Στην προικισμένη σε μουσική και μουσικούς μικρή Ελλάδα, οι σταθμοί, οι τάσεις και η εξέλιξη της μουσικής σηματοδοτήθηκαν από μεγάλα ονόματα όπως ο Μίκης, ο Μίμης, ο Μανώλης, ο Μάνος, ο Μάρκος, και πολλοί ακόμα. Τα μεγάλα Μ(ι) του πενταγράμμου μας!

Η τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδημητρίου σηκώνει πανιά μ’ αυτούς ως καπετάνιους σ’ ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Διέλευσις», Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, 112 56, Αθήνα (Κυψέλη).

Μαζί της ο Αργύρης Ντίνας στο μπουζούκι και ο Δημήτρης Μαρινόπουλος στην κιθάρα δονούν με τις χορδές τους τις χορδές της ψυχής μας και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο.

Ώρα προσέλευσης: 20.30

Ώρα έναρξης: 21.00

Είσοδος: 12,00 ευρώ

(Διάρκεια 2.30’)