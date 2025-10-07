Κλείνοντας η Φθινοπωρινή περίοδος στο Ωδείο Ηρώδου Ατικού, ξεχώρισε η συγκλονιστική συναυλία τίτλο «Ο Οικουμενικός Μίκης Θεοδωράκης», για τα 100 χρόνια του σπουδαίου συνθέτη, με τη συμμετοχή του Μάριου Φραγκούλη, της Τατιάνας Παπαγεωργίου, του Marc Devigne, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου και της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή.

Μια μοναδική και μεγαλειώδης συναυλία στο κατάμεστο Ηρώδειο, όπου χιλιάδες κοινού παρακολούθησαν με συγκίνηση και ενθουσιασμό τον παγκόσμιο μουσικό θρίαμβο του δικού μας Μίκη, που μέσα από τις νότες και τις μελωδίες του ξεπέρασε τον χώρο και τον χρόνο κάνοντας τη σύγχρονη Ελλάδα γνωστή στα πέρατα της οικουμένης.

Μια συναυλία με τον υπέρλαμπρο Μάριο Φραγκούλη να ερμηνεύει σε έξι γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά κι ελληνικά, τα οικουμενικής εμβέλειας έργα του Μίκη, ανάμεσά τους και αυτά που τραγουδήθηκαν στο εξωτερικό από θρυλικούς καλλιτέχνες, όπως Beatles, Edith Piaf, Joan Baez, Shirley Bassey, Georges Moustaki, Albano, Milva, κ.α.

Το κοινό συνεπήραν οι δυνατές και μαγικές ερμηνείες του Μάριου Φραγκούλη, που ξεδίπλωσε τη δυνότητα και την ωριμότητα της ερμηνείας του τραγουδώντας αποσπάσματα από τα πιο απαιτητικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη, όπως το America Insurrecta από το Canto General σε ποίηση του Χιλιανού Νομπελίστα Pablo Neruda.

Εντυπωσιακό ήταν το εύρος των ερμηνειών του, αφού παρουσίασε πλήθος τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη που έδωσαν φωνή στους μεγαλύτερους ποιητές του εικοστού αιώνα, φωτίζοντας διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα. Ανάμεσά τους και το Άξιον Εστί που ο ίδιος ο συνθέτης εμπιστεύτηκε στον Μάριο Φραγκούλη και διήυθυνε σε μια συναυλία-ορόσημο της συνεργασίας τους στο Ηρώδειο το 1998.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν και τα Sogno di Liberta, La douleur est in finie, Nous sommes deux, Life goes On, Τhe Laughing Boy, Mon frere le soleil, αλλά και τα πολυβραβευμένα διεθνή κινηματογραφικά σάουντρακ από τις ταινίες Serpico, Z, Phaedra, Honey moon, Les Amants de Teruel, Zorba the Greek και πολλά άλλα, μουσικές μέσα από τις οποίες αναδύονται αγαπημένα θέματα και μελωδίες που έχουν χαραχτεί στη συλλογική μας μνήμη.

Τη συναυλία σχεδίασε και επιμελήθηκε ενορχηστρωτικά η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μέσα από τη βαθειά γνώση και βιωματική εμπειρία της,ως στενή συνεργάτιδα του συνθέτη επί δύο και πλέον δεκαετίες, ερμήνευσε από το πιάνο με εκφραστικότητα και ερμηνευτική ευελιξία πληθώρα έργων, από τα εμβληματικά πιανιστικά μέρη του Άξιον Εστί και του Canto General, έως τα κινηματογραφικά, τα τραγούδια αλλά και την εντυπωσιακή Σουίτα για πιάνο και ορχήστρα «Ένας Όμηρος», σε διασκευή κι ενορχήστρωση του Δημήτρη Μίχα, που ενθουσίασε και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Το κοινό υποδέχτηκε και χειροκρότησε θερμά τη μεγαλειώδη συναυλία με 150 συντελεστές επί σκηνής, με την ιστορική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό την δυναμική κι εμπνευσμένη διεύθυνση του αρχιμουσικού της Μιχάλη Οικονόμου αλλά και την Χορωδία του Δήμου Αθηναίων σε μουσική διδασκαλία του Σταύρου Μπερή, που προσέδωσε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο στην ερμηνεία των εμβληματικών κι αγαπημένων έργων.

Ωραία πινελιά της βραδιάς ο νεαρός ταλαντούχος Γαλλο-Καναδός τραγουδιστής Marc Devigne, ανατέλλων αστέρας, ο οποίος ερμήνευσε μαζί με το Μάριο Φραγκούλη τα διεθνή τραγούδια στα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, αλλά κι ελληνικά, προσδίδοντας το στίγμα της παγκόσμιας και διαχρονικής απήχησης της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.

Ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή πιάνο-φωνή στο περίφημο απόσπασμα του Επιταφίου «Μέρα Μαγιού», όπου ο Μαριος Φραγκούλης πλησίασε στο πιάνο την Τατιάνα Παπαγεωργίου κι ερμήνευσαν μαζί σε μουσικό διάλογο,nμε εσωτερικότητα και βαθιά εκφραστικότητα, το δωρικό μοιρολόι-ύμνο της συνεργασίας Ρίτσου-Θεοδωράκη.

Μια συγκινητική βραδιά, καθώς όλοι οι σολίστ και συντελεστές υπήρξαν συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, μεταφέροντας το κλίμα και το πνεύμα της μουσικής του με ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό. Επί σκηνής βρέθηκαν και οι επί σειρά ετών συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη Γιάννης Ματσούκας (μπουζούκι), Τεό Λαζάρου (μπάσο) και Νίκος Κασσαβέτης (τύμπανα) που μαζί με την Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, αλλά και τους Δημήτρη Τριανταφυλλίδη (κιθάρα) και Αλέξανδρο Σοφό (μπουζούκι), επάνδρωσαν άξια την «λαϊκή» και σύγχρονη ορχήστρα που ο Θεοδωράκης ιστορικά καθιέρωσε στα μεγάλα του έργα, δίπλα στην Συμφωνική Ορχήστρα.

Στο κοινό μοιράστηκε πρόγραμμα με φωτογραφίες των ερμηνευτών από το παρελθόν και το ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη παρών δίπλα τους σε ιστορικές συναυλίες που παρουσιάστηκαν υπό την καθοδήγησή του.

Μια συναυλία που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, με τεράστια επιτυχία και απόηχο στις χιλιάδες κοινού.

H συναυλία πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς του Αθλητικού Σωματείου για Άτομα με Αναπηρία «ΑΤΛΑΣ» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα μετακινήσεων.

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών & και του Αθλητικού Σωματείου ΑΤΛΑΣ κ. Αθανάσιος Βίγλας καθώς και τα μέλη του ΔΣ του ΑΤΛΑ, τους οποίους χαιρέτησαν ένθερμα οι καλλιτέχνες.

Την εκδήλωση στήριξαν o ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων με τη διάθεση της Χορωδίας, η ΕΡΤ με τη διάθεση της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και ως χορηγός επικοινωνίας, η ΣΤΑΣΥ, ο ΑΙΑ και η INΤERBUS.Το Επιμελητήριο Αθηνών έδωσε το «παρών» με αφορμή τα 100 χρόνια ίδρυσης του, ενώ χαιρέτησε και ο Πρόεδρος του κος Χατζηθεοδοσίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη της ΔΕΗ ως μέγα χορηγού.

Το Αθηναϊκό κοινό τίμησε το οικουμενικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από μια συγκλονιστική συναυλία κι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα, που ξεχώρισε θεματικά και ερμηνευτικά, θυμίζοντας την τεράστια προσφορά του μεγάλου Έλληνα δημιουργού στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού και των ανθρωπιστικών του μηνυμάτων στην παγκόσμια και διαχρονική σκηνή.