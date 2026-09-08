Η μεγάλη συναυλία που έγινε στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των θεατών αλλά και όλων των συντελεστών.

Το κοινό που γέμισε το θέατρο, συγκινημένο συμμετείχε τραγουδώντας τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Αποθέωνε τους ερμηνευτές και την Ορχήστρα «Απόστολος

Καλδάρας» που για άλλη μια φορά πρόσφεραν απλόχερα το σπουδαίο ταλέντο τους και την αγάπη τους για το διαχρονικό έργο του μεγάλου μας δημιουργού.

Μια Ορχήστρα που όπως δήλωσε κι ο Κώστας Καλδάρας, συνθέτης και γιος του Απόστολου, η δημιουργία της αποτελούσε όνειρο και στόχο του.

Ιστορική ήταν η παρουσία του Γιώργου Νταλάρα, του τεράστιου τραγουδιστή που καθιερώθηκε από τα πρώτα του βήματα, με τα τραγούδια του συνθέτη και πλέον

έχει αναλάβει ο ίδιος την στήριξη νέων καλλιτεχνών που ξεκινούν με ταλέντο και ήθος την πορεία τους για την καθιέρωση στο ελληνικό τραγούδι.

Δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα, έδωσαν πνοή σε σημαντικές στιγμές του λαϊκού τραγουδιού, η Μαρία Αλαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη, η Βίκυ Καρατζόγλου και η Μαριάννα Παπαμακαρίου, που με τις ερμηνείες τους φέρνουν επάξια τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα στις νέες γενιές.

Η Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας»

Η δημιουργία της Λαϊκής Ορχήστρας «Απόστολος Καλδάρας» προκύπτει από την ανάγκη διατήρησης και ζωντανής παρουσίασης ενός έργου που αποτελεί θεμέλιο, αλλά και συνέχεια της νεότερης ελληνικής μουσικής. Τα τραγούδια του Καλδάρα, από το 1946 έως σήμερα, παραμένουν ενεργό μέρος της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η Ορχήστρα αποτελείται από διακεκριμένους μουσικούς και σολίστες, που προσεγγίζουν το έργο με σεβασμό και γνώση, ενώ ταυτόχρονα το ανανεώνουν μέσα από τη ματιά της σύγχρονης γενιάς.

Σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι η συνάντηση καταξιωμένων ερμηνευτών με νέες φωνές, συνεχίζοντας την παράδοση του ίδιου του συνθέτη, ο οποίος στήριξε και ανέδειξε νέους καλλιτέχνες μέσα από το έργο του.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας» συνεχίζει το σημαντικό της έργο με συναυλίες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Μουσική Διεύθυνση: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κώστας Καλδάρας

Επιμέλεια Παραγωγής: Παν. Μουζάκης – Άγγελος Γρίσπος

Παραγωγή: www.musicom.gr – www.artonica.gr