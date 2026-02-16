Τα αγαπημένα «Κυψελάκια» επιστρέφουν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με αποκριάτικη διάθεση!

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, από τις 12:00 έως τις 16:00, η Αγορά μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρκο παιχνιδιού και δημιουργίας, αφιερωμένο στα παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών και τις οικογένειές τους.

Με ελεύθερη συμμετοχή και ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παιχνίδι, δημιουργία, χαρά, διαδραστικές δραστηριότητες και πολύ χορό, τα «Κυψελάκια» κάθε γειτονιάς καλούνται να γιορτάσουν την Αποκριά σε μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη χαμόγελα, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Αποκριάτικο adventure mini park – Ξύλινες κατασκευές Survivor Games

12:00-16:00 | Αίθριο

Πίστα δράσης με ξύλινες κατασκευές που περιλαμβάνει σφεντόνες, παζλ, στόχους, εμπόδια αναρρίχησης, ισορροπίες, τραπεζάκια-εμπόδια με δίχτυα και επιπλέον δοκιμασίες συνεργασίας και δεξιοτήτων.

Διαδραστικά και ομαδικά παιχνίδια

12:00-16:00 | Αίθριο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μπαλομαχίες με ειδικά γιλέκα, διελκυστίνδα, αερόστατο και αερόστατο-σπαζοκεφαλιά, συναγωνιστικά παιχνίδια στόχων, αποκριάτικα διαδραστικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια (όπως the floor is lava και freeze game), καθώς και mini φούσκες.

Ζωγραφική για όλους

12:00-16:00 | Αίθριο

Δημιουργικές γωνιές με μαρκαδόρους, χρώματα, πλαστελίνη και αποκριάτικες κατασκευές, όπου τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα μέσα από τη φαντασία και τη δημιουργία.

Face Painting

12:00-16:00 | Αίθριο

Δύο επαγγελματίες face painting artists μεταμορφώνουν τα παιδιά με ασφαλή, υποαλλεργικά υλικά που διαλύονται με νερό.

Μία Αποκριά, μία Ιστορία

12:30-13:40 | Creative Lab

Ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα που ταξιδεύει τα παιδιά στην ιστορία της Αποκριάς, από την Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο έως τη σύγχρονη εποχή. Μέσα από θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμούς, μεταμφιέσεις, μουσική και χορό, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν έθιμα και συνήθειες διαφορετικών εποχών. Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης μέσω: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTDH144CiiyAKHmDRUiwvaRO9TszLOo0kUBTTj5lmILHa0cQ/viewform?usp=dialog

Cheerleading & Disco Party

14:00-14:45 | Μεγάλο Φ

15:00-15:45 | Μεγάλο Φ

Χορογραφίες cheerleading με πομ πον και κορδέλες, καθώς και αποκριάτικο disco party με μουσικοκινητικά παιχνίδια και ομαδική συμμετοχή.

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης

Bubble Show

14:30-15:30 | Αίθριο

Διαδραστική παράσταση με σαπουνόφουσκες, εντυπωσιακά εφέ και συμμετοχή του κοινού.

Πληροφορίες

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, 12:00-16:00

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η είσοδος και η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

‍