Η δημόσια συζήτηση γύρω από τη διαχείριση του έργου μεγάλων δημιουργών μετά τον θάνατό τους φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα δύσκολο ερώτημα: ποιος είναι τελικά ο ρόλος των κληρονόμων; Προστάτες μιας καλλιτεχνικής κληρονομιάς ή διαχειριστές ενός έργου που, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και αγαπήθηκε από το κοινό, απέκτησε τη δική του αυτόνομη ζωή;

Με αφορμή την πρόσφατη αντιπαράθεση για την απαγόρευση δημοσίευσης έργων του Μάνου Χατζιδάκι χωρίς την άδεια του γιου του, Γιώργου Χατζιδάκι, και το περιστατικό γύρω από τη συναυλία με έργα του Νίκου Γκάτσου και τον Μανώλη Μητσιά, η Έρη Ρίτσου, κόρη του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, πήρε θέση μέσα από μια προσωπική αλλά και βαθιά πολιτική τοποθέτηση.

Χωρίς να κρίνει τις επιλογές άλλων, μίλησε για τη δική της αντίληψη σχετικά με την κληρονομιά ενός δημιουργού: ότι το έργο δεν αποτελεί «προίκα» των απογόνων του, αλλά μια πνευματική παρακαταθήκη που ο ίδιος ο δημιουργός επέλεξε να μοιραστεί με τον κόσμο.

Η παρέμβασή της ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στα δικαιώματα, την ευθύνη, την προσωπική αισθητική του κληρονόμου και την ελευθερία της τέχνης να συνεχίζει να συνομιλεί με τις επόμενες γενιές.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έρης Ρίτσου:

«Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη. Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέρα αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου).

Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου.

Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”».