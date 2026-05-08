Λόγω της μεγάλης προσέλευσης κοινού για τη συναυλία των Metallica, στο ΟΑΚΑ θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), αναμένονται αλλαγές στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης σε όλο το Ολυμπιακό Συγκρότημα, με βασικό στόχο την ασφαλή εξυπηρέτηση αθλητών, επισκεπτών και φιλάθλων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Παράλληλα, η διοίκηση καλεί το κοινό να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και το προσωπικό του ΟΑΚΑ, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και η ασφαλής παραμονή όλων στον χώρο.

Επιπλέον, συστήνεται στους επισκέπτες να αποφεύγουν, όπου αυτό είναι δυνατό, τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα προς το Ολυμπιακό Συγκρότημα, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην περιοχή κατά τις ημέρες των συναυλιών.