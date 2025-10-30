Η μυστική ισραηλινή επιχείρηση του Σεπτεμβρίου 2024, κατά την οποία βομβητές εξερράγησαν στα χέρια στελεχών της Χεζμπολάχ, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία με τίτλο «Frequency of Fear» («Συχνότητα του Φόβου») ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη (30 Οκτωβρίου 2025), σύμφωνα με το Deadline.com.

Το φιλμ, που βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα της επιχείρησης, θα φέρει την υπογραφή του Αμερικανοϊσραηλινού δημιουργού Ντάνι Αμπεκάσερ (Danny Abeckaser), ο οποίος αναλαμβάνει τόσο τη σκηνοθεσία, όσο και την παραγωγή. Το σενάριο υπογράφει ο Έλληνας σεναριογράφος Κώστας Κονδυλόπουλος, ενώ το καστ περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ισραηλινής και διεθνούς σκηνής: Ντορόν Μπεν-Νταβίντ και Ιτζίκ Κοέν, πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς Fauda, τη δημοφιλή τραγουδίστρια Μαρίνα Μαξιμίλιαν, καθώς και τη Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, σύζυγο του Κουεντίν Ταραντίνο.

«Όπως και πολλοί άλλοι, έμεινα άφωνος όταν έμαθα για την επιχείρηση», δήλωσε ο Αμπεκάσερ στο Deadline. «Το να μπορέσω να αφηγηθώ την ιστορία πίσω από αυτή την αποστολή είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Η ταινία αναμένεται να αναπλάσει την ατμόσφαιρα του Σεπτεμβρίου 2024, όταν χιλιάδες πομποδέκτες που χρησιμοποιούσαν στελέχη της Χεζμπολάχ άρχισαν ξαφνικά να εκρήγνυνται σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, προκαλώντας δεκάδες απώλειες και τραυματισμούς. Λίγες ώρες αργότερα, αντίστοιχες εκρήξεις σημειώθηκαν και σε ασυρμάτους επικοινωνίας (walkie talkies), επιτείνοντας το χάος.

Αν και το Ισραήλ δεν επιβεβαίωσε αρχικά την εμπλοκή του, τον Νοέμβριο του 2024, ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλυψε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι είχε εγκρίνει προσωπικά την επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγικής σημασίας» για την ασφάλεια της χώρας.