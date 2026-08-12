Μόλις μισή ώρα από την Αθήνα βρίσκεται το Λουτράκι, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί μια υπέροχη συναυλία στις 13 Αυγούστου.

Αν, λοιπόν, θέλετε να ξεσκάσετε και να ακούσετε ωραία μουσική, μπορείτε να επισκεφτείτε το θέατρο Παντελής Ζερβός, στο οποίο στις 21:00 θα απολαύσετε το «WE TURN BACK TIME II», μια μουσική παράσταση με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον χρόνο.

Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Μάρω Μαρκέλλου, Χρήστος Νίνιος, Βασίλης Πιερρακάς, Κωνσταντίνος Κουζούπης, Γιάννης Μπακούλης, Κωνσταντίνος Νάστος, Άλκης Λάμπρου, με τη συμμετοχή του Νίκου Γεωργουσάκη και τη Γωγώς Χονδρογιωργάκη, σε μια βραδιά γεμάτη ζωντανή μουσική, νοσταλγία και δυνατές ερμηνείες.

H συναυλία διοργανώνεται από Soccer Stars Loutraki, και είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.