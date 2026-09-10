Το έργο «Φύλλα Της» του Ανδρέα Φλουράκη παρουσιάζεται στις 8 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, εγκαινιάζοντας τη νέα θεατρική περίοδο του Tiyatro Keyfi Lab – Savaş Başar Sahnesi. Ο Έλληνας συγγραφέας βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως προσκεκλημένος του Tiyatro Keyfi και παρακολούθησε από κοντά τις πρόβες της παράστασης.

Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Kemal Başar, ενώ τον ρόλο ερμηνεύει η Bahtiye Özgür. Τα «Φύλλα Της» θέτουν ένα απλό, αλλά καίριο ερώτημα: τι απομένει όταν ένας άνθρωπος επιχειρεί τον απολογισμό της ζωής του; Μέσα από τη διαδρομή μιας γυναίκας, το έργο μιλά για τον χρόνο, τη μοναξιά, τη μνήμη και την απώλεια. Κάθε φύλλο που ξεραίνεται και πέφτει μοιάζει να παίρνει μαζί του έναν άνθρωπο, μια ανάμνηση ή έναν πόνο.

Η παράσταση έρχεται να προστεθεί στη μακρά σκηνική διαδρομή του έργου, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2003 στο Θέατρο της Άνοιξης στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου και με τη Λυδία Φωτοπούλου.

Ακολούθησαν παραστάσεις στο Επί Κολωνώ στην Αθήνα (2010), στην Ούγκα Κλάρα στη Θεσσαλονίκη (2011), σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη με τη Λίλα Καφαντάρη, και στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών (2013), σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Μέντη με την Καλλιόπη Ευαγγελίδου. Η πορεία του έργου συνεχίστηκε στη La Charité-sur-Loire της Γαλλίας το 2017, στο πλαίσιο του Hopper Project, σε σκηνοθεσία Alain Foix, ενώ στην Τουρκία έχει ήδη παρουσιαστεί από το Tiyatro Pasen στην Κωνσταντινούπολη το 2020, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Esen Özman, και από το Dönüşüm Tiyatro Lab στην Τραπεζούντα το 2025, σε σκηνοθεσία Ensar Kaplan και με τη Semiha Özcelep.

Η νέα παράσταση του Tiyatro Keyfi αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στη διεθνή πορεία ενός έργου που, περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, εξακολουθεί να βρίσκει νέες σκηνικές εκδοχές και να συνομιλεί με διαφορετικά κοινά και θεατρικές παραδόσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ