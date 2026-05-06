Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Τα δικά μας λαϊκά» θα φιλοξενηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Πρόκειται για μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα από τη ζωή: στους δρόμους, στα πάλκα, στις αυλές και στις καρδιές μας. Τραγούδια που έντυσαν τον έρωτα, την απουσία, το παράπονο και την ελπίδα, και έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Είναι εκείνα τα τραγούδια που άλλοτε σιγοτραγουδήσαμε κι άλλοτε φωνάξαμε δυνατά, σε παρέες, σε γλέντια ή σε νύχτες που έμοιαζαν να μην τελειώνουν. Αυτά είναι τα «δικά μας λαϊκά».

Τραγούδια και συνθέσεις των μεγάλων δημιουργών που χάραξαν τον λαϊκό μας δρόμο: Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Απόστολος Καλδάρας, Άκης Πάνου, Μανώλης Χιώτης, Γιώργος Ζαμπέτας, Χρήστος Νικολόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης , Σταύρος Ξαρχάκος, κ.α.

Στη σκηνή θα ανέβουν:

Φωτεινή Βελεσιώτου, Στέλιος Διονυσίου, Κώστας Καραφώτης, Γιώτα Νέγκα, Μπάμπης Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου.

Φωνές διαφορετικές, που συναντιούνται στο ίδιο σημείο: εκεί όπου το τραγούδι γίνεται εξομολόγηση.

Ειδική συμμετοχή θα έχει ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ενώ τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς υπογράφει ο Αντώνης Γούναρης.

Σολίστ στο μπουζούκι ο Θανάσης Βασιλάς και οι

Γιάννης Ματσούκας: Μπουζούκι

Μιχάλης Παπαδάκης: Πιάνο – Keyboards

Ιάσων Κτενάς: Βιολί

Γιάννης Καρακασίδης: Τύμπανα

Θανάσης Σοφράς: Μπάσο

Τάσος Αθανασιάς: Ακορντεόν

Άγγελος Κουσάκης: Κρουστά

Σάββατο 20 Ιουνίου, 21.30

ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ EARLY BIRDΑΠΟ 18 ΕΥΡΩ:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tadikamaslaikakatrakeio/

Για ομαδικά εισιτήρια: ergetpol@gmail.com

Τηλ. 698 116 4851