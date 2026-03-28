Σημαντική είναι η συμβολή της Μαρινέλλας και στον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς ο κατάλογος των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει κάνοντας επιτυχία είναι τεράστιος.

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ηταν το πραγματικό όνομα της Μαρινέλλας, από πολύ μικρή εντάχθηκε στον χώρο της μουσικής, συμμετέχοντας σε ραδιοφωνικές εκπομπές και θεατρικούς θιάσους.

Το 1957 πήρε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Μαρινέλλα» και γνώρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία με τον Στέλιο Καζαντζίδη, με τον οποίο αποτέλεσαν καλλιτεχνικό ζευγάρι, ενώ αργότερα, και συγκεκριμένα το 1964, έγιναν ζευγάρι και στη ζωή. Το διαζύγιο ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1966.

Η Μαρινέλλα έχει ερμηνεύσει εμβληματικά τραγούδια στον ελληνικό κινηματογράφο, κυρίως τη δεκαετία του ’60 και ’70, με κορυφαίες στιγμές τα «Δώσ’ μου τ’ αθάνατο νερό» και «Ζωγραφισμένα στο χαρτί» από την ταινία «Η Παριζιάνα» (1969). Άλλες μεγάλες επιτυχίες περιλαμβάνουν τα «Άνοιξε πέτρα» και «Πάλι θα κλάψω».

Τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά της τραγούδια

«Άνοιξε πέτρα»: Ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια της, σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, από την ταινία Γοργόνες και Μάγκες (1968).

«Δώσ’ μου τ’ αθάνατο νερό»: Σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου, από την ταινία Η Παριζιάνα (1969).

«Ζωγραφισμένα στο χαρτί»: Επίσης από την ταινία Η Παριζιάνα (1969), σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου.

«Πάλι θα κλάψω»: Από την ταινία Ο πιο καλός ο μαθητής (1968), σε μουσική Νάκη Πετρίδη και στίχους Σέβης Τηλιακού.

«Σταλιά σταλιά»: Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, που ακούστηκε στην ταινία Ο πιο καλός ο μαθητής (1968), σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Διονύση Τζεφρώνη.

«Κρίμα το μπόι σου»: Από την ομώνυμη ταινία Κρίμα το μπόι σου (1970), σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους Σέβης Τηλιακού.

«Αλλάξανε τα πράγματα» (Άντρα ρεμάλι και δειλέ): Από την ταινία Η κυρία Δήμαρχος (1960), σε μουσική και στίχους Αργύρη Κουνάδη.

«Δώσ’ μου αγάπη»: Από την ταινία Η Χαρτορίχτρα (1967), σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Πυθαγόρα.