Η αριστουργηματική παράσταση «Τα Ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν» θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδιάς και Πνεύμονα για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, με τον σπουδαίο ηθοποιό Ανδρέα Κωνσταντίνου να ζωντανεύει επί σκηνής τον μεγάλο μουσουργό και την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου να ερμηνεύει στο πιάνο τα αριστουργήματά του.

Έπειτα από απανωτά sold out δυο ακόμη παραστάσεις απογευματινή και βραδινή θα δοθούν στο Ωδείο Αθηνών το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα Ιωάννη Δεσποτόπουλου.

Οι δυο καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα ενώσουν για μια ακόμη φορά τις δυνάμεις τους υπηρετώντας ο καθένας την τέχνη του.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση που έχει συναρπάσει το κοινό, η εναλλαγή του λόγου και της μουσικής φωτίζει την δημιουργία, την τρικυμιώδη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού.

Κουστούμια και έπιπλα εποχής μας μεταφέρουν στην εποχή του Ρομαντισμού. Το έργο εκτυλίσσεται στο Παρίσι, την Βαρσοβία την Βιέννη την Μαγιόρκα, όπου έζησε ο συνθέτης.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν σε νεαρή ηλικία, το 1830, θα εγκαταλείψει την πατρίδα του, για να σωθεί από τις φλόγες του κατακτητή και να κυνηγήσει τα όνειρα του. Ταλαιπωρημένος και μόνος θα καταφέρει να ταξιδέψει και να φτάσει στο Παρίσι, γρήγορα θα γοητεύσει τα μουσικά σαλόνια της Γαλλικής πρωτεύουσας και θα κυριάρχησε στα μουσικά κέντρα της Ευρώπης.

Θα συναναστραφεί τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής (Βίκτωρ Ουγκώ, Ντελακρουά, Μπερλιόζ, Μπαλζάκ κ.ά.) και θα μεσουρανήσει, κατακτώντας τον κόσμο με τη μουσική του.

Θα ζήσει και θα δημιουργήσει με τη θλίψη της κατακτημένης του πατρίδας, μακριά από τους δικούς του, στέλνοντας οικονομική βοήθεια στον αγώνα για την απελευθέρωση.

«Όταν πεθάνω, θέλω η καρδιά μου να ταφεί στην Βαρσοβία» ζήτησε – και πράγματι, ενώ το σώμα του αναπαύεται στο Παρίσι, η καρδιά του μεταφέρθηκε και φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην αγαπημένη του πατρίδα

Ο Φρεντερίκ Σοπέν θα μας χαρίσει υπέροχα αριστουργήματα, εμπνευσμένα από την αγάπη για την πατρίδα του όπως η «Τραγική» Πολωνέζα και η «Επαναστατική» Σπουδή, τα οποία θα ακούσουμε στην παράσταση.

Σταθμός στην ζωή του, ο έρωτας του με την Γεωργία Σάνδη, τη φιλέλληνα διανοούμενη της εποχής, τη μοναδική γυναίκα συγγραφέα. Θα ζήσει μαζί της έναν θυελλώδη έρωτα που θα τελειώσει τραυματικά και θα γράψει αρκετά από τα έργα του εμπνευσμένος από τη σχέση τους.

Ο Σοπέν αφιέρωσε όλη τη δημιουργική του ζωή στο πιάνο, δίνοντας του μια πρωτοφανή μέχρι τότε λυρική και δεξιοτεχνική πνοή, ενώ παράλληλα υπήρξε και ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες όλων των εποχών. Έγραψε άκρως απαιτητικά έργα, τα οποία θα ερμηνεύσει η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η γνωστή πιανίστα και μουσικολόγος, που είχε τη σύλληψη της παράστασης και μελέτησε τα αρχεία του Σοπέν από τα οποία αντλούνται τα κείμενα που παρουσιάζονται. « …Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έπαιζα πιάνο και έγραφα δική μου μουσική…» γράφει στα ημερολόγια του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα ορόσημα του του Σοπέν και του Ρομαντισμού, ανάμεσά τους επιλογές από τα 24 Πρελούδια Op. 28, Νυχτερινά Op. 9 &Op. 15, Βαλς Op. 64 &B. 150, Μαζούρκες Op. 17 &Op. 33, Φαντασία Impromptu Op. 66, Παραλλαγές “Lacidaremlamano” Op. 2, «Επαναστατική» Σπουδή Op. 10 No.12, «Τραγική» Πολωνέζα Op. 40, Grand Polonaise brillante, Op. 22.

Επί σκηνής οι διακεκριμένοι μουσικοί o σπουδαίος βιολονίστας Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο αριστοτέχνης Αλέξανδρος Μποτίνης στο βιολοντσέλο.

Ο Φρέντερικ Σοπέν, ο μουσουργός με την εύθραυστη ψυχοσύνθεση, τους φυματικός πνεύμονες και την θεία έμπνευση, έφυγε πρόωρα από την ζωή στα 39 του χρόνια προδομένος από την καρδιά του, ήταν και παραμένει ο μύθος του παγκόσμιου Ρομαντισμού, ο κατ’ εξοχήν ποιητής του πιάνου, εκφραστής του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας.

Έφυγε αφήνοντας ένα έργο που διαπερνά τον χρόνο και αγγίζει βαθιά την ψυχή του ανθρώπου.

Δυο ακόμη παραστάσεις το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 , απογευματινή 6.00 μ.μ και βραδινή στις 8.30 μ.μ στο πολυτελές θέατρο του Ωδείου Αθηνών,« Αμφιθέατρό Ιωάννης Δεσποτόπουλος» είσοδος από την οδό Ρηγίλλης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς θα δοθεί δωρεά στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Καρδιάς Πνευμόνων «Η ΣΚΥΤΑΛΗ», πρόεδρος του οποίου είναι η κα Ιωάννα Λεβαντή που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους Έλληνες που μεταμοσχεύθηκαν με καρδιά και από τις μακροβιότερες μεταμοσχευμένες γυναίκες παγκοσμίως.

Η πρόσβαση είναι εύκολη με το metro στάση «Ευαγγελισμός» ενώ σε 200 μέτρα υπάρχει parking επί της Βασιλέως Γεωργιου Β’.

Τιμές εισιτήριων 16,18,20,25, 30,40 euro, Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ1, Δεύτερο& Τρίτο Πρόγραμμα, με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Προπώληση more.com και στα καταστήματα Public.

Ώρες παραστάσεων απογευματινή 6.00μμ και βραδινή 8.30μμ

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ta-imerologia-tou-frenterik-sopen/