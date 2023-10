Μία μικρή πινακοθήκη νεοελληνικής τέχνης παρουσιάζεται μέσα από τα 176 έργα της φθινοπωρινής δημοπρασίας Greek Sale του οίκου Bonhams

H Art Expertise διοργανώνει για τον οίκο Bonhams στις 22 Νοεμβρίου, την 43η δημοπρασία Greek Sale στο Παρίσι, με άλλο ένα αφιέρωμα στην ελληνική τέχνη των τελευταίων δύο αιώνων που περιλαμβάνει όλα τα εικαστικά ρεύματα του 19ου και 21ου αιώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από 8 Νοεμβρίου και για τρεις ημέρες τα έργα της δημοπρασίας θα εκτεθούν στην Image Gallery στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει η Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε τη φθινοπωρινή δημοπρασία. Τα επιλεγμένα έργα συνθέτουν ένα μικρό μουσείο της ελληνικής τέχνης από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα. Από τους μεγάλους δασκάλους της σχολής του Μονάχου έως τις σύγχρονες δημιουργίες street art. Από ιστορικά έργα που μετείχαν σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού, έως πρόσφατες ανακαλύψεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, και προσιτές επιλογές που ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων συλλογών. Σε κάθε περίπτωση, τα έργα της δημοπρασίας έχουν τη δύναμη να συγκινούν και να εμπνέουν».

Η δημοπρασία περιλαμβάνει μερικά από τα ωραιότερα δείγματα των ζωγράφων του 19ου αιώνα.

Αυτά είναι: η Λουόμενη Παιδίσκη (€80,000-120,000) του Νικηφόρου Λύτρα, η Μητέρα δίπλα στην Κούνια (€40,000-60,000) του Νικολάου Γύζη, το Πορτραίτο Κοριτσιού (€15,000-20,000) του Γεωργίου Ιακωβίδη, το Κορίτσι που σερβίρει καφέ (€20,000-30,000) του Γεωργίου Ροΐλου αλλά και τρεις εξαιρετικές θαλασσογραφίες του σπουδαίου Έλληνα θαλασσογράφου Κωνσταντίνου Βολανάκη, Απόπλους Πλοίου (€50,000-70,000), Στην Ακτή (€20,000-30,000) και Πρωινή Ψαριά (€20,000-30,000).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κορυφαία στιγμή της δημοπρασίας αναμένεται να αποτελέσουν και δύο εμβληματικά έργα των αρχών του 20ού αιώνα, του Κωνσταντίνου Παρθένη, το Γύρω από την Ακρόπολη (€100.000-150.000) και Το Πεύκο (€100.000-150.000).

Κωνσταντίνος Παρθένης

Οι ζωγράφοι της γενιάς του ’30

Από τα σημαντικότερα έργα της δημοπρασίας είναι αδιαμφισβήτητα τα έργα των ζωγράφων της γενιάς του ’30 που αναζητούν τα χνάρια της παράδοσής μας.

Αντιπροσωπευτικά της τάσης αυτής είναι τα έργα του λαϊκού μας ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, Συμπλοκή Τούρκων και Βυζαντινών Φρουρών στα Τείχη της Κωνσταντινούπολης (€120.000-180.000), ο Πωλών επι Πιστώσει ο Πωλών τοις Μετρητοίς (€30,000-50,000) κ.α.

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ

Αυξημένο επίσης ενδιαφέρον αναμένεται για τα έργα του γνησιότερου εκπροσώπου του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα, του Νίκου Εγγονόπουλου, Hommage στον Παρθένη (€60,000-80,000) και Γυμνό (€50,000-70,000).

Ένα σημαντικό έργο που θα τραβήξει επίσης τα βλέμματα των φιλότεχνων είναι το έργο του Γιάννη Τσαρούχη, Ο Ντομινίκ παίζοντας Μπουζούκι (€30,000-50,000), καθώς και δύο εξαιρετικά ανδρικά γυμνά.

Από το φετινό Greek Sale δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν έργα του πιο περιζήτητου καλλιτέχνη των τελευταίων ετών, Γιάννη Μόραλη, δύο από αυτά είναι το Ειδύλλιο (€180,000-250,000) και η Άνοιξη (€120,000-180,000).

Ο Έλληνας κυβιστής ζωγράφος Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, εκπροσωπείται με μία σειρά έργων με σημαντικότερο το Νυχτερινό Λιμάνι του 1967 (€80.000-120.000).

Ο Έλληνας εκπρόσωπος της Pop Art, Αλέξης Ακριθάκης (1939-1994), αντιπροσωπεύεται στην δημοπρασία με τρία έργα, το Αεροπλάνο (€20,000-30,000 Ευρώ) το Χωρίς Τίτλο, Τσίκι Τσίκι (€18,000-22,000) και Δύο Ποδήλατα (€16,000-22,000).

Αλέκος Φασιανός

Στη δημοπρασία συμπεριλαμβάνονται ακόμα πέντε εξαιρετικά εντυπωσιακές δημιουργίες του Αλέκου Φασιανού, προερχόμενα από τη συλλογή ενός παθιασμένου συλλέκτη έργων του δημοφιλούς Έλληνα καλλιτέχνη. Nicola e il fantasma (€80,000-120,000) με προέλευση από την gallery Iola στο Μιλάνο, Victoria (€20,000-30,000), Κύριος Άνεμος (€20,000-30,000), Τρία Αχλάδια (€15,000-20,000) και Δύο Ποδηλάτες (€15,000-20,000).

Από τα πιο σημαντικά σύγχρονα έργα του Greek Sale είναι αδιαμφησβήτητα τα έργα των καλλιτεχνών της Αμερικής, Chryssa (Βαρδέα) New York City Scape (41) (€40,000-60,000) και New York City Scape (42) (€40,000-60,000), Andy Warhol Alexander the Great (F&S. II.291), Θεόδωρου Στάμου Infinity Field Lefkada Series (€40,000-60,000) και Three Kings, 1949 (€20,000-30,000), και Theo Hios, Appolo series #4 (€3,000-4,000).

Τα παραπάνω αριστουργήματα τα πλαισιώνουν και άλλα έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, Περικλή Πανταζη, Απόστολου Γεραλή, Θάλειας Φλωρά Καραβία, Κωνσταντίνου Μαλέα, Διαμαντή Διαμαντόπουλου, Θανάση Τσίγκου, Γιάννη Σπυρόπουλου, Αλέκου Κοντόπουλου, Σπύρου Βασιλείου, Αλέξανδρου Αλεξανδράκη, Γιώργου Γουναρόπουλου, Πάρη Πρέκα, Γιάννη Γαϊτη, Δημήτρη Περδικίδη, Γιάννη Μαλτέζου, Αργύρη Στυλιανίδη, Παναγιώτη Τέτση, Χρόνη Μπότσογλου, Νίκου Τσόκλη, Παύλου, Takis, Βασίλη Φωτόπουλου, Οπυ Ζούνη, Παύλου Σάμιου, Χρήστου Μποκόρου, Γιάννη Ψυχοπαίδη, Δημήτρη Μυταρά, Σωτήρη Σόρογκα, Κώστα Τσόκλη, Απόστολου Γεωργίου, Μαρία Φιλοπόυλου, Σοφία Καλογεροπούλου, Αλέξανδρου Ψυχούλη, Sonke, Αλέξανδρου Βασμουλάκη κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ: 210 3636404 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση art@expertise.gr.

Έκθεση όλων των έργων της δημοπρασίας στην Αθήνα στην Image Gallery, Αμαλίας 36:

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 11:00-20:00

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 11:00-20:00

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 11:00-20:00

Μετά την παρουσίαση των έργων στην Αθήνα ακολουθεί έκθεση στο Παρίσι από τις 18 έως και τις 22 Νοεμβρίου στον οίκο Bonhams στην 6 Avenue Hoche, 75008 Paris.

Τα μέλη της Art Expertise με εμπειρία άνω των 30 ετών στην αγορά της τέχνης, έχουν στο ενεργητικό τους συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου και οι δημοπρασίες Greek Sale που διοργάνωσαν έχουν βρεθεί πλείστες φορές στην κορυφή των πωλήσεων με πολλά ρεκόρ Ελλήνων καλλιτεχνών.