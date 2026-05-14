Σε συνέχεια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της (1926-2026), η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα διοργανώνει, στις 19 Μαΐου 2026, Συμπόσιο με τίτλο «Μαγικά Ξόρκια, Μαντεία και Εξορκισμοί: Μια Πολιτιστική και Κειμενική Παράδοση».

Η εκδήλωση επικεντρώνεται σε νέα έρευνα γύρω από πέντε αξιόλογα σύνθετα χειρόγραφα, η οποία αναδεικνύει μια ζωντανή παράδοση γνώσης και πρακτικής που εκτείνεται στον 16ο και 17ο αιώνα. Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, τα χειρόγραφα αυτά, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης και στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, περιέχουν ένα πλούσιο σύνολο κειμένων, από γιατροσόφια και σεισμολογικά έργα, έως ζωδιακούς οδηγούς, σεληνιακά εγχειρίδια, καθώς και εξορκιστικά και παρακλητικά κείμενα.

Στο συμπόσιο θα παρουσιαστεί το ιστορικό και φιλολογικό πλαίσιο αυτών των κειμένων, ενώ παράλληλα θα δοθεί στο κοινό η ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις διαδικασίες μελέτης τους. Μακριά από το να αποτελούν σκοτεινά κατάλοιπα του παρελθόντος, αυτά τα έργα αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιδίωκαν να κατανοήσουν και να επηρεάσουν τόσο τον φυσικό κόσμο, όσο και την καθημερινή ζωή. Γραμμένα με ένα μείγμα λόγιας και δημώδους γλώσσας και αντιγραμμένα από γραφείς διαφορετικού επιπέδου δεξιοτεχνίας, προσφέρουν ένα μοναδικό παράθυρο στη μετάδοση της γνώσης πέρα από κοινωνικά και διανοητικά σύνορα.

Οι ομιλητές θα αναφερθούν στις προκλήσεις και τις ανακαλύψεις που σχετίζονται με τη μεταγραφή, την παλαιογραφική ανάλυση και την κωδικολογική έρευνα, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τέτοιο πολύπλοκο υλικό αναδεικνύεται και καθίσταται προσβάσιμο σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν δέκα ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσα στους ομιλητές θα βρίσκεται ο Βρετανός ιστορικός David Owens (Πανεπιστήμιο Hertfordshire), η διάλεξη του οποίου, με τίτλο «Η εξέλιξη και η φύση των μαγικών και μαντικών κειμένων στο δυτικό κόσμο σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο», θα εντάξει τις παραδόσεις αυτές σε μια ευρύτερη διεθνή προοπτική.

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει με χαιρετισμούς της διευθύντριας της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Μαρίας Γεωργοπούλου, του διευθυντή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), Κώστα Κωστή, και του διευθυντή του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Ευάγγελου Καραμανέ.

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Cotsen Hall (Αν. Πολέμου 9, Κολωνάκι) και καλεί τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν ένα συναρπαστικό κειμενικό σύμπαν, όπου η μαγεία, η επιστήμη και η θρησκεία διασταυρώνονται και συνδιοργανώνεται από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) και το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ