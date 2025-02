Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, Μπιάνκα Σενσόρι, γδύνεται για τις κάμερες στα βραβεία Grammy 2025.

Ο Κάνιε Γουέστ (Ye) και η σύζυγός του έκαναν μια εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή της 67ης απονομής των Βραβείων Grammy.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε γυμνή στο κόκκινο χαλί των μουσικών βραβείων.

Άμεση ήταν η αντίδραση των διοργανωτών, οι οποίοι ζήτησαν από το ζευγάρι Γουέστ-Σενσόρι να αποχωρήσουν. Κατά πληροφορίες, μάλιστα, την αποχώρηση του ζεύγους ανέλαβαν αστυνομικοί.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Kanye West should be facing federal charges,

Bianca is no more than his slave,

He publicly humiliating herself for his sexual gratification.

The music industry should 100% cancel him #ModernDaySlavery #Slavery #Slaves pic.twitter.com/fyeNfqB5cK

— Claire Dixon (@TottyofTotty) February 3, 2025