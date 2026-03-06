Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης και τέθηκε υπό κράτηση στην Καλιφόρνια, για να αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερη, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία του σερίφη της κομητείας Βεντούρα, κοντά στο Λος Άντζελες.

Η 44χρονη ερμηνεύτρια του “Oops!… I Did It Again”, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και με πολλές αμερικανικές ταμπλόιντ.

Τα αρχεία του σερίφη δείχνουν ότι κρατήθηκε στο τμήμα τη νύχτα και αφέθηκε ελεύθερη νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αφού της επιδόθηκε κλήση, όπως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν κάποιος οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Η Σπίαρς θα πρέπει να εμφανιστεί σε δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

«Πρόκειται για ένα ατυχές και παντελώς ασυγχώρητο συμβάν. Η Μπρίτνεϊ θα λάβει τα μέτρα που επιβάλλονται και θα τηρήσει τον νόμο» σχολίασε ένας εκπρόσωπός της, σε ανακοίνωση προς τον ιστότοπο Deadline. «Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα προς την αλλαγή που αναμένεται εδώ και καιρό στη ζωή της Μπρίτνεϊ», πρόσθεσε.

Η πρώην σταρ της ποπ, που κυριάρχησε στη μουσική σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχε ταραχώδη ζωή, όπως περιγράφει η ίδια στην αυτοβιογραφία της που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023. Επί 13 χρόνια η Σπίαρς είχε τεθεί υπό την κηδεμονία του πατέρα της, ο οποίος ήλεγχε τα χρήματα και την ιδιωτική ζωή της αν και ήταν ενήλικη.

«Μου αρέσει να πίνω αλλά ποτέ δεν έχασα τον έλεγχο» υποστήριζε στο βιβλίο της, παραδεχόμενη ότι έκανε χρήση και ενός γνωστού αντικαταθλιπτικού, του Adderall.

Αμερικανικό δικαστήριο ήρε την κατάσταση κηδεμονίας της τραγουδίστριας το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ