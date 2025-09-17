Μεσημέρι Τρίτης, σε παραλιακό καφέ της Λ. Νίκης στη Θεσσαλονίκη, αντηχεί μια δυνατή, καθαρή φωνή που ερμηνεύει το «Άκου βρε φίλε», ξυπνώντας μνήμες του Στράτου Διονυσίου. Στο πιάνο τη συνοδεύει μια μελωδία, ενώ στο ρεφρέν προστίθεται μια ακόμη γνώριμη και ζεστή φωνή. Οι περαστικοί κοντοστέκονται έκπληκτοι: είναι ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου, που τραγουδούν ζωντανά τραγούδια του πατέρα τους. Με ένα επιδέξιο γύρισμα ξεκινά στη συνέχεια το «Της γυναίκας η καρδιά», όπου στο μικρόφωνο ανεβαίνει και ο τρίτος γιος του αξέχαστου λαϊκού ερμηνευτή, ο Διαμαντής.

Οι τρεις τους χάρισαν στο κοινό μια μικρή γεύση από όσα θα απολαύσει η Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Πέμπτη, στη μουσικοθεατρική παράσταση- αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Τα πήρες όλα και έφυγες». Η παράσταση, που γνώρισε απανωτά sold out στην Αθήνα, θα φιλοξενείται έως τις 12 Οκτωβρίου στο Ράδιο Σίτυ. Λίγο νωρίτερα, οι συντελεστές παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, αποκαλύπτοντας το στίγμα της δουλειάς τους.

«Εξ αρχής όλη η δουλειά αντιμετωπίστηκε ως μια μουσικοθεατρική παράσταση με στόχο να διηγηθεί την ιστορία ενός καλλιτέχνη, αλλά και να μπορεί να την παρακολουθήσει με την ίδια ικανοποίηση και ένας θεατής που δεν είναι λάτρης του Στράτου. Να είναι δηλαδή μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία, που μιλά για τα όνειρα, τις επιδιώξεις και τον δρόμο που ακολουθεί ο καθένας μας στη ζωή», ανέφερε ο σκηνοθέτης Βασίλης Μαυρογεωργίου, κάνοντας λόγο και για την προσέγγιση του συγγραφέα Κωνσταντίνου Σαμαρά.

«Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο πρωταγωνιστής από τον Γιάννη Τσορτέκη, ο οποίος ενσάρκωσε με μοναδικό ψυχισμό τον χαρακτήρα, χωρίς να καταφεύγει σε μιμήσεις. Θεωρώ ότι τον αγγίζει βαθιά και μπαίνει πραγματικά στα παπούτσια του», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

«Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο έργο υπάρχουν πολλές αναφορές σε αυτή την πόλη, κάτι που το κάνει πιο ιδιαίτερο. Γιατί εδώ γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε τα χρόνια του ο Στράτος. Η παιδική του ηλικία, οι αναμνήσεις του, όλα είναι εδώ – και αυτό μας αγγίζει με έναν διαφορετικό τρόπο», είπε από την πλευρά του ο κ. Τσορτέκης.

Οι τρεις γιοι του Στράτου, που συμμετέχουν και επί σκηνής με ζωντανή ορχήστρα, μίλησαν για τη χαρά τους που παρουσιάζουν την παράσταση «στην πατρίδα».

Στη συνέντευξη Τύπου παρών ήταν και ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Στράτο από το 1964 μέχρι το τέλος. «Ο Στράτος με σημάδεψε, με τραγούδησε, με ενέπνευσε. Ήταν πάντα ένας ευγενικός συνάδελφος: ό,τι κι αν του ζητούσα, το απαντούσε με χαμόγελο και με τη φράση “ναι ρε μαγκάκι, πήγαινε να το κάνεις να το ευχαριστηθείς”. Σπάνιο για έναν καλλιτέχνη να απευθύνεται έτσι σε άλλον καλλιτέχνη», σημείωσε.

Για τη συγκίνηση και τους ρόλους τους μίλησαν επίσης οι ηθοποιοί Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέσυ Μάλφα, Χρύσα Κλούβα, Θανάσης Βλαβιανός, Μιχάλης Αλικάκος και Δημήτρης Μαχαίρας.

