Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική βραδιά αφιερωμένη στον Φρέντερικ Σοπέν παρουσιάζεται στις 5 Απριλίου στην Αίθουσα Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου πρωταγωνιστεί στη μουσικοθεατρική παράσταση «Τα ημερολόγια του Φρέντερικ Σοπέν», μια καλλιτεχνική εμπειρία όπου ο λόγος και η μουσική συναντιούνται για να ζωντανέψουν στιγμές από τη ζωή, τις σκέψεις και τον εσωτερικό κόσμο του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη. Μέσα από αφηγήσεις εμπνευσμένες από τα «ημερολόγια» του Σοπέν, το κοινό ταξιδεύει στον ευαίσθητο και βαθιά ποιητικό κόσμο του δημιουργού.

Στο πιάνο η διακεκριμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία ερμηνεύει έργα του Σοπέν και συνοδεύει μουσικά την αφήγηση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και καλλιτεχνικής ευαισθησίας.

Η σύλληψη της παράστασης ανήκει επίσης στην Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μελέτησε τα αρχεία του Σοπέν ταξιδεύοντας στη Βαρσοβία. Η ίδια έχει ερμηνεύσει έργα του μεγάλου συνθέτη συμπράττοντας με διεθνείς ορχήστρες στο Ηρώδειο, ανάμεσά τους την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Βαρσοβίας, ενώ έχει παρουσιάσει έργα του για πιάνο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και σε άλλες σημαντικές μουσικές σκηνές.

Η παράσταση «Τα ημερολόγια του Φρέντερικ Σοπέν» αποτελεί μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πρόταση που συνδέει τη μουσική, το θέατρο και την ανθρώπινη ευαισθησία, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας μέσα από τη δύναμη της τέχνης.

Έχουμε πόλεμο… γράφει ο Φρεντερίκ Σοπέν στα χειρόγραφα του το 1830, « …τα σύνορα έκλεισαν …παντού φωτιά…τα όνειρα μου χάθηκαν…» και είναι δυστυχώς πιο επίκαιρο από ποτέ.

Το Μάρτιο συμπληρώνονται 215 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη που σημάδεψε με τις θείες μελωδίες του την παγκόσμια μουσική δημιουργία.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν, ένας νέος που απέδρασε από τη φλεγόμενη και κατακτημένη από τους Ρώσους τότε, Βαρσοβία, επιβιβάστηκε σε ένα τρένο για τη Βιέννη με μόνη περιουσία τις χειρόγραφες παρτιτούρες του αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, μακριά από τον πόλεμο και κυνηγώντας το όνειρο του στις μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Ένας άνθρωπος βγαλμένος μέσα από τις συνθήκες του πολέμου, με αγωνία για την πατρίδα, στη Βιέννη το 1830 γράφει: « άραγε οι γονείς μου ζουν… θα ξαναδώ το πατρικό μου σπίτι…και πως να ζήσω μακριά από την πατρίδα μου, καταριέμαι την ημέρα που έφυγα… ο ανελέητος κατακτητής εκτέλεσε χιλιάδες συμπατριώτες, παντού φωτιές, οι φίλοι μου κείτονται νεκροί στα χαντάκια …σκέφτομαι να δώσω τέλος στην ζωή μου».

Ο συνθέτης έστελνε στη Βαρσοβία, στους δικούς του και στην μάχη για την πατρίδα ό,τι χρήματα κέρδιζε με τη μουσική του. Θα ζήσει και θα δημιουργήσει με αυτή την θλίψη, χαρίζοντας μας υπέροχα αριστουργήματα, εμπνευσμένα από την αγάπη για την πατρίδα του όπως η «Τραγική» Πολωνέζα και η «Επαναστατική» Σπουδή.

Ο Φρέντερικ Σοπέν γρήγορα γοήτευσε τα μουσικά σαλόνια του Παρισιού και κυριάρχησε στα μουσικά κέντρα της Ευρώπης. Θα συναναστραφεί τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής ανάμεσα τους οι Βίκτωρ Ουγκώ, Ντελακρουά, Μπερλιόζ, Μπαλζάκ κ.α και θα μεσουρανήσει κατακτώντας με τη μουσική του.

Εκεί θα συναντήσει και τη Γεωργία Σάνδη, τη φιλέλλην διανοούμενη της εποχής, τη μοναδική γυναίκα συγγραφέα, με την οποία θα ζήσει έναν έρωτα που θα τελειώσει τραυματικά και θα γράψει αρκετά από τα έργα του εμπνευσμένος από τη σχέση τους.

Ο Φρέντερικ Σοπέν, ο μουσουργός με την εύθραυστη ψυχοσύνθεση, τους φυματικός πνεύμονες και τη θεία έμπνευση, έφυγε πρόωρα από την ζωή στα 39 του χρόνια, ήταν και παραμένει ο μύθος του παγκόσμιου Ρομαντισμού, ο κατ’ εξοχήν ποιητής του πιάνου, εκφραστής του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας.

Τη ζωή και το έργο του θα ζωντανέψει μέσα από τις σημειώσεις και τα ημερολόγια του ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ένας ηθοποιός με ισχυρό αποτύπωμά στην θεατρική και κινηματογραφική τέχνη, που μας έχει χαρίσει σπουδαίες ερμηνείες.

Ο Σοπέν αφιέρωσε όλη τη δημιουργική του ζωή στο πιάνο, δίνοντας του μια πρωτοφανή μέχρι τότε λυρική και δεξιοτεχνική πνοή, ενώ παράλληλα υπήρξε και ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες όλων των εποχών. Έγραψε άκρως απαιτητικά έργα, τα οποία θα ερμηνεύσει η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η γνωστή πιανίστα και μουσικολόγος, που είχε τη σύλληψη της παράστασης και μελέτησε τα αρχεία του Σοπέν από τα οποία αντλούνται τα κείμενα που παρουσιάζονται.

« …Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έπαιζα πιάνο και έγραφα δική μου μουσική…» γράφει στα ημερολόγια του.

Επί σκηνής και ο εξαίρετος βιολονίστας Γιώργος Παναγιωτόπουλος, που θα συμπράξει με την πιανίστα στο απαιτητικό ρεπερτόριο που φέρνει σε πρώτο πλάνο τις συγγένειες των δύο οργάνων μέσα από το λυρικό και βαθιά εκφραστικό στοιχείο της μουσικής του Σοπέν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα ορόσημα του του Σοπέν και του Ρομαντισμού, ανάμεσά τους επιλογές από τα 24 Πρελούδια Op. 28, Νυχτερινά Op. 9&Op. 15, Βαλς Op. 64 &B. 150, Μαζούρκες Op. 17 &Op. 33, Φαντασία ImpromptuOp. 66, Παραλλαγές “Lacidaremlamano” Op. 2, «Επαναστατική» Σπουδή Op. 10 No.12, «Τραγική» Πολωνέζα Op. 40, Grand Polonaisebrillante, Op. 22.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν έφυγε από πνευμονική καρδιοπάθεια, και ζήτησε η καρδιά του να ταφεί στη γενέτειρα του τη Βαρσοβία.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας την παράσταση συνδιοργανώνει η ΕΛΕΑΚ-Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Καρδιολογίας η οποία θα προσφέρει δωρεάν προ καρδιολογικό έλεγχο σε νεαρούς αθλητές. Ο πρόεδρος της ο επεμβατικός Καρδιολόγος κος Σπύρος Παπαϊωάννου θα κάνει μια μικρή εισαγωγή αναλύοντας την ιατρική γνωμάτευση θανάτου τoυ Φρέντερικ Σοπέν που βρίσκεται στα αρχεία και συνδυαστικά θα μιλήσει για διαχρονικά θέματα πρόληψης καρδιοπαθειών.

Μια παράσταση γεμάτη ρομαντισμό, ένα ταξίδι στον χρόνο στο Παρίσι, τη Βαρσοβία, τη Βιέννη, τη Μαγιόρκα…

Κυριακή 5 Απριλίου Ώρα έναρξης 6.00μ.μ.

Στο πολυτελές θέατρο του Ωδείου Αθηνών, «Αμφιθέατρό Ιωάννης Δεσποτόπουλος» είσοδος από την οδό Ρηγίλλης.

Η πρόσβαση είναι εύκολη με το metro στάση «Ευαγγελισμός» ενώ σε 200 μέτρα υπάρχει parking επί της Βασιλέως Γεωργίου Β’.

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ta-imerologia-tou-frenterik-sopen/

Τιμές εισιτήριων 18,22,28, 30,40 euro