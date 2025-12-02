Φέτος, ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών –και όχι μόνο– ετοιμάζεται για το πιο απρόσμενο ταξίδι της ζωής του! Από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου 2026, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Καραγκιόζης φτάνει στην πολύχρωμη, μουσική και εξωτική Κούβα, προσκεκλημένος σε έναν μεγάλο διαγωνισμό ταλέντων που διοργανώνεται στο χριστουγεννιάτικο τσίρκο της πόλης. Εκεί, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της επιβλητικής Βασίλισσας του Τσίρκου, βρίσκεται βυθισμένος σε έναν καλειδοσκοπικό κόσμο γεμάτο ρυθμό, χορό και εκπλήξεις: Κουβανέζοι μουσικοί, δεξιοτέχνες ζογκλέρ, ακροβάτες που αιωρούνται σαν να αψηφούν τη βαρύτητα και φαντασμαγορικές φιγούρες που κινούνται σε μια σκηνή γεμάτη χρώμα, φως και ατμόσφαιρα.

Μα ανάμεσα σε όλη αυτή τη γιορτή, ο Καραγκιόζης θα συναντήσει αναπάντεχα… όλη του τη συντροφιά! Σαν να τους συγκέντρωσε η ίδια η μαγεία των Χριστουγέννων, εμφανίζονται ένας-ένας στη σκηνή, έτοιμοι να μοιραστούν περιπέτειες, γέλια και μελωδίες που μυρίζουν πατρίδα.

Κι όμως, η γιορτή απειλείται. Οι Πειρατές της Καραϊβικής καταφθάνουν στο τσίρκο με σκοπό να το λεηλατήσουν και να διαλύσουν τη χριστουγεννιάτικη χαρά. Τότε, ένα αλλόκοτο αλλά τρυφερό πλάσμα, σαν να ξεπήδησε από τη συλλογική μας μνήμη, υψώνει τη φωνή του και τραγουδά ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα. Οι ήχοι αυτοί, ταξιδεμένοι από τη Μεσόγειο ως την Καραϊβική, μοιάζουν να ξορκίζουν το κακό και να φέρνουν πίσω τη ζεστασιά, το φως και την αλήθεια των Χριστουγέννων.

Η νέα αυτή παράσταση, σε σκηνοθεσία, σκηνογραφία και κείμενο του Ηλία Καρελλά, είναι μια από τις πιο ζωντανές και μουσικές εκδοχές του ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Με συνδυασμό παραδοσιακών ρυθμών και σύγχρονων κουβανέζικων ήχων, με τραγούδι, χιούμορ, κίνηση και πολυμεσικά στοιχεία, η παραγωγή μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε ένα παραμυθένιο ταξίδι που ενώνει πολιτισμούς, εποχές και γιορτινές μνήμες.

Μια παράσταση για παιδιά 5+ και ενήλικες, που θέλουν να ταξιδέψουν… μακριά, αλλά και βαθιά μέσα στη μαγεία των γιορτών.

Συμπαραγωγή

Θίασος Ηλία Καρελλά – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Συντελεστές

Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, κείμενο, ερμηνεία Θεάτρου Σκιών: Ηλίας Καρελλάς

Παίζουν και τραγουδούν:

Rosanna Mailan: Βασίλισσα του Τσίρκου

Αρετή Κετιμέ: Μητέρα Φύση

Μουσικοί

Πιάνο: Στέλλα Γκούσκου

Τρομπέτα: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Κουβανικά κρουστά, φωνητικά: CarlosMenéndez, YussefBeato

Μπάσο, φωνητικά: YoelSoto

Σκιoπαίκτες – Κίνηση φιγούρας

Νικόλας Τζιβελέκης, Απόστολος Γραββάνης, Νικόλας Πέππας, Δήμητρα Κώνστα

Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Παπαθεοδώρου

Ειδικές κατασκευές σκηνικού: Μιχάλης Ράπτης, Χρήστος Παπαδόπουλος

Κατασκευή φιγούρας: Νικόλας Τζιβελέκης, Ηλίας Καρελλάς

Φωτισμοί: Ηλίας Καρελλάς

Πληροφορίες για την εκδήλωση, τις ημερομηνίες και τις ώρες των παραστάσεων, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/ta-christougenna-tou-karagkiozi-stin-kouva/

Η προπώληση έχει αρχίσει

Γενική είσοδος 14€

Εισιτήρια

210 72 82 333

www.megaron.gr