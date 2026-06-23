Κοινό μέτωπο των σωματείων του Πολιτισμού εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Στο επίκεντρο οι Συλλογικές Συμβάσεις, η υποασφάλιση και τα μέτρα προστασίας.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (αίθουσα 3ου ορόφου), το «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών», ο «Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος», το «Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα και στον Πολιτισμό» και το «Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικο-ακουστικό Τομέα ‘ΚΛΑΚΕΤΑ’», θα δώσουμε κοινή Συνέντευξη Τύπου για να αναδειχθούν τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων στο Θέαμα-Ακρόαμα.

Μπροστά μας έχουμε ένα πλούσιο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαίρι, στις οποίες όμως:

Δεν εξασφαλίζονται η Υγεία και η Ασφάλεια των τεχνικών που εργάζονται σε αυτές.

Δεν υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις που να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Κυριαρχεί η ανασφάλιστη εργασία και η υποασφάλιση της δουλειάς μας.

Στη Συνέντευξη Τύπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τους εκπροσώπους των Σωματείων τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις που έχουν διαμορφωθεί μέσα από συλλογικές διαδικασίες για κάθε ειδικότητα.

Τα Σωματεία:

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.)

Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (Π.Μ.Σ.)

Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα και στον Πολιτισμό (Σ.Ε.Θ.Α.Π.)

Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικο-ακουστικό Τομέα «ΚΛΑΚΕΤΑ»

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών