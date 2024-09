Η Πάτι Σμιθ θα τιμηθεί με συναυλία αφιερωμένη στο έργο της στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 2025.

Τα έσοδα από τη μουσική εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και τίτλο «People Have The Power: A Celebration Of Patti Smith» θα διατεθούν για την μουσική κατάρτιση μη προνομιούχων νέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι ειδικοί προσκεκλημένοι που θα τραγουδήσουν στη συναυλία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η αφιερωμένη στην Πάτι Σμιθ συναυλία είναι η 20ή ετήσια εκδήλωση της σειράς «Music Of» που ξεκίνησε από τον ιδρυτή του City Winery Μάικλ Ντορφ.

Σε προηγούμενες συναυλίες έχουν τιμηθεί οι Crosby, Stills & Nash, Πολ Μακάρτνεϊ, Led Zeppelin, Ντέιβιντ Μπόουι, Αρίθα Φράνκλιν και Talking Heads.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Πάτι Σμιθ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα λεύκωμα με τίτλο «A Book of Days». Νωρίτερα φέτος, διασκεύασε το «Summertime Sadness» της Λάνα ντελ Ρέι και πραγματοποίησε περιοδεία στην Ευρώπη.

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο είναι σε περιοδεία σε πόλεις των ΗΠΑ.