Φωτογραφίες – Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η εικαστική έκθεση της Art Way με τίτλο «Τα Χρώματα γέννησαν θαύματα», στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου «Καμίνι» (Χρήστου Καψάλη 14-16, Γαλάτσι).

Η Αφροδίτη Δρακοπούλου-Σάρδη, η οποία συνεχίζει με αφοσίωση και απόλυτη επιτυχία το έργο του πρόωρα εκλιπόντος συζύγου της, εικαστικού επιμελητή Γιώργου Σάρδη και ιδρυτή της ART WAY –της καλλιτεχνικής ομάδας με τη μακροβιότερη παρουσία στον χώρο των διοργανώσεων εικαστικών εκθέσεων– εμφανώς συγκινημένη αναφέρθηκε στην απώλεια του αγαπημένου ζωγράφου Κώστα Λυμπερόπουλου. Ο καλλιτέχνης συμμετείχε στην έκθεση και, όπως τόνισε η ίδια στην ομιλία της, κατά τα εγκαίνια είχε παροτρύνει το κοινό να ακολουθεί και να κάνει πάντα αυτό που αγαπά.

«Η τέχνη δίνει ζωή, δίνει ανάσα και αποτελεί την ελπίδα μας σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από απαισιόδοξα μηνύματα. Εμείς, μέσα σε όλο αυτό, προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά: να δώσουμε ελπίδα, να δώσουμε χαρά και να πιστέψουμε όλοι ότι μπορούμε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Δρακοπούλου-Σάρδη.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία της Αφροδίτης Δρακοπούλου Σάρδη:

Η έκθεση αποτέλεσε την πρώτη ομαδική παρουσίαση της Art Way για το 2026 και ήταν γεμάτη χρώματα που λειτουργούν ως ισχυροί καταλύτες συναισθημάτων, μεταφέροντας μηνύματα, αναμνήσεις και ενέργεια. Χρώματα που συνθέτουν έναν κόσμο φαντασίας και εκπλήξεων, περιέργειας και ανακάλυψης, προσφέροντας στον θεατή μια νέα ευκαιρία για έκφραση και δημιουργία.

Κάθε χρώμα απελευθερώνει έναν εσωτερικό χώρο στον θεατή, δίνοντάς του τη δυνατότητα να προβάλλει τον δικό του κόσμο. Πρόκειται για μια διαδικασία που καθιστά το χρώμα απαραίτητο στοιχείο της ζωγραφικής έκφρασης και αντίληψης. Εδώ η τέχνη δεν χρειάζεται λέξεις για να επικοινωνήσει τα ουσιώδη· το χρώμα, το σχήμα και η δόνηση της εικόνας μιλούν απευθείας στον νου και την καρδιά. Μια μυστηριώδης αλχημεία που μετατρέπει την τέχνη σε παγκόσμια γλώσσα, ικανή να διασχίζει τον χρόνο και τις κουλτούρες. Συναισθήματα και καταστάσεις που γεννιούνται από τα χρώματα και συνοψίζονται στη λέξη «θαύμα».

Δείτε το βίντεο με τους καλλιτέχνες και τα έργα τους:

Τα εγκαίνια της 1ης ομαδικής έκθεσης της Art Way για το 2026 με θέμα «Τα Χρώματα γέννησαν θαύματα» πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου «Καμίνι» (Ρεθύμνης 36 και Χρήστου Καψάλη 14-16, Γαλάτσι, Τ.Κ. 111 46), όπου πραγματοποιήθηκε και η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας.

Η έκθεση ήταν ανοιχτή για το κοινό από τη Δευτέρα 2 έως και το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά ο καταξιωμένος σαξοφωνίστας Άγγελος Καλαβρυτινός και ο τραγουδοποιός Φώτης Ανδρικόπουλος.

ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

+ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος ΑRT WAY- Εικαστικός – Επιμελητής)

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

JOCASTA JOCASTE

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Διδάκτορας Βιολογίας , Εικαστικός, ποιητής-στιχουργός)

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΥΖΥ

ΑΤΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΒΑΖΟΥ ΥΡΩ

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ – ΑΝΤΩΝΟΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΒΕΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΙΛΑ

COLLAROS LIZA

ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑ ΒΑΣΩ

ΔΗΜΗΤΣΑ ΟΛΓΑ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

GLONTI INGA

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΗ

ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΜΙΚΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΛΓΑ

ΚΟΛΓΙΩΝΗ ΣΟΥΖΗ

ΚΟΜΠΙΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

ΚΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΝΟΥ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ

ΛΙΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΥΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΝΔΑΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΜΑΝΔΑΛΗ ΜΥΡΤΩ

ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΝΑ Μ)

ΜΑΥΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΗΛΑΤΟΥ ΜΙΜΙΚΑ

ΜΗΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΙΜΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΟΥΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΜΠΟΥΤΗΣ ΤΑΣΟΣ (BOOKER)

ΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΖΑΛΑ ΜΑΡΙΖΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ (NEFELIOUS)

ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΟΕΛΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΠΕΤΡΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΑΝΤΖΕΛΑ

ΠΗΤΕΡΣΟΝ ΑΛΙΚΗ

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΡΑΠΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ

ΣΑΛΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ

ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΑΝΟΥ-ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΤΣΙΒΡΑ ΒΑΣΙΑ

ΦΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΙΦΛΗ ΕΛΕΝΗ (Το Παλιό Σεντούκι)

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΕΛΠΗ

ΧΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

Και οι μικρές χαρισματικές καλλιτέχνιδες

ΒΡΑΧΑΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ και ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΓΙΑ