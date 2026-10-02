Μία παράσταση του Αλέξανδρου Ρήγα, που έρχεται να ταρακουνήσει τα νερά, τα μυαλά, τις αναμνήσεις, τις αντιδράσεις, τις πράξεις και τις θεωρίες.

Μια Κωμωδία – Σάτιρα που παρουσιάζει τις προσπάθειες έξι συγγραφέων να γράψουν μία κωμωδία για το ξημέρωμα ενός καινούριου κόσμου με woke ατζέντες, political correct, καθεστωτικές λογοκρισίες, δικαιωματισμούς, συμπεριλήψεις. Λέξεις που αλλάζουν το νόημα τους. Ανθρώπινες σχέσεις που επαναπροσδιορίζονται, άνθρωποι που επανασυστήνονται… καθώς ένας παλιός κόσμος φεύγει.

Η παράσταση «Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα», του Αλεξάνδρου Ρήγα είναι μια σαρκαστική, πικρή, μαύρη και αιχμηρή σάτιρα… που μας προσκαλεί να γελάσουμε, να δράσουμε και ίσως, να αντιδράσουμε (εθελοντικό είναι αυτό!!!).

Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας, Παναγιώτης Κακαβάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

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Θέατρο: «Από Μηχανής», Ακαδήμου 13, τηλέφωνο 2105232097