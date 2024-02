Σημαντικοί καλεσμένοι, Έλληνες επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στο εξωτερικό, θα παρουσιάσουν το σύστημα ψυχικής ψυχιατρικής περίθαλψης στη χώρα που εργάζονται, όσον αφορά την οργάνωσή του και την εξέλιξη του μέσα στο χρόνο. Θεωρούμε πολύ σημαντική για την ελληνική πραγματικότητα, να υπάρξει αυτός ο διάλογος μεταξύ του ελληνικού συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης και χωρών της Ευρώπης, με τη διαμεσολάβηση Ελλήνων επιστημόνων που γνωρίζουν πολύ καλά την ψυχιατρική πραγματικότητα στις χώρες αυτές και την αντίστοιχη ελληνική. Η οργάνωση καθεαυτή δημιουργεί τις συνθήκες με βάση τις οποίες λαμβάνει χώρα η ψυχιατρική πρακτική, η περίθαλψη και η μέριμνα, και αυτό θα είναι το βασικό αντικείμενο αυτών των διαλέξεων.

5 διαδικτυακές συναντήσεις από τις εκδόσεις Αρμός

Έναρξη: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.00

Ακολουθούν οι συναντήσεις: 16 Μαρτίου, 6 Απριλίου, 18 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2024

Την εκδήλωση χαιρετίζει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Συνομιλούν:

– Κώστας Νασίκας, Ψυχαναλυτής, μέλος της Association Psychanalytique de France Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Οικογένειας και Παιδιού, Προσκεκλημένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Lyon 1, Συγγραφέας πολλών βιβλίων στα γαλλικά, στα ελληνικά έχουν μεταφραστεί «Εξορίες γλώσσας», «Σωματική ονειρική μνήμη» και προσεχώς «Βία και καταναλωτισμός»

– Ελένη Λαζαράτου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

– Γιώργος Ξυλούρης, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Επιστημονικός Διευθυντής του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Π. Σακελλαρόπουλος.

Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 και ώρα 12.00

«Συστήματα ψυχιατρικής Περίθαλψης στην Γαλλία»

Συνομιλούν:

– Βασίλης Καψαμπέλης, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων, Διευθυντής του κέντρου ψυχανάλυσης της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας του 13ου διαμερίσματος Παρισιού. Διευθυντής της Revue Française de Psychanalyse

– Χρυσόστομος Γιάκρας, Ψυχίατρος, εκπαιδευμένος στην Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία, Επιστημονικός Διευθυντής τμήματος ενηλίκων ΙΨΥΠΕ Π. Σακελλαρόπουλος

-Δημήτρης Πλουμπίδης, Ψυχίατρος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σάββατο 6 Απριλίου 2024 και ώρα 13.00

«Συστήματα ψυχιατρικής Περίθαλψης στην Γερμανία»

Συνομιλούν:

– Φωτεινή Τιλκερίδου-Wolf, Απόφοιτος της Σχολής Ψυχολογίας της Κολωνίας, Ψυχαναλύτρια της Γερμανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (DPV) και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA), Ομαδική Αναλύτρια και Ψυχοθεραπεύτρια. Διδάσκουσα ψυχοθεραπεύτρια στο Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο της Κολωνίας (IPA) και διδάσκουσα ομαδική αναλύτρια της Γερμανικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης (D3G).

– Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστήμιου Πατρών, επιστημονικά υπεύθυνος του Ειδικού Ιατρείου Ψυχογηριατρικής και πρώιμης Διάγνωσης Νευρονοητικών Διαταραχών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ) ενώ συντονίζει την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης (ΟΠΣΥ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και το πρόγραμμα διασύνδεσης του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Άνοια στην Πάτρα.

Σάββατο 18 Μαΐου 2024 και ώρα 12.00

Συνομιλούν: «Συστήματα ψυχιατρικής Περίθαλψης στην Αγγλία»

– Νίκανδρος Μπούρας, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής στο King’s College του Λονδίνου (KCL). Διετέλεσε για χρόνια Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Guy’s Hospital, και στη συνέχεια στο Maudsley Hospital και καθηγητής ψυχιατρικής στο Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience.

– Γιωργος Ίκκος, Διευθυντής Διασυνδετικής Ψυχιατρικής (Consultant Liaison Psychiatrist) στο Royal National Orthopedic Hospital UK, πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας της Ψυχιατρικής (History of Psychiatry) του Royal College of Psychiatrists (RCPsych), και πρώην Πρόεδρος στα Τμήματα Pain Medicine and Psychiatry της Royal Society of Medicine’s (RSM) ως και Επίτιμος Επισκέπτης Καθηγητής στο London South Bank University

– Βασίλειος Μαούτσος, Ψυχαναλυτής, Επόπτης και Εκπαιδευτής-Αναλυτής, Πλήρες μέλος της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA), του Βρετανικού Ψυχαναλυτικού Συμβουλίου (BPC), της Βρετανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (BPA), της Ευρωπαϊκής Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΕPF) και του Ινστιτούτου Κλασικής Ψυχανάλυσης (ΙΚΨ), Συγγραφέας του βιβλίου ”The Invisible Human Brain” και του τρίτομου έργου ”Μεταψυχολογία”

– Μαρίνος Κυριακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων στο Νοσοκομείο Maudsley του Λονδίνου, και Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, του Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 και ώρα 12.00

«Συστήματα ψυχιατρικής Περίθαλψης στην Ιταλία»

Συνομιλούν:

– Σαράντης Θανόπουλος, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων μέλος της Ιταλικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας & IPA

– Στέλιος Στυλιανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Παντείου Πανεπιστήμιου, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας της SFPPG & IPA, ιδρυτής και Επίτιμος πρόεδρος ΕΠΑΨΥ

– Δημήτρης Μαλιδέλης, Κλινικός Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής ΕΨΕ & IPA , MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υποψ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επόπτης της Mονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην ψύχωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Eταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου

Τις συζητήσεις συντονίζει ο Μανώλης Στεφανουδάκης, Msc Κλινικής Ψυχολογίας Lyon2, Ψυχαναλυτής, μέλος ΕΕΨΨ, ΕΕΨΨΟ, SFPPG.

