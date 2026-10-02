Η πολυαγαπημένη θεατρική επιτυχία «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ», βασισμένη στο αριστούργημα του Κάρολου Ντίκενς, επιστρέφει για 10η συνεχή χρονιά, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Γιούλης Ηλιοπούλου, για να ζωντανέψει ξανά τη μαγική ιστορία του εμβληματικού τσιγκούνη που διδάσκει το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τον ρόλο του Σκρουτζ ερμηνεύει για πρώτη χρονιά ο Στράτος Τζώρτζογλου συνεχίζοντας την παράδοση μετά τους εξαιρετικούς Κώστα Ρωμαίο, Τάκη Παπαματθαίου και Μάνο Πίντζη.

Η παράσταση, που σημειώνει sold out εμφανίσεις κάθε χρόνο σε μεγάλα αθηναϊκά θέατρα, κατακτά κοινό και κριτικούς με τη φαντασμαγορική της αισθητική, την εντυπωσιακή παραγωγή και την ανθρώπινη συγκίνηση που προσφέρει.

Ένας πολυμελής θίασος από καταξιωμένους και νέους ηθοποιούς, καθώς και εξαιρετικά ταλαντούχα παιδιά, ενσαρκώνει περισσότερους από 30 ρόλους σε μια παράσταση γεμάτη χρώμα, συναίσθημα και θεατρική μαγεία.

Η παράσταση ντύνεται με παραμυθένια κοστούμια εποχής, εντυπωσιακά σκηνικά, 3D animation, video art, ειδικά εφέ και μαγικές μουσικές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο θέαμα υψηλής αισθητικής.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ είναι ένας φιλάργυρος, σκληρός και μίζερος άνθρωπος, που θεωρεί τα Χριστούγεννα «μια απάτη». Την παραμονή των Χριστουγέννων, τον επισκέπτεται το φάντασμα του συνεταίρου του και τρία πνεύματα που του προσφέρουν την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του πριν να είναι πολύ αργά.

Ένα συγκινητικό παραμύθι που αποκαλύπτει πως η αγάπη και η γενναιοδωρία είναι τα μυστικά της ευτυχίας. Ένα λαμπερό, γιορτινό θέαμα για όλη την οικογένεια, γεμάτο ελπίδα και αισιοδοξία.

Συντελεστές:

• Κείμενο: Κάρολος Ντίκενς

• Θεατρική διασκευή – Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Γιούλη Ηλιοπούλου

• Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος

• Κοστούμια εποχής: Τζούλια Μάρκο

• Μουσική επένδυση: Κρίστελ Καπερώνη

• Βοηθοί σκηνοθέτη: Δέσποινα Κασιώτη, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου

• Video art: Λεωνίδας Φουντούλης

• Φωτισμοί & 3D Animation: Λάμπρος Σούνδιας

• Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

• Hair & Make-up: Νίκος Ζήσης

• Διεύθυνση παραγωγής: Αντώνης Μαρκόγιαννης

• Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

Ηθοποιοί

Σκρουτζ: ο Στράτος Τζώρτζογλου

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χρήστος Γιαννακάκος, Δέσποινα Κασιώτη, Δημήτρης Κορφιάτης, Έλλη Λορέντη, Νώντας Μουντζουρέας, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Τζούλια Σπυροπούλου, Παρασκευή Τζαρτζιάνη, Τιγκράν Αμπραμιάν, Ραφαέλα Μητροπούλου.

Πληροφορίες:

Θέατρο Πειραιώς 131 – Κεραμεικός

Διάρκεια Παράστασης: 1 ώρα και 5 λεπτά

Ημερομηνίες Υλοποίησης:

Από 06/12/26 έως 12/01/2027 ώρα 12:00 μ. μ ( στις 14/12 θα γίνουν 2 παραστάσεις στις 11:00 π. μ & στις 12:30 μ.μ )

& καθημερινές για σχολεία.

Τιμές Εισιτηρίων : 8 €

Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ta-xristougenna-tou-skroutz-2

Για κρατήσεις και πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210-5248140/ 210- 5248144 / 693632357 Ανθή Καραγιάννη