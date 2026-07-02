Έπειτα από απανωτά sold out, η εξαιρετική μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν» επιστρέφει στο Ωδείο Αθηνών (Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος») για δύο τελευταίες παραστάσεις, το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 (στις 18:00 και στις 20:30).

Τον σπουδαίο ρομαντικό συνθέτη ενσαρκώνει ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ενώ στο πιάνο ερμηνεύει η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Πρόκειται για ένα μαγευτικό ταξίδι στη ζωή, τα ταξίδια και τα βιώματα του Σοπέν, το οποίο μάλιστα είναι πλήρως προσβάσιμο σε τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση, με δυνατότητα ακουστικής περιγραφής.

Δυο καταξιωμένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους με υψηλές επιδόσεις, υπηρετώντας ο καθένας την τέχνη του.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση που έχει συναρπάσει το κοινό, η εναλλαγή του λόγου και της μουσικής φωτίζει τη δημιουργία, την τρικυμιώδη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού. Κουστούμια και έπιπλα εποχής μας μεταφέρουν στην εποχή του Ρομαντισμού.

Το έργο εκτυλίσσεται στο Παρίσι, τη Βαρσοβία την Βιέννη τη Μαγιόρκα, όπου έζησε ο συνθέτης.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν σε νεαρή ηλικία, το 1830, θα εγκαταλείψει την πατρίδα του, για να σωθεί από τις φλόγες του κατακτητή και να κυνηγήσει τα όνειρα του. Ταλαιπωρημένος και μόνος θα καταφέρει να ταξιδέψει και να φτάσει στο Παρίσι, γρήγορα θα γοητεύσει τα μουσικά σαλόνια της Γαλλικής πρωτεύουσας και θα κυριάρχησε στα μουσικά κέντρα της Ευρώπης.

Θα συναναστραφεί τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής (Βίκτωρ Ουγκώ, Ντελακρουά, Μπερλιόζ, Μπαλζάκ κ.α) και θα μεσουρανήσει κατακτώντας με τη μουσική του

Θα ζήσει και θα δημιουργήσει με τη θλίψη της κατακτημένης του πατρίδας, μακριά από τους δικούς του και θα στέλνει οικονομική βοήθεια στον αγώνα για την απελευθέρωση. « Όταν πεθάνω θέλω η καρδιά μου να ταφεί στην Βαρσοβία» ζήτησε, όπως και έγινε.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν θα μας χαρίσει υπέροχα αριστουργήματα, εμπνευσμένα από την αγάπη για την πατρίδα του όπως η «Τραγική» Πολωνέζα και η «Επαναστατική» Σπουδή, τα οποία θα ακούσουμε στην παράσταση.

Σταθμός στην ζωή του, ο έρωτας του με τη Γεωργία Σάνδη, τη φιλέλληνα διανοούμενη της εποχής, τη μοναδική γυναίκα συγγραφέα. Θα ζήσει μαζί της έναν θυελλώδη έρωτα που θα τελειώσει τραυματικά και θα γράψει αρκετά από τα έργα του εμπνευσμένος από την σχέση τους.

Ο Σοπέν αφιέρωσε όλη τη δημιουργική του ζωή στο πιάνο, δίνοντας του μια πρωτοφανή μέχρι τότε λυρική και δεξιοτεχνική πνοή, ενώ παράλληλα υπήρξε και ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες όλων των εποχών. Έγραψε άκρως απαιτητικά έργα, τα οποία θα ερμηνεύσει η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η γνωστή πιανίστα και μουσικολόγος, που είχε τη σύλληψη της παράστασης και μελέτησε τα αρχεία του Σοπέν από τα οποία αντλούνται τα κείμενα που παρουσιάζονται. « …Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έπαιζα πιάνο και έγραφα δική μου μουσική…» γράφει στα ημερολόγια του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα ορόσημα του του Σοπέν και του Ρομαντισμού, ανάμεσά τους επιλογές από τα 24 Πρελούδια Op. 28, Νυχτερινά Op. 9 &Op. 15, Βαλς Op. 64 &B. 150, Μαζούρκες Op. 17 &Op. 33, Φαντασία ImpromptuOp. 66, Παραλλαγές “Lacidaremlamano” Op. 2, «Επαναστατική» Σπουδή Op. 10 No.12, «Τραγική» Πολωνέζα Op. 40, Grand Polonaise brillante, Op. 22.

Ο Φρέντερικ Σοπέν, ο μουσουργός με την εύθραυστη ψυχοσύνθεση, τους φυματικός πνεύμονες και τη θεία έμπνευση, έφυγε πρόωρα από την ζωή στα 39 του χρόνια, ήταν και παραμένει ο μύθος του παγκόσμιου Ρομαντισμού, ο κατ’ εξοχήν ποιητής του πιάνου, εκφραστής του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας.

Έφυγε αφήνοντας ένα έργο που διαπερνά τον χρόνο και αγγίζει βαθιά την ψυχή του ανθρώπου.

Δυο ακόμη παραστάσεις το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 , απογευματινή 6.00 μμ και βραδινή στις 8.30 μμ στο πολυτελές θέατρο του Ωδείου Αθηνών,« Αμφιθέατρό Ιωάννης Δεσποτόπουλος» είσοδος από την οδό Ρηγίλλης.

Τιμές εισιτήριων 18,20,25, 30,40 euro, Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ, Δεύτερο Πρόγραμμα, με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ.

Προπώληση more.com και στα καταστήματα Public.

Ώρες παραστάσεων απογευματινή 6.00μμ και βραδινή 8.30μμ

Η παράσταση θα είναι προσβάσιμη και για τυφλούς θεατές

