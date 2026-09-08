Μια μεγάλη λαϊκή συναυλία αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη πραγματοποιεί η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο Άλσος Περιστερίου.

Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη θα ερμηνεύσουν ο Παντελής Θαλασσινός, η Σοφία Παπάζογλου και ο Άγγελος Θεοδωράκης, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά μνήμης, πολιτισμού και συγκίνησης.

Η φετινή συναυλία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη (2 Σεπτεμβρίου 2021). Πέντε χρόνια μετά την απώλειά του, το έργο του παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και βαθιά συνδεδεμένο με τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα του ελληνικού λαού.

Η συναυλία αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία τιμής και αναστοχασμού πάνω στην ανεκτίμητη καλλιτεχνική και κοινωνική παρακαταθήκη του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τις μελοποιήσεις της ελληνικής ποίησης και τα τραγούδια που συνόδευσαν σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η μουσική του Θεοδωράκη εξακολουθεί να μιλά στις νεότερες και παλαιότερες γενιές.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη μουσικό γεγονός. Είναι μια γιορτή πολιτισμού και μνήμης, μια βραδιά όπου η λαϊκή μουσική συναντά την ποίηση και η τέχνη γίνεται κοινό βίωμα.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πολέμους, διεθνείς εντάσεις και αβεβαιότητα, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη αποκτά έναν ακόμη ισχυρότερο συμβολισμό. Τα τραγούδια του, γεννημένα μέσα από αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια, εξακολουθούν να λειτουργούν ως φωνή μνήμης, ελπίδας και ενότητας.

Ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε σε όλη τη ζωή του όχι μόνο ένας σπουδαίος συνθέτης, αλλά και ένας ενεργός πολίτης. Από την Αντίσταση στην Κατοχή και τις δύσκολες μεταπολεμικές δεκαετίες, μέχρι τον αντιδικτατορικό αγώνα και τη διεθνή του δράση για την ειρήνη, συνέδεσε βαθιά την τέχνη με την κοινωνία και τους αγώνες της εποχής του.

Για τον Μίκη, η μουσική δεν ήταν απλώς αισθητική δημιουργία. Ήταν φωνή του λαού, έκφραση συλλογικής μνήμης και μέσο αγώνα για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», που ιδρύθηκε το 1997 από μουσικούς, στενούς συνεργάτες και γνώστες του έργου του συνθέτη, έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολλές φορές υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη.

Με σεβασμό στην αυθεντική έκφραση του έργου του, η Ορχήστρα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τόσο τη λαϊκή όσο και την αγωνιστική διάσταση της δημιουργίας του. Τα λαϊκά και λυρικά τραγούδια, οι μεγάλες μελοποιήσεις, όπως το «Άξιον Εστί» και η «Ρωμιοσύνη», αλλά και τα τραγούδια που σφράγισαν τη συλλογική μας μνήμη, συνθέτουν μια μουσική διαδρομή γεμάτη συναίσθημα και ιστορικές αναφορές.

Οι ερμηνευτές

Στη συναυλία συμμετέχουν και ερμηνεύουν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη:

Παντελής Θαλασσινός

Σοφία Παπάζογλου

Άγγελος Θεοδωράκης

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου | 20:00

Άλσος Περιστερίου

Η είσοδος είναι ελεύθερη.