Τρεις από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ελλάδας- το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας- ενώνουν τις δυνάμεις τους και εγκαινιάζουν το «SYSTEMA- For the Greek Performing Arts». Μια νέα, πολυδιάστατη πλατφόρμα για το σύγχρονο ελληνικό πολιτιστικό οικοσύστημα, με στόχο την περαιτέρω διάχυση της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο.

«Είναι μεγάλη χαρά που ανακοινώνουμε αυτή τη χειρονομία σύμπραξης των τριών θεσμικών φορέων, μια πρωτοβουλία που θα τη χαρακτήριζα ανεπιφύλακτα πολιτιστικής πολιτικής και συνεργατικού ήθους. Το SYSTEMA λειτουργεί σαν ένας ζωντανός οργανισμός, μια συμμαχία θεσμών και ανθρώπων για την υποστήριξη της δυναμικής ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτισμικής διέγερσης και συνέχειας» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινός στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης του SYSTEMA, που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά, παρουσία όλων των συμβαλλόμενων φορέων και υποστηρικτών της πρωτοβουλίας.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη τόνισε πως το SYSTEMA διαμορφώθηκε από την πεποίθηση ότι οι ουσιαστικές συνεργασίες μπορούν να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τις παραστατικές τέχνες και τους ανθρώπους τους. «Η σύμπραξη του Εθνικού Θεάτρου με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας διαμορφώνει έναν κοινό χώρο ανταλλαγής, διαλόγου και εξωστρέφειας για τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες αποκτούν περισσότερες ευκαιρίες να συνομιλήσουν με διεθνή δίκτυα, να παρουσιάσουν το έργο τους και να διευρύνουν την παρουσία τους στο διεθνές πεδίο» πρόσθεσε.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Τζένη Αργυρίου είπε πως η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει, εκτός των άλλων, ότι η καλλιτεχνική δημιουργία δεν ανήκει μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα: «Η Καλαμάτα αποτελεί παράδειγμα του πώς μια πόλη της περιφέρειας μπορεί να αναπτύξει διεθνή παρουσία ως σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο χορό. Στις αρχές της τέταρτης δεκαετίας του, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συναντά αυτή τη συνεργασία σε μια στιγμή ωριμότητας, έτοιμο να διευρύνει την εξωστρέφειά του σε αυτή την κατεύθυνση».

Από το grape και το Showcase στο SYSTEMA

Το SYSTEMA χτίζεται πάνω στα ισχυρά διεθνή θεμέλια του grape — Greek Agora of Performance (2023-2025) από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Showcase από το Εθνικό Θέατρο (2023-2025)* πρωτοβουλίες που έχουν υποδεχτεί μέχρι σήμερα περισσότερους από 250 καλλιτεχνικούς/ές διευθυντές/ριες, επιμελητές/ριες και δημοσιογράφους από κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς και Μέσα Ενημέρωσης από τουλάχιστον 40 χώρες, με έναν μεγάλο αριθμό παραστάσεών τους να έχουν ταξιδέψει μέχρι στιγμής, σε περισσότερες από 70 σκηνές στην Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη των δύο οργανισμών και με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, έναν θεσμό-αναφορά για τον σύγχρονο χορό στην Ελλάδα, το SYSTEMA συνιστά μια κομβική κίνηση πολιτιστικής πολιτικής με στόχο την -εκτός συνόρων- αντήχηση των ελληνικών παραστατικών τεχνών.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία υλοποιείται με αποκλειστική χορηγία της Mastercard – Εθνική Τράπεζα. Όπως ανέφεραν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των τριών πολιτιστικών θεσμών, η υποστήριξή αυτή στο SYSTEMA, καθιστά δυνατή τη δημιουργία μιας πλατφόρμας διεθνούς εμβέλειας, που θα συμβάλει στην ενίσχυση του πολιτιστικού αποτυπώματος της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, η στήριξη της Mastercard και της Εθνικής Τράπεζας αφορά στη δημιουργία του Ταμείου Εξωστρέφειας, μιας νέας πηγής ενίσχυσης διεθνών μετακλήσεων παραστάσεων του SYSTEMA καθώς και στη διοργάνωση των Βραβείων Κοινού, μιας δράσης που αναδεικνύει τις αγαπημένες παραστάσεις των θεατών.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας σε περισσότερους από 80 εκπροσώπους διεθνών φεστιβάλ και θεάτρων, οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του SYSTEMA στην Αθήνα, την Επίδαυρο και την Καλαμάτα, με σκοπό την επιλογή και τη μετέπειτα διαδρομή των έργων αυτών στο εξωτερικό. Τα έξοδα παραγωγής και παρουσίασης των παραστάσεων καλύπτονται από τον καλλιτεχνικό προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα, στο πλαίσιο της επιχορήγησής του από το υπουργείο Πολιτισμού.

SYSTEMA 2026: 19 παραστάσεις θεάτρου και χορού σε Αθήνα, Επίδαυρο και Καλαμάτα

Το SYSTEMA εκτυλίσσεται από τις 20 ως και τις 26 Ιουλίου 2026 σε μία πυκνή παρουσίαση επτά ημερών, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εκπροσώπους των τεχνών απ’ όλο τον κόσμο, καλλιτέχνες/ιδες και το ευρύ κοινό, να παρακολουθήσουν 19 παραστάσεις θεάτρου και χορού μεγάλης και μικρής κλίμακας, σε ιστορικούς χώρους στην Αθήνα (Κτήριο Τσίλλερ, βιομηχανικό σύμπλεγμα Πειραιώς 260), την Επίδαυρο (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου & Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου) και την Καλαμάτα (Μέγαρο Χορού Καλαμάτας), καθώς και σε ζωντανούς χώρους τέχνης της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δυο θεατρικές παραγωγές από την ανεξάρτητη θεατρική σκηνή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και δράσεις δικτύωσης, παρουσιάσεις έργων (pitching sessions) και επιμελημένες συναντήσεις, καλλιεργώντας εύφορο έδαφος για διάλογο και ανταλλαγή μεταξύ καλλιτεχνών/ιδων και επαγγελματιών του χώρου.

Έργα – έμπνευση – θεματική

Το SYSTEMA αποτυπώνει την αίσθηση του επείγοντος και την πολυφωνία της σύγχρονης ελληνικής σκηνής των παραστατικών τεχνών. Τα επιλεγμένα έργα συνομιλούν με τη μνήμη και τη χρονικότητα, τη γυναικεία εμπειρία και το σώμα ως πεδίο έντασης, διερευνώντας ζητήματα ταυτότητας, εξουσίας και πολιτικής αντίστασης. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραματουργικών προσεγγίσεων- από σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, όπως του Αριστοφάνη και του Ευριπίδη, έως νεότερα και σύγχρονα έργα, όπως του Ευγένιου Ιονέσκο και του Γκιγιώμ Πουά αντίστοιχα- οι παραστάσεις συνθέτουν μη γραμμικά αφηγήματα, που ενεργοποιούν μια δυναμική σχέση σκηνής και κοινού.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, συναντάμε τους/τις: Αντώνη Βαή (χορός), Γιώργο Βουρδαμή (θέατρο), Ζωή Ευσταθίου (χορός), Χρήστο Θεοδωρίδη (θέατρο), Ευθύμη Θέου (performance-αρχαιολογία), Ίρις Καραγιάν (χορός), Νίκο Καραθάνο & Φοίβο Δεληβοριά (θέατρο), Δημήτρη Καραντζά (θέατρο), Μαριλένα Κατρανίδου (θέατρο), Λένα Κιτσοπούλου (θέατρο), Χριστιάνα Κοσιάρη (χορός), Θανάση Κριτσάκη (θέατρο), Πάνο Μαλακτό (χορός), Μαρία Πανουργιά (θέατρο), Κωνσταντίνο Παπανικολάου (χορός), Ιωάννα Πορτόλου / ομάδα χορού Griffón (χορός), Κορνήλιο Σελαμσή & Χάρη Φραγκούλη (μουσική-θέατρο), Μαίρη Ράντου & Ευαγγελία Ράντου / Garage21 (χορός), Maria Hassabi (χορός).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του SYSTEMA προτείνεται και ένα παράλληλο πρόγραμμα, μια σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων: μια επιμελημένη σειρά ζωντανών μουσικών εμφανίσεων μετά τα μεσάνυχτα εν είδει εορτής με τίτλο «AΦTER», καθώς και δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε Επίδαυρο και Καλαμάτα: την «Αφηγηματική Αρχαιολογία: Το σώμα και το μυστήριο της ίασης», στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου, από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και την παράσταση λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» του Γιώργου Κουμεντάκη από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Βραβεία Κοινού και Ταμείο στήριξης διεθνών περιοδειών

Στο πλαίσιο του SYSTEMA, πρόκειται να λάβουν χώρα τα Βραβεία Κοινού Εθνικής Τράπεζας-Mastercard, με στόχο την ανάδειξη των αγαπημένων παραστάσεων των θεατών. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά ψηφίζοντας τις παραστάσεις που το συγκίνησαν, το ενέπνευσαν ή το προβλημάτισαν, μετατρέποντας την ψηφοφορία σε εργαλείο αναστοχασμού και προσωπικής σύνδεσης με την τέχνη. Οι βραβευθέντες/είσες καλλιτέχνες/ιδες θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα δικτύωσης, εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής φιλοξενίας, σεμινάρια επιμόρφωσης, επαγγελματικής εξέλιξης κ.ά.

Παράλληλα, δημιουργείται το Ταμείο Εξωστρέφειας Εθνικής Τράπεζας-Mastercard, το οποίο απευθύνεται σε όλους/ες ανεξαιρέτως τους/τις συμμετέχοντες/ουσες καλλιτέχνες/ιδες του SYSTEMA και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που θα φέρει η ψηφοφορία του κοινού- ως μια πηγή στήριξης για τις διεθνείς μετακλήσεις των παραστάσεων της πλατφόρμας.