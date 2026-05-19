Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ανεβαίνει στη σκηνή του Ωδείου Αθηνών για να ζωντανέψει τον κόσμο του Φρεντερίκ Σοπέν μέσα από τα προσωπικά του ημερολόγια, τις σκέψεις και τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής του σπουδαίου συνθέτη.

Μαζί με την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, θα παρουσιάσουν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν», συνδυάζοντας τη δύναμη της αφήγησης με τη μαγεία της μουσικής σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη συναίσθημα.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία.

Η ζωή και το έργο του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη, «ποιητή του πιάνου» και μια ολόκληρη εποχή, η εποχή του Ρομαντισμού, θα ξεδιπλωθεί επί σκηνής μέσα από τα αριστουργηματικά έργα του Φρεντερίκ Σοπέν και τις προσωπικές του σημειώσεις.

Στον ρόλο του Σοπέν, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο βραβευμένος Ανδρέας Κωνσταντίνου, τα έργα για πιάνο θα ερμηνεύσει η καταξιωμένη πιανίστα και μουσικολόγος Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Έχουμε πόλεμο… γράφει ο Φρεντερίκ Σοπέν στα χειρόγραφα του το 1830, « …τα σύνορα έκλεισαν …παντού φωτιά…τα όνειρα μου χάθηκαν…» και είναι δυστυχώς πιο επίκαιρο από ποτέ.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν, ένας νέος που απέδρασε από τη φλεγόμενη και κατακτημένη από τους Ρώσσους τότε, Βαρσοβία, επιβιβάστηκε σε ένα τρένο για τη Βιέννη με μόνη περιουσία τις χειρόγραφες παρτιτούρες του αναζητώντας μια καλύτερη ζωή,μακριά από τον πόλεμο και κυνηγώντας το όνειρο του στις μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Ένας άνθρωπος βγαλμένος μέσα από τις συνθήκες του πολέμου, με αγωνία για την πατρίδα, στην Βιέννη το 1830 γράφει: «άραγε οι γονείς μου ζουν… θα ξαναδώ το πατρικό μου σπίτι…και πως να ζήσω μακριά από την πατρίδα μου…» Ο συνθέτης θα ζήσει και θα δημιουργήσει με αυτή την θλίψη, χαρίζοντας μας υπέροχα αριστουργήματα, εμπνευσμένα από την αγάπη για την πατρίδα του όπως η «Τραγική» Πολωνέζα και η «Επαναστατική» Σπουδή.

Ο Φρέντερικ Σοπέν γρήγορα γοήτευσε τα μουσικά σαλόνια του Παρισιού και κυριάρχησε στα μουσικά κέντρα της Ευρώπης. Θα συναναστραφεί τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής ανάμεσα τους οι Βίκτωρ Ουγκώ, Ντελακρουά, Μπερλιόζ, Μπαλζάκ κ.α και θα μεσουρανήσει κατακτώντας με τη μουσική του.

Εκεί θα συναντήσει και τη Γεωργία Σάνδη, τη φιλέλλην διανοούμενη της εποχής, τη μοναδική γυναίκα συγγραφέα, με την οποία θα ζήσει έναν έρωτα που θα τελειώσει τραυματικά και θα γράψει αρκετά από τα έργα του εμπνευσμένος από τη σχέση τους.

Ο Φρέντερικ Σοπέν, ο μουσουργός με την εύθραυστη ψυχοσύνθεση, τους φυματικούς πνεύμονες και τη θεία έμπνευση, έφυγε πρόωρα από την ζωή στα 39 του χρόνια, ήταν και παραμένει ο μύθος του παγκόσμιου Ρομαντισμού, ο κατ’ εξοχήν ποιητής του πιάνου, εκφραστής του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας.

Τη ζωή και το έργο του θα ζωντανέψει μέσα από τις σημειώσεις και τα ημερολόγια του ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ένας ηθοποιός με ισχυρό αποτύπωμά στη θεατρική και κινηματογραφική τέχνη, που μας έχει χαρίσει σπουδαίες ερμηνείες.

Ο Σοπέν αφιέρωσε όλη τη δημιουργική του ζωή στο πιάνο, δίνοντας του μια πρωτοφανή μέχρι τότε λυρική και δεξιοτεχνική πνοή, ενώ παράλληλα υπήρξε και ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες όλων των εποχών. Έγραψε άκρως απαιτητικά έργα, τα οποία θα ερμηνεύσει η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η γνωστή πιανίστα και μουσικολόγος, που είχε τη σύλληψη της παράστασης και μελέτησε τα αρχεία του Σοπέν από τα οποία αντλούνται τα κείμενα που παρουσιάζονται. « …Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έπαιζα πιάνο και έγραφα δική μου μουσική…» γράφει στα ημερολόγια του.

Επί σκηνής και ο εξαίρετος βιολονίστας Γιώργος Παναγιωτόπουλος, που θα συμπράξει με την πιανίστα στο απαιτητικό ρεπερτόριο που φέρνει σε πρώτο πλάνο τις συγγένειες των δύο οργάνων μέσα από το λυρικό και βαθιά εκφραστικό στοιχείο της μουσικής του Σοπέν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα ορόσημα του Σοπέν και του Ρομαντισμού, ανάμεσά τους επιλογές από τα 24 Πρελούδια Op. 28, Νυχτερινά Op. 9&Op. 15, Βαλς Op. 64 &B. 150, Μαζούρκες Op. 17 &Op. 33, Φαντασία ImpromptuOp. 66, Παραλλαγές “Lacidaremlamano” Op. 2, «Επαναστατική» Σπουδή Op. 10 No.12, «Τραγική» Πολωνέζα Op. 40, GrandPolonaisebrillante, Op. 22.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν έφυγε προδομένος από την καρδιά του σε ηλικία 39 ετών και ζήτησε η καρδιά του να ταφεί στην γενέτειρα του την Βαρσοβία.

Μια παράσταση γεμάτη ρομαντισμό, ένα ταξίδι στον χρόνο στο Παρίσι, την Βαρσοβία, την Βιέννη, την Μαγιόρκα…

Πληροφορίες:

Κυριακή 24 Μαΐου Ώρα έναρξης 6.00μ.μ

Στο πολυτελές θέατρο του Ωδείου Αθηνών, «Αμφιθέατρό Ιωάννης Δεσποτόπουλος» είσοδος από την οδό Ρηγίλλης.

Η πρόσβαση είναι εύκολη με το metro στάση «Ευαγγελισμός» ενώ σε 200 μέτρα υπάρχει parking επί της Βασιλέως Γεωργιου Β’.

Τιμές εισιτήριων 18,20,25, 30,40 euro

Προπώληση more.com https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ta-imerologia-tou-frenterik-sopen/