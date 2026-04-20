H Ειρήνη Ντίσιου, αν και σε νεαρή ηλικία, έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της στον χώρο του πενταγράμμου, με τον κόσμο να έχει αγκαλιάσει το νέο της τραγούδι, που κυκλοφόρησε από τη Sonar Music και έχει τίτλο «Μου ‘χει τελειώσει».

Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια σε συνέντευξη, που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live», αναφέρθηκε με τρυφερότητα και συγκίνηση στον αείμνηστο, Βασίλη Καρρά, με τον οποίο συνεργάστηκε επί σειρά ετών, μιλώντας και για τη βοήθεια που έλαβε από εκείνον.

«Ο Βασίλης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου, μου έμαθε πάρα πολλά. Ήταν σαν πατέρας για μένα. Μου λείπει πάρα πολύ, τον σκέφτομαι πολύ συχνά και τραγουδάω τα τραγούδια του», επισήμανε η ίδια αναφερόμενη στη συνεργασία τους.

Μάλιστα εν συνεχεία αποκάλυψε ότι «Δεν σου κρύβω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή είχα σταματήσει τη δουλειά, είχα ένα αυτοάνοσο πρόβλημα και ο Βασίλης ήταν πάρα πολύ δίπλα μου. Με στήριξε και ψυχολογικά και οικονομικά. Και τον τιμά απόλυτα αυτό».

«Την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, ξύπνησα και ήμουν πάρα πολύ θλιμμένη. Είχα μια κατάπτωση, δεν ένιωθα καλά και, όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου, είδα αναρτήσεις ότι “έφυγε” και σκέφτηκα πως ήταν ψέμα.

Πήρα κατευθείαν τηλέφωνο τον μάνατζερ του και μου είπε ότι έφυγε, δεν το πίστευα», πρόσθεσε.

Παράλληλα η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε και για τον Σταμάτη Γονίδη, αποκαλύπτοντας τη συμβουλή που της έχει δώσει:

«Ο Σταμάτης με έχει συμβουλέψει να κάνω ό,τι γουστάρω και όχι ότι μου λένε», τόνισε.

Μάλιστα αναφερόμενη στις μεταφυσικές ιδιότητες του καταξιωμένου ερμηνευτή, τις οποίες πολλοί αντιμετωπίζουν με αμφιβολία ή με περιπαικτική διάθεση, η Ειρήνη Ντίσιου αποκάλυψε:

«Πιστεύω στις μεταφυσικές ιδιότητές του. Είμαι πάρα πολύ της ενέργειας, έχω την τάση να βλέπω όνειρα, είμαι ενεργειακό άτομο, τον πιστεύω.

Έχω δει ότι μετακινεί πράγματα με τα χέρια του και σοκαρίστηκα. Είχε ένα χαρτονόμισμα και ενεργειακά το μετακίνησε».

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Δείτε το βίντεο: