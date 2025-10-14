Μια αστική παρέμβαση που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης, για να χαρίσει φωνή σε εκείνα που συχνά έμειναν στη σιωπή, είναι «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά».Eπτά τοπόσημα – Επτά δράσεις– Επτά ιστορικές διαδρομές. Επτά μικρές παραβολές, σαν ανθρώπινες χειρονομίες. ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ- Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, PORTO LEONE- ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΡΟΥΜΠΑ, GOODBYE, ΑΛΑΝΕΣ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.

Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις κα performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης μιλά για μια «σημαντική στιγμή για τον πολιτισμό της πόλης», που αναδεικνύει την ιστορική μνήμη και τις καθημερινές φωνές των κατοίκων, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης τονίζει ότι ο Πειραιάς δεν παρακολουθεί απλώς πολιτισμό – τον συνδιαμορφώνει.

Η Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη περιγράφει το φεστιβάλ ως ταξίδι στην ταυτότητα της πόλης, από τον αρχαίο Πειραιά μέχρι το ρεμπέτικο και τις ιστορίες της μετανάστευσης, ενώ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Νίκος Διαμαντής το ορίζει ως τόπο ζωντανού θεάτρου, ένα πεδίο ποιητικής ανάγνωσης των ιχνών της πόλης.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα