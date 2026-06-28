Με ιδιαίτερη επιτυχία, μεγάλη συμμετοχή και διεθνή απήχηση πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, της ιστορικής πρωτεύουσας των Κυκλάδων και ενός από τα σημαντικότερα αστικά, ναυτιλιακά και πολιτιστικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας.

Η επέτειος τιμήθηκε με μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών και διεθνούς επιπέδου, η οποία ανέδειξε την ιστορική διαδρομή της Ερμούπολης, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ενός σύγχρονου πολιτιστικού προορισμού με διεθνή εμβέλεια.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου, πριν από δύο αιώνες, την ίδια ημερομηνία, τελέστηκε η ιστορική ονοματοδοσία της πόλης, προσδίδοντας στην επέτειο ιδιαίτερο συμβολισμό και ιστορική βαρύτητα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος κα. Μαργαρίτα Πουρναρά, συντονίζοντας με επιτυχία το πρόγραμμα της βραδιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν σημαντικές επετειακές δημιουργίες αφιερωμένες στην ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Ερμούπολης.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το εντυπωσιακό Mapping Projection Show στην πρόσοψη του ιστορικού Θεάτρου Απόλλων, μια παραγωγή που υλοποιήθηκε από το Athens Digital Arts Festival (ADAF) σε συνεργασία με το Animasyros για λογαριασμό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Η σύμπραξη δύο διεθνώς αναγνωρισμένων φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών προσέδωσε στην επέτειο σύγχρονη καλλιτεχνική διάσταση και διεθνές κύρος, προβάλλοντας την ιστορία της Ερμούπολης μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και υψηλής αισθητικής οπτικοακουστική αφήγηση.

Σημαντική θέση στην εκδήλωση είχε η παρουσίαση του επετειακού μεταλλίου από τον διακεκριμένο γλύπτη και δημιουργό του, κ. Γιώργο Σταματόπουλο, Υποδιευθυντή του ΙΕΤΑ, ενός έργου υψηλού συμβολισμού που αποτυπώνει τη διαχρονική πορεία και τη συμβολή της Ερμούπολης στην ελληνική ιστορία.

Παράλληλα παρουσιάστηκε το επετειακό γραμματόσημο από τον Πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), κ. Δανιήλ Μπενάρδου, το οποίο αποτυπώνει εικαστικά τη μνήμη και τη συνέχεια της ιστορικής πόλης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πλήθος πολιτών, εκπρόσωποι της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Χίου και ο Δήμαρχος Μόρφου, επιβεβαιώνοντας τον πανηγυρικό, εθνικό αλλά και διαπεριφερειακό χαρακτήρα της επετείου.

Η επετειακή βραδιά ανέδειξε την Ερμούπολη ως μια πόλη με ιστορία, εξωστρέφεια και σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα, αποδεικνύοντας ότι, δύο αιώνες μετά την ίδρυσή της, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισμό, τη ναυτοσύνη και τη δημιουργία, φιλοξενώντας εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται στα πρότυπα μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.