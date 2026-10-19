Τα λατομεία του Διονύσου αποτέλεσαν τον προορισμό μιας ξεχωριστής βιωματικής εμπειρίας για τους Φίλους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τον κόσμο του μαρμάρου και τη διαδρομή του από την εξόρυξη έως τη σύγχρονη δημιουργία.

Ένα από τα σημαντικότερα ενεργά λατομεία μαρμάρου της Ελλάδας υποδέχτηκε αποκλειστικά τους Φίλους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, σε μια μοναδική βιωματική διαδρομή. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν από κοντά το ταξίδι ενός υλικού που διαμορφώνει την αθηναϊκή αρχιτεκτονική και γλυπτική εδώ και αιώνες, από τη γεωλογία και την εξόρυξή του έως την επεξεργασία, τη χειροτεχνία και το σύγχρονο design.

Κατά την ξενάγησή τους, γνώρισαν τη φύση και τις ιδιαίτερες ιδιότητες του μαρμάρου Διονύσου, καθώς και τη μακρά παρουσία του στην αρχιτεκτονική και τη γλυπτική, από την κλασική Αθήνα έως τα παγκόσμια αρχιτεκτονικά τοπόσημα του σήμερα. Το λατομείο είναι ένας τόπος όπου ο γεωλογικός χρόνος συναντά την ανθρώπινη εργασία, την τεχνική γνώση και τη συλλογική μνήμη. Κάθε όγκος που αφαιρείται από το βουνό συνεχίζει την πορεία του αλλού- ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, γλυπτό ή αντικείμενο -συνδέοντας το λατομείο με την πόλη και τον πολιτισμό.

Η εμπειρία συνεχίστηκε στους χώρους επεξεργασίας του μαρμάρου, όπου οι συμμετέχοντες είδαν από κοντά πώς μετασχηματίζεται ο ακατέργαστος όγκος. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε με ένα workshop επεξεργασίας πηλού, φέρνοντας τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με τη διαδικασία της δημιουργίας.

Η επίσκεψη οργανώθηκε σε συνεργασία με το ατελιέ μαρμάρου OnEntropy.

Λίγα λόγια για τους Φίλους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Από το 1986 οι Φίλοι του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αποτελούν σημείο συνάντησης ανθρώπων που αγαπούν την τέχνη και τον πολιτισμό, υποστηρίζοντας έμπρακτα με την ετήσια συνδρομή τους το έργο του Μουσείου. Ως αναγνώριση της υποστήριξής τους, οι Φίλοι, ανάλογα με την κατηγορία συνδρομής τους, απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις πολιτισμού, ελεύθερη είσοδο στις εκθέσεις του Μουσείου, ξεχωριστές εμπειρίες, ξεναγήσεις, αποκλειστικά προνόμια και εκπτώσεις στο Cycladic Café και Cycladic Shop όλο τον χρόνο.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δεν στηρίζεται σε κρατικές επιχορηγήσεις. Οι συνδρομές των Φίλων συμβάλλουν καθοριστικά στονα συνεχίσει να παράγει έργο ως ένας χώρος πολιτισμού ανοικτός για όλους.

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Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

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