αντιμέτωπους με τεράστιες απειλές και τους μεγαλύτερους αντιπάλους τους!

Τις μοναδικές αυτές ιστορίες υπογράφουν μερικοί από τους κορυφαίους δημιουργούς της ένατης τέχνης, όπως οι Mark Waid, Jorge Jiménez, Brad Meltzer και Rafa Sandoval. Την έκδοση συμπληρώνουν μικρές ιστορίες στις οποίες άλλοι αγαπημένοι ήρωες της DC και της Marvel θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν. Με την εντυπωσιακή βαθμολογία 4,4/5 στο Amazon, το «Superman-Spider-Man: Δύναμη & Ευθύνη» αποτελεί ιδανικό ανάγνωσμα για τους λάτρεις των υπερηρώων και της ποπ κουλτούρας!

Η Ιστορία

Ο τελευταίος γιος του Κρύπτον συναντά το φιλικό Σπάιντερ-Μαν της γειτονιάς σας!

Όταν ο Κλαρκ Κεντ και ο Πίτερ Πάρκερ καταλήγουν να καλύπτουν την ίδια είδηση, η συνωμοσία που ανακαλύπτουν θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο τους — ειδικά όταν τα μυαλά πίσω της είναι ο Μπρέινιακ και ο Δρ. Οκτόπους! Όμως αυτοί δεν είναι οι μόνοι υπερεγκληματίες που τους έχουν βάλει στο στόχαστρο, καθώς ο Γκριν Γκόμπλιν και ο Λεξ Λούθορ ενώνουν δυνάμεις για να εξοντώσουν τους δύο σπουδαίους ήρωες.

Οι κορυφαίοι Mark Waid, Jorge Jiménez, Brad Meltzer και Rafa Sandoval υπογράφουν τις κοινές περιπέτειες των δύο εμβληματικών ηρώων, ενώ μερικοί από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς μάς φέρνουν μοναδικές ιστορίες με άλλους ήρωες της DC και της Marvel!

Το graphic novel είναι διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και τα online καταστήματα.

Τιμή: 16,60 €