Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, Ρομπέρτο Μπενίνι ξέσπασε σε συνέντευξή του κατά των πολέμων.

Στις 28 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ο μεγάλος Ιταλός ηθοποιός παραχώρησε μια τηλεοπτική συνέντευξη στην οποία είπε χαρακτηριστικά «Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξανθρωπιστεί. Ο πόλεμος πρέπει να εξαφανιστεί!».

Με αφορμή, λοιπόν, τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ-Ισραήλ, τα λόγια του Ρομπέρτο Μπενίνι είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.

Παρέδωσε μαθήματα ανθρωπιάς, ο ηθοποιός, τονίζοντας πως« πόλεμος δεν είναι ένα κακό πράγμα γιατί τα κακά πράγματα έχουν μια γοητεία. ο πόλεμος είναι χυδαίος, είναι μια τεράστια χυδαιότητα. Οι άνθρωποι που τον κάνουν είναι βάρβαροι, είναι χυδαίοι…».

