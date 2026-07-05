Το συντριβάνι, η μαρμάρινη περίτεχνη πολύπλευρη κρήνη, επέστρεψε στην αρχική του θέση στο λιθόστρωτο που περιέβαλε το Μπαλή Ζαντέ Χασάν Μπέη τζαμί, το οποίο είναι έτοιμο για τα εγκαίνιά του ως Μουσείου Νεότερης Ιστορίας της Λέσβου. Πρόκειται για το παλιότερο οθωμανικό τέμενος της Μυτιλήνης, χτισμένο το 17ο αιώνα, που συντηρήθηκε από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έναντι 1,8 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το κομψό αυτό πολύπλευρο σιντριβάνι, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λευκό μάρμαρο, περίτεχνα διακοσμημένο με ανάγλυφα στοιχεία, αραβουργήματα και διακοσμητικά μοτίβα, είχε μεταφερθεί από το καταρρέον τέμενος στον αύλειο χώρο του παλιού Αρχαιολογικού Μουσείου της Μυτιλήνης, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στα πλαίσια των έργων αποκατάστασης, ανάδειξης και επανάχρησης ως μουσείου του Μπαλή ζαντέ Χασάν Μπέη τζαμί, επιλέχθηκε η επανατοποθέτηση της κρήνης στην αρχική της θέση. Γεγονός που επιτρέπει στον επισκέπτη του μνημείου να αντιληφθεί τη χρήση του σιντριβανιού και συγκεκριμένα τις απαραίτητες τελετουργικές πλύσεις των πιστών πριν από την προσευχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, αυτό της ανάδειξης της αρχιτεκτονικής ιστορικότητας του χώρου που περιβάλλει το τέμενος, συντηρήθηκε το πηγάδι και το μαρμάρινο χείλος του πηγαδιού που βρισκόταν εκεί. Το σύνολό τους είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο του συστήματος υδροδότησης στον αύλειο χώρο του τεμένους. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του προαυλίου, δίπλα στα σκαλοπάτια που οδηγούν στην είσοδο. Ενώ το μαρμάρινο σιντριβάνι χρησίμευε για τις τελετουργικές πλύσεις καθαρμού των πιστών, το πηγάδι εξασφάλιζε την αποθήκευση και άντληση νερού για τις καθημερινές ανάγκες του συγκροτήματος.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, τις επόμενες λίγες μέρες ολοκληρώνονται και οι εργασίες της έκθεσης στο εσωτερικό του. Τα εγκαίνια αναμένονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κατά την επίσκεψη στη Μυτιλήνη, της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ