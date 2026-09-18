Casting Call «Ο Ημιυπαίθριος» στο Θέατρο Coronet

Μετά την επιτυχημένη πρώτη χρονιά και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η θεατρική κωμωδία «Ο Ημιυπαίθριος» του Γιώργου Αλκαίου και σε κείμενο των Στράτου Αγιοστρατίτη και Γιώργου Αλκαίου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από 9 Νοεμβρίου στο Θέατρο Coronet, κάθε Δευτέρα & Τρίτη.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας θεατρικής σεζόν, πραγματοποιείται:

Οντισιόν για δύο ρόλους (Άνδρας και Γυναίκα)

• Σκηνική ηλικία 20 έως 50 ετών.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Coronet, με ώρα προσέλευσης τις 12:00. Τα κείμενα που θα χρειαστούν οι υποψήφιοι για την οντισιόν θα δοθούν στον χώρο του θεάτρου.

Η παραγωγή της παράστασης είναι της Utopia+.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο παραγωγής, Χρήστο Ξηρογιάννη, στο 690 829 1122.