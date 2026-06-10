Μεγάλο το ενδιαφέρον του κοινού για την αριστουργηματική παράσταση «Τα Ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν» με τον σπουδαίο ηθοποιό Ανδρέα Κωνσταντίνου που ζωντανεύει τον μουσουργό και την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου η οποία ερμηνεύει τα αριστουργήματά του στο πιάνο.

Έπειτα από απανωτά sold out μια ακόμη παράσταση θα δοθεί στο Ωδείο Αθηνών την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα Ιωάννη Δεσποτόπουλου, η οποία κλιματίζεται.

Δυο καταξιωμένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους με υψηλές επιδόσεις, υπηρετώντας ο καθένας την τέχνη του.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση που έχει συναρπάσει το κοινό, η εναλλαγή του λόγου και της μουσικής φωτίζει τη δημιουργία, την τρικυμιώδη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού.

Κουστούμια και έπιπλα εποχής μας μεταφέρουν στην εποχή του Ρομαντισμού. Το έργο εκτυλίσσεται στο Παρίσι, τη Βαρσοβία τη Βιέννη τη Μαγιόρκα, όπου έζησε ο συνθέτης.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν σε νεαρή ηλικία, το 1830, θα εγκαταλείψει την πατρίδα του, για να σωθεί από τις φλόγες του κατακτητή και να κυνηγήσει τα όνειρα του. Ταλαιπωρημένος και μόνος θα καταφέρει να ταξιδέψει και να φτάσει στο Παρίσι, γρήγορα θα γοητεύσει τα μουσικά σαλόνια της Γαλλικής πρωτεύουσας και θα κυριάρχησε στα μουσικά κέντρα της Ευρώπης.

Θα συναναστραφεί τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής (Βίκτωρ Ουγκώ, Ντελακρουά, Μπερλιόζ, Μπαλζάκ κ.α) και θα μεσουρανήσει κατακτώντας με την μουσική του

Θα ζήσει και θα δημιουργήσει με την θλίψη της κατακτημένης του πατρίδας, μακριά από τους δικούς του και θα στέλνει οικονομική βοήθεια στον αγώνα για την απελευθέρωση. «Όταν πεθάνω θέλω η καρδιά μου να ταφεί στην Βαρσοβία» ζήτησε, όπως και έγινε.

Ο Φρεντερίκ Σοπέν θα μας χαρίσει υπέροχα αριστουργήματα, εμπνευσμένα από την αγάπη για την πατρίδα του όπως η «Τραγική» Πολωνέζα και η «Επαναστατική» Σπουδή, τα οποία θα ακούσουμε στην παράσταση.

Σταθμός στην ζωή του, ο έρωτας του με τη Γεωργία Σάνδη, τη φιλέλληνα διανοούμενη της εποχής, τη μοναδική γυναίκα συγγραφέα. Θα ζήσει μαζί της έναν θυελλώδη έρωτα που θα τελειώσει τραυματικά και θα γράψει αρκετά από τα έργα του εμπνευσμένος από την σχέση τους.

Ο Σοπέν αφιέρωσε όλη τη δημιουργική του ζωή στο πιάνο, δίνοντας του μια πρωτοφανή μέχρι τότε λυρική και δεξιοτεχνική πνοή, ενώ παράλληλα υπήρξε και ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες όλων των εποχών. Έγραψε άκρως απαιτητικά έργα, τα οποία θα ερμηνεύσει η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η γνωστή πιανίστα και μουσικολόγος, που είχε τη σύλληψη της παράστασης και μελέτησε τα αρχεία του Σοπέν από τα οποία αντλούνται τα κείμενα που παρουσιάζονται.

« …Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έπαιζα πιάνο και έγραφα δική μου μουσική…» γράφει στα ημερολόγια του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα ορόσημα του του Σοπέν και του Ρομαντισμού, ανάμεσά τους επιλογές από τα 24 Πρελούδια Op. 28, Νυχτερινά Op. 9 &Op. 15, Βαλς Op. 64 &B. 150, Μαζούρκες Op. 17 & Op. 33, Φαντασία Impromptu Op. 66, Παραλλαγές “Lacidaremlamano” Op. 2, «Επαναστατική» Σπουδή Op. 10 No.12, «Τραγική» Πολωνέζα Op. 40, GrandPolonaisebrillante, Op. 22.

Ο Φρέντερικ Σοπέν, ο μουσουργός με την εύθραυστη ψυχοσύνθεση, τους φυματικός πνεύμονες και τη θεία έμπνευση, έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 39 του χρόνια, ήταν και παραμένει ο μύθος του παγκόσμιου Ρομαντισμού, ο κατ’ εξοχήν ποιητής του πιάνου, εκφραστής του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας.

Έφυγε αφήνοντας ένα έργο που διαπερνά τον χρόνο και αγγίζει βαθιά την ψυχή του ανθρώπου.

Μια ακόμη παράσταση την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στο πολυτελές θέατρο του Ωδείου Αθηνών,«Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος» είσοδος από την οδό Ρηγίλλης.

Η πρόσβαση είναι εύκολη με το metro στάση «Ευαγγελισμός» ενώ σε 200 μέτρα υπάρχει parking επί της Βασιλέως Γεωργιου Β’.

Τιμές εισιτήριων 18,20,25, 30,40

Η αίθουσα κλιματίζεται.

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