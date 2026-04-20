Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Τα δικά μας λαϊκά» θα φιλοξενηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Πρόκειται για μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα από τη ζωή: στους δρόμους, στα πάλκα, στις αυλές και στις καρδιές μας. Τραγούδια που έντυσαν τον έρωτα, την απουσία, το παράπονο και την ελπίδα, και έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Είναι εκείνα τα τραγούδια που άλλοτε σιγοτραγουδήσαμε κι άλλοτε φωνάξαμε δυνατά, σε παρέες, σε γλέντια ή σε νύχτες που έμοιαζαν να μην τελειώνουν. Αυτά είναι τα «δικά μας λαϊκά».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμβληματικές συνθέσεις σπουδαίων δημιουργών που χάραξαν την πορεία του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Άκης Πάνου, ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Σταύρος Ξαρχάκος, μεταξύ άλλων.

Στη σκηνή θα ανέβουν η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Κώστας Καραφώτης, η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Διαφορετικές φωνές που ενώνονται σε ένα κοινό σημείο: εκεί όπου το τραγούδι γίνεται εξομολόγηση.

Ειδική συμμετοχή θα έχει ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ενώ τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς υπογράφει ο Αντώνης Γούναρης.

Σολίστ στο μπουζούκι ο Θανάσης Βασιλάς και οι

Γιάννης Ματσούκας: Μπουζούκι

Μιχάλης Παπαδάκης: Πιάνο – Keyboards

Ανδρέας Τράπαλης: Βιολί

Γιάννης Καρακασίδης: Τύμπανα

Θανάσης Σοφράς: Μπάσο

Τάσος Αθανασιάς: Ακορντεόν

Άγγελος Κουσάκης: Κρουστά

Σάββατο 20 Ιουνίου, 21.30

ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ EARLY BIRDΑΠΟ 18 ΕΥΡΩ:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tadikamaslaikakatrakeio/

Για ομαδικά εισιτήρια: ergetpol@gmail.com

Τηλ. 698 116 4851