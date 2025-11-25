Η Σιμόν Λέντγουορντ Μπόουσμαν, χήρα του αείμνηστου πρωταγωνιστή της ταινίας Black Panther, Τσάντγουικ Μπόουσμαν δήλωσε ότι ο σύζυγός της ήταν «κάτι περισσότερο από ένας ηθοποιός, ήταν πνευματικός δάσκαλος».

Στην τελετή απονομής αστεριού μετά θάνατον στον Τσάντγουικ Μπόουσμαν στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ η Σιμόν Λέντγουορντ Μπόουσμαν τόνισε:

«Ο Τσαντ ήταν κάτι περισσότερο από ηθοποιός ή ακόμα και καλλιτέχνης, ήταν ένας πνευματικός δάσκαλος, προστατευμένος από μια οικογένεια και στενούς φίλους που τον κράτησαν προσγειωμένο στην πίστη, μια ομάδα που πίστευε σε αυτόν, τον προστάτευε και αγωνιζόταν γι’ αυτόν» επισήμανε.

Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε επίσης τον τραγουδιστή Τζέιμς Μπράουν στην ταινία Get On Up (2014) και τον παίκτη του μπέιζμπολ Jackie Robinson στην ταινία 42 (2013), πέθανε τον Αύγουστο του 2020 σε ηλικία 43 ετών, τέσσερα χρόνια αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Συνάδελφοι που εμπιστεύτηκαν το όραμά του, που τον ανύψωσαν και σφυρηλάτησαν μια πραγματική αδελφοσύνη, δεν έχετε ιδέα πόσο καθοριστικές ήταν αυτές οι στιγμές, σας ευχαριστώ. Ο Τσαντ μας δίδαξε όλους πολλά. Η καρδιά του ήταν τόσο απέραντη, μπορούσε να δώσει σε κάθε άνθρωπο ένα συγκεκριμένο κομμάτι της και να έχει ακόμα τόσα πολλά να μοιραστεί με τον κόσμο» πρόσθεσε η Σιμόν Λέντγουορντ Μπόουσμαν.

«Λίγο μετά τον θάνατό του, ο Τσαντ ήρθε σε μένα σε ένα όνειρο και μου είπε ότι υπήρχαν πολλά που μπορούσε να κάνει από εδώ και πέρα. Αυτά τα λόγια επανέλαβε ένας στενός φίλος λίγες μέρες αργότερα, σαν να ήθελε να πει, “σε περίπτωση που δεν με ακούσατε την πρώτη φορά”».

Το αστέρι του Μπόουσμαν είναι το 2.828ο στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Black Panther» Ράιαν Κούγκλερ μίλησε επίσης κατά τη διάρκεια της τελετής, φορώντας ένα βραχιόλι που του είχε χαρίσει ο Μπόουσμαν και δάκρυσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

«Συνεχίζουμε να τον φέρουμε μαζί μας, ο Τσαντ ήταν ένας σταρ που άξιζε ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, αλλά ήταν επίσης το πιο απίστευτο κόσμημα μας, αντανακλούσε το φως, το διαθλούσε και όταν το έκανε, έδειχνε το μεγαλείο των ανθρώπων μας και το σύμπαν της κοινής μας ανθρώπινης φύσης, σε ευχαριστούμε Τσαντ».

Η ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στον Μπόουσμαν στην τελευταία του ταινία, Ma Rainey’s Black Bottom (2020), ως ο ομώνυμος χαρακτήρας, ήταν η πρώτη που ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε για την αγάπη του σταρ που γεννήθηκε στη Νότια Καρολίνα για τα ντραμς και πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λέξη “έφυγε” ή “θάνατος” όταν τον σκέφτεται».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ