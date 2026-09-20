Μ’ έναν ρόλο-σταθμό στην καριέρα του επιστρέφει στο Θέατρο Ακροπόλ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Η ιστορική πλέον παράσταση «Συρανό» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα και την αισθαντική μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που είχε αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και είχε σημειώσει διαδοχικά sold-out, επιστρέφει με ανανεωμένη διανομή.

Τον ρόλο της όμορφης Ρωξάνης θα ερμηνεύσει η Δανάη Παππά, ενώ τον γοητευτικό Κριστιάν θα υποδυθεί ο Νίκος Μέλλος και τον αδίστακτο κόμη Ντε Γκις ο Λευτέρης Ζαμπετάκης.

Τον λαμπερό θίασο ολοκληρώνουν 16 ηθοποιοί και χορευτές καθώς και ζωντανή ορχήστρα.

Στην παράσταση του Ακροπόλ, το πεντάπρακτο έργο θα παιχθεί στη 15σύλλαβη ομοιοκατάληκτη μετάφραση της Λουίζας Μητσάκου.

Μια συγκινητική ιστορία αγάπης, θάρρους και αυτοθυσίας έρχεται από τις 11 Νοεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ.

Γραμμένο το 1897, το έργο του Εντμόν Ροστάν «Συρανό ντε Μπερζεράκ», είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και συνάμα δημοφιλή έργα του παγκόσμιου δραματολογίου.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Βρισκόμαστε στο Παρίσι του 1640, ο Συρανό είναι ένας γενναίος και έξυπνος ποιητής, που αγαπά κρυφά την όμορφη Ρωξάνη, αλλά ντρέπεται για τη μεγάλη μύτη του. Η Ρωξάνη, όμως, ερωτεύεται τον όμορφο αλλά άτεχνο στα λόγια Κριστιάν.

Ο Συρανό αποφασίζει να βοηθήσει τον Κριστιάν και γράφει εκείνος τα ερωτικά γράμματα που της στέλνει. Η Ρωξάνη ερωτεύεται έτσι την ψυχή και τα λόγια του ανθρώπου που νομίζει πως είναι ο Κριστιάν. Ο Κριστιάν πεθαίνει στον πόλεμο και ο Συρανό κρατά για χρόνια κρυφό το μυστικό του.

Στο τέλος, η Ρωξάνη καταλαβαίνει την αλήθεια και συνειδητοποιεί ότι αγαπούσε στην πραγματικότητα τον Συρανό, λίγο πριν εκείνος πεθάνει.

Ο Συρανό, ένας ποιητής του έρωτα εκφράζει έναν κόσμο γεμάτο ερωτισμό και πάθος. Μια λατρεία για την ερωτική επιθυμία.

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Ο Συρανό είναι ένας ήρωας ασυμβίβαστος, πολέμιος της υποκρισίας και τολμηρός κριτής μιας κοινωνίας της διαφθοράς. Αρνείται επίμονα να συμβιβαστεί προτιμώντας τον δρόμο της εντιμότητας που είναι ο δικός του μοναχικός δρόμος. «Όχι, ποτέ, σ’ ευχαριστώ! Στίχους ν’ αφιερώνω σε τραπεζίτες, υπουργούς, και να γυρεύω μόνο ένα στραβό χαμόγελο στ’ αγέλαστά τους χείλη

και να ’χω έννοια μοναχή μήπως κανείς μου στείλει τίποτα παλιοψίχουλα να φάω από ευσπλαχνία, να μου βρωμάν’ τα γόνατα απ’ τη γονυκλισία και ευκαμψίας γυμνάσματα να κάνω με τη ράχη; Όχι, ποτέ, σ’ ευχαριστώ! Σε μια ψηλή βελανιδιά ποτέ μη σκαρφαλώσω σαν τον παράσιτο κισσό. Μόνο να κατορθώσω να στέκομαι ολομόναχος, και ας με ζώνει ο φθόνος

κι ας μην ανέβω στα ψηλά, αλλά ν’ ανέβω μόνος!»

Ο Συρανό με την ζωή του δημιούργησε ένα μύθο που απηχεί το πνεύμα μιας εποχής όπου ο έρωτας, η πίστη σε ιδανικά, η γενναιότητα την ώρα του αγώνα και η πίστη στην ουτοπία, έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τον κινηματογράφο, την όπερα, το μπαλέτο, τη μουσική ακόμα και για σειρές κόμικ.

Γιάννης Κακλέας

Συντελεστές:

Κείμενο: Εντμόντ Ροστάντ

Μετάφραση: ΛουΐζαΜητσάκου

Σκηνοθεσία/ Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου

Σπαθογραφίες: Κωνσταντίνος Μπουμπούκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Άρης Κακλέας

Βοηθός σκηνογράφου: Ναταλία Ζήρα

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Συνεργάτης σκηνογράφου: Ελίνα Δράκου

Φωτογράφος: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφίστας: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δανάη Παππά, Λευτέρης Ζαμπετάκης και Νίκος Μέλλος.

Παίζουν: Δημήτρης Ντάσκας, Στεφάνια Σωτηροπούλου, Νίκος Μυλωνόπουλος, Ερατώ Καραθανάση, Άρης Κακλέας, Αιμιλία Γιαννούκαρη, Ανδρέας Γιαννακούλας, Γιώργος Γκιόκας, Ιωσήφ Αλί, Μαριλένα Σεφτελή, Χρήστος Μαρκόπουλος, Νίκος Γονίδης, Νικόλας Αγαπίου και Νίκος Αποστολόπουλος, Χρήστος Παπαγεωργίου και Σαμψών Φύτρος.

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Διεύθυνση και εκτέλεση παραγωγής: Αγνή Μοίρα και Αλεξάνδρα Μήτσου

Παραγωγή: arise entertainment and more EE -Θέατρο Ακροπολ

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα 11 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες παραστάσεων: Τετάρτη έως Κυριακή

Τετάρτη στις 19:00 μ.μ

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 μ.μ

Κυριακή στις 18:00 μ.μ

Διάρκεια 120 λεπτά

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/cyrano/

Και στα ταμεία του θεάτρου

Θέατρο Ακροπόλ: Ιπποκράτους 9-11

Τηλέφωνο: 2103648303