Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει στις αίθουσες έξι νέες ταινίες, ανάμεσά τους παραγωγές που αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στην πολυσυζητημένη υπόθεση των «Facebook Files» με το δραματικό θρίλερ «The Social Reckoning», ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί στην «Primetime». Την ίδια στιγμή, ο Μπι Γκαν καταπιάνεται με το όνειρο του κινηματογράφου και τη φιλοδοξία της δημιουργίας μέσα από την «Αναγέννηση».

Στις νέες κυκλοφορίες βρίσκουμε ακόμη την ταινία τρόμου «Άλλη Μαμά», με την Τζέσικα Τσαστέιν, αλλά και το νέο animation της DreamWorks, «Ξεχασμένο Νησί», που αναμένεται να προσελκύσει μικρούς και μεγάλους θεατές.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει και το αξιοπρόσεκτο ντοκιμαντέρ «Γάζα: Η Λωρίδα της Εξόντωσης», που καταγράφει μια από τις πιο δραματικές και επίκαιρες πραγματικότητες της εποχής μας.

Μια εβδομάδα με έξι νέες επιλογές, από το πολιτικό και κοινωνικό δράμα μέχρι τον τρόμο, το animation και το ντοκιμαντέρ

The Social Reckoning

(“The Social Reckoning“) Δραματική ταινία, αμερικανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Άαρον Σόρκιν, με τους Τζέρεμι Στρονγκ, Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, Γούνμι Μοσάκου, Μπέτι Γκίλπιν, Μπίλι Μάγκνουσεν, Μπιλ Μπερ, Άννα Λάμπε κ.ά.

Ο Άαρον Σόρκιν, σεναριογράφος της πολύκροτης ταινίας «The Social Network», επιστρέφει 16 χρόνια μετά για να φωτίσει την υπόθεση των «Facebook Files» και την έρευνα από την Wall Street Journal, που αποκάλυψε τον σκοτεινό κόσμο επιρροής και χειραγώγησης, διαστρέβλωσης γεγονότων, την προώθηση διχαστικών, έως και τοξικών συμπεριφορών.

Μετά την απόρριψη του σεναρίου από τον Ντέιβιντ Φίντσερ, που είχε γυρίσει την πρώτη ταινία γύρω από το Facebook, ο Σόρκιν («Molly’s Game», «Η Δίκη των 7 του Σικάγου») δεν κάνει ένα σίκουελ, αλλά ένα συμπληρωματικό έργο, αποκαλύπτοντας τις συνέπειες των κοινωνικών δικτύων.

Η ταινία, έπειτα από πολλές περιπέτειες (ξαναμπήκε στο μοντάζ, έγιναν επαναληπτικά γυρίσματα, αλλαγές στο σενάριο), δημιούργησε τον αναμενόμενο θόρυβο, ενώ μάλλον τα ασυνήθιστα μέτρα νομικού ελέγχου των γεγονότων, που πήρε η εταιρεία παραγωγής Sony φοβούμενη πιθανή νομική αντιπαράθεση με τη Meta, περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της ταινίας.

Μία νεαρή μηχανικός λογισμικού, η Φράνσις, που εργάζεται στη Facebook και μετά από την ανεξήγητη ριζοσπαστικοποίηση μιας φίλης της, αποφασίζει να ανακαλύψει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της εταιρείας και γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η πλατφόρμα θέτει συστηματικά τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια των χρηστών της. Εσωτερικές μελέτες της εταιρείας αποδεικνύουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις του αλγόριθμου στην ψυχική υγεία των εφήβων και ειδικά στο Instagram, αλλά και στη συνειδητή διασπορά παραπληροφόρησης που τροφοδοτεί την πολιτική βία. Τότε αποφασίζει να δράσει και να βγάλει όλη την αλήθεια στη δημοσιότητα. Η Φράνσις έρχεται σε επαφή με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Τζεφ Χόρβιτς, που μπορεί να μην κατέχει τεχνολογικές γνώσεις, αλλά έχει το πάθος της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Μαζί ξεκινούν έναν επικίνδυνο αγώνα δρόμου για να συγκεντρώσουν και να διαρρεύσουν χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.

Ο Σόρκιν, που βασίζεται και πάλι σε αληθινά περιστατικά, στέκεται στην εταιρική ηθική και στη λογοδοσία των τεχνολογικών κολοσσών, που απορρίπτουν οι «κεφαλές» τους, ενώ μάλλον δείχνει δισταχτικός για να μπει ακόμη πιο βαθιά στην ουσία του προβλήματος. Περισσότερο τον ελκύει η μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, δυο νέων απέναντι σε μια αυτοκρατορία, παρά στο παιχνίδι του απόλυτου ελέγχου της σκέψης, της πλαστής πραγματικότητας, της ψυχικής κακοποίησης και της συμπεριφοράς των μαζών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι αν και η πλοκή περιλαμβάνει και τα γεγονότα εισβολής στο αμερικανικό Καπιτώλιο, δεν κατονομάζεται ο Τραμπ.

Πάντως, το φιλμ διαθέτει ρυθμό και τα συστατικά ενός πολιτικού θρίλερ, έστω και αν δείχνει να έχει έναν κόφτη για το βάθος του ζητήματος, αφήνοντας απορίες στο κοινό και μάλλον αρκετά κομμάτια μιας επικίνδυνης υπόθεσης στα σκοτάδια.

Άνισες ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και Τζέρεμι Στρονγκ, ικανοποιητικό το πολυπρόσωπο καστ και ατμοσφαιρική μουσική από τον Αλεξάντρ Ντεσπλά.

Με λίγα λόγια… Η Φράνσις, μια νεαρή μηχανικός του Facebook, ζητά τη βοήθεια του Τζεφ Χόρβιτς, ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal, για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου.

Δείτε το τρέιλερ:

Primetime

(“Primetime“) Δραματικό θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Λανς Όπενχαϊμ, με τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Τζισόντο, Φοίβη Μπρίτζερς, Μάθιου Μάχερ, Μάικλ Τσατσέρε, Αλεξ Γουίντερ, Άννα Φάρις, Σον Μπρίτζερς κ.ά.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η δημοσιογραφία έχει αποθεωθεί από τον κινηματογράφο, αλλά είναι αρκετές και εκείνες οι περιπτώσεις μίας κίτρινης έως και επικίνδυνης δημοσιογραφίας, που έχει μπει στο στόχαστρο σκηνοθετών. Εδώ, έχουμε να κάνουμε με τη δεύτερη περίπτωση, με τα τηλεοπτικά δίκτυα, που στον βωμό του κέρδους ή την εξυπηρέτηση άλλων σκοτεινών συμφερόντων, είναι ικανά να περάσουν εγκληματικές συμπεριφορές ως σόου -και κάτω από τη δική τους οπτική- στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

Στο ντεμπούτο του, ο ντοκιμαντερίστας Λανς Όπενχαϊμ, εμπνευσμένος από την εκπομπή του NBC «To Catch A Predator» που προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007 και την αληθινή ιστορία του Αμερικανού τηλεοπτικού δημοσιογράφου Κρις Χάνσεν, χωρίς να είναι, όμως, πιστή βιογραφία, στήνει μία σκοτεινή σάτιρα γύρω από τα ΜΜΕ, που εξελίσσεται σε θρίλερ και με μία κλειστοφοβική ατμόσφαιρα ταινίας τρόμου.

Το φιλμ, που διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ Βενετίας, αγγίζει πολλές φορές τον σουρεαλισμό, ενώ προσπαθεί να αναδείξει τη λεπτή γραμμή που χωρίζει τη δημοσιογραφία από την ψυχαγωγία και τις θυσίες -των άλλων- προς χάριν της υψηλής τηλεθέασης.

Ο Κρις Χάνσεν, για την αποκαλυπτική εκπομπή του, μετατρέπει τις επιχειρήσεις εντοπισμού ενηλίκων που επιχειρούν να προσεγγίσουν ανήλικους μέσω του διαδικτύου, σε σκηνοθετημένες επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας νεαρούς ως δολώματα και κατάληξη τη σύλληψη των υποψήφιων παιδεραστών από την αστυνομία. Τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης, φέρνουν τον Χάνσεν στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου, όπου ο πρόεδρος του προτείνει να μεταφέρει την εκπομπή του στο Primetime, για να ανταγωνιστεί μια δημοφιλή σειρά άλλου καναλιού. Όμως, η προώθηση συνοδεύεται από ακόμη υψηλότερες προσδοκίες, ενώ ο Χάνσεν αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του ως μυθολογική φιγούρα και εκδικητή που καθαρίζει τον κόσμο από το κακό.

Έχοντας ως βάση της υπόθεσής του μία απεικόνιση της αμερικάνικης απληστίας, ο Όπενχαϊμ φωτίζει την τοξική υποκρισία και τον αμοραλισμό στον χώρο της ενημέρωσης, κυρίως μέσω του κεντρικού χαρακτήρα, που ενώ φορά τη μάσκα του σταυροφόρου και υπερασπιστή της ηθικής, κρύβει έναν εγωκεντρικό χαρακτήρα, έναν νάρκισσο, έναν υποκριτή, έναν κατά συρροή μοιχό, που φτάνει στο σημείο να πιστέψει ότι εξολοθρεύει το κακό.

Το σενάριο, ωστόσο, είναι φανερό ότι μένει στα μισά -στο τέλος σχεδόν κενό περιεχομένου- και ο σκηνοθέτης ενώ έχει βγάλει τη φαλτσέτα της καυστικής σάτιρας, επιλέγει, από το να τη χώσει βαθιά και να φτάσει στο μεδούλι του ζητήματος, να κάνει πολλές και θεαματικές γρατζουνιές, αφήνοντας στο σκοτάδι τα βαθύτερα αίτια, τις επιδιώξεις αυτών που αποφασίζουν. Ο Χάνσεν και κάθε Χάνσεν είναι ένα πρόβλημα στον χώρο της ενημέρωσης, αλλά σαφώς το μικρότερο.

Η ταινία, παραγωγή τής ανεξάρτητης Α24, πάντως, έχει το ενδιαφέρον της και το ύφος ενός θρίλερ, που διατηρεί το αίσθημα ανησυχίας, με τη βοήθεια της φωτογραφίας, που χαρακτηρίζεται από στιλιζαρισμένο φωτισμό και τον χοντρό κόκκο των εικόνων, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα της εποχής και την ψευδαίσθηση.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αρκετά πειστικός στον ρόλο του τηλεστάρ, εκφράζει έντονα έναν υποκριτή μεγαλομανή τύπο που τον ενδιαφέρει μόνο να πιάσει το «μεγάλο ψάρι» και ουσιαστικά την κορυφή της τηλεθέασης. Υπάρχει, όμως και ο Σκάιλερ Τσιζόντο, που κάνει τη διαφορά στον ρόλο ενός άσημου νεαρού ηθοποιού, ως δόλωμα, που γρήγορα χάνει την ηθική του και η Μέριτ Γουίβερ, που υποδύεται την άσπλαχνη παραγωγό, θυμίζοντας την Φέι Ντάναγουεϊ, στο «Δίκτυο».

Με λίγα λόγια… Όταν το δίκτυο NBC μεταφέρει τον παρουσιαστή Κρις Χάνσεν το 2006 σε μια προνομιακή ζώνη υψηλής τηλεθέασης, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να γράψει τηλεοπτική ιστορία. Η πίεση όμως για την τηλεθέαση μετατρέπεται σε ανασφάλεια και υπέρμετρο εγωισμό. Ο Χάνσεν αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του ως μυθολογική φιγούρα και εκδικητή που καθαρίζει τον κόσμο από το κακό…

Δείτε το τρέιλερ:

Αναγέννηση

(“Resurrection”) Δραματική ταινία, κινεζικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Μπι Γκαν, με τους Τζάκσον Γι, Σου Κι, Μαρκ Τσάο, Τσενγκξί Λι κ.ά.

Μεγαλειώδης, επικός, φόρος τιμής στον ένα αιώνα κινηματογράφου, ένα ονειροπόλο αλληγορικό ταξίδι, μέσα από πέντε ιστορίες, από τον ακριβοθώρητο Κινέζο δημιουργό Μπι Γκαν, ο οποίος πριν από οχτώ χρόνια είχε εντυπωσιάσει με το «Μεγάλο Ταξίδι της Νύχτας μέσα στη Μέρα».

Η ιστορία της ταινίας του, βραβευμένης στο φεστιβάλ Καννών το 2025, με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, ξετυλίγεται μέσα σε έναν αιώνα και σε έξι πράξεις, όσες και οι ανθρώπινες αισθήσεις συν τη ψευδαίσθηση στην οποία στηρίζεται το σινεμά, ενώ κάθε κεφάλαιο είναι γυρισμένο με διαφορετικό στιλ.

Μέσα από ένα εντυπωσιακά και εκπληκτικής αισθητικής γράμμα αγάπης προς το σινεμά, ο Γκαν αναδεικνύει την τέχνη της αφήγησης, τη μαγεία των εικόνων, υπονοώντας ότι το σινεμά θα παραμείνει ζωντανό, αρκεί να επιτραπεί στους ονειροπόλους, στους δημιουργούς και σινεφίλ να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Κάτι που μάλλον δεν είναι αυτονόητο και ειδικά πλέον για τους επαγγελματίες του θεάματος.

Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων. Λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή σε αντάλλαγμα της επιθυμίας τους να ονειρεύονται. Ένας νεαρός ονειροπόλος μετενσαρκώνεται μέσα από πέντε εποχές. Καθώς ο 20ός αιώνας εκτυλίσσεται και μια γυναίκα ακολουθεί τα ίχνη του.

Ο πρόλογος της ταινίας είναι αφιερωμένος στην όραση, με τη βινιέτα αναφορά στον βωβό κινηματογράφο να μας οδηγεί στον κορμό της υπόθεσης για το τέλος των ονείρων με αντάλλαγμα την αιωνιότητα. Στην πρώτη ιστορία, ένα νουάρ, γεμάτο καθρέφτες, καπνό και μοιραίες γυναίκες, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1920, είναι για την αίσθηση της ακοής, στη δεύτερη ιστορία μεταφερόμαστε σε ένα κινέζικο μοναστήρι που συναντάμε το Πνεύμα της Πικρίας (γεύση), στην τρίτη ιστορία γνωρίζουμε έναν μικροαπατεώνα που εκπαιδεύει ένα παιδί να μυρίζει τα χαρτιά της τράπουλας για να γίνει πλούσιος (όσφρηση) και στην τελευταία, ένα ζευγάρι σε ένα εγκαταλελειμμένο λιμάνι μπαίνει στον πειρασμό του βαμπιρισμού και της αφής.

Εκθαμβωτική εμπειρία, που βιώνεται με όλες τις αισθήσεις, αφιερωμένη σε αυτούς που αφοσιώνονται στον κινηματογράφο και συνεχίζουν να ονειρεύονται και να φτιάχνουν τη δική τους ταινία -και με τη δική τους σκηνοθεσία- ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός σινεμά.

Σε όλες τις ιστορίες -ενδιάμεσα ο Γκαν αφήνει τα διακριτά του σχόλια για την ιστορία της Κίνας και για τη μαγεία του σινεμά- κεντρικός χαρακτήρας είναι το «τέρας», ένας ονειροπόλος τυχοδιώκτης, με αποστολή να μεταφέρει στο μέλλον τη συλλογική εμπειρία μιας άλλης διάστασης.

Με αναφορές που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της κινηματογραφικής ιστορίας και την κάμερα άλλοτε σταθερή μακριά από τη δράση, άλλοτε με φρενήρεις διαδρομές πίσω από τους ήρωες και άλλοτε εστιάζοντας προς το μέλλον και το παρελθόν, το φιλμ του Γκαν επιδεικνύει το μέγεθός του, αλλά και ένα κατασκευαστικό κατόρθωμα, ενός μάστορα που πονά για την τέχνη του.

Βεβαίως, ειδική μνεία για το αναμενόμενο 40λεπτο μονοπλάνο -σήμα κατατεθέν του Γκαν- στην τελευταία πράξη, ένα λουσμένο σε κόκκινες αποχρώσεις βαμπιρικό ρομάντζο, λίγο πριν τον ερχομό του 21ου αιώνα, ένα κινηματογραφικό κεφάλαιο από μόνο του, που ξεπερνά τα όρια της ψυχεδέλειας.

Μία κινηματογραφική, αδιανόητα φιλόδοξη, εμπειρία, που κάποιοι θα λατρέψουν, ενώ όσοι προσπαθήσουν να την προσεγγίσουν με τη λογική μίας συμβατικής ταινίας το πιθανότερο να νιώσουν αμηχανία ή ακόμη και απογοήτευση.

Με λίγα λόγια… Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων. Λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή σε αντάλλαγμα της επιθυμίας τους να ονειρεύονται.

Δείτε το τρέιλερ:

Προβάλλονται ακόμα

Άλλη Μαμά

(“Other Mommy“) Μεταφυσική ταινία τρόμου, αμερικάνικης παραγωγής 2026, με την οσκαρική Τζέσικα Τσαστέιν να μπαίνει στο σώμα της «άλλης μαμάς» και να προκαλεί ανατριχίλες.

Το φιλμ του Ρομπ Σάβατζ («Μπαμπούλας»), βασισμένος στο μυθιστόρημα του Τζος Μάλερμαν «Incidents Around the House», παραδίδει ένα ψυχολογικό θρίλερ τρόμου, που αποφεύγει ως ένα βαθμό τα γνώριμα κλισέ, φουντώνει το σασπένς και θα ικανοποιήσει τους φαν του είδους. Η Μπέλα, ένα 8χρονο κορίτσι που ζει σε ένα σπίτι με ενδοοικογενειακά προβλήματα, αντιμετωπίζει μια δυσοίωνη οντότητα που βγαίνει από την ντουλάπα της. Η παρουσία αυτή, την οποία αποκαλεί «Άλλη Μαμά», γίνεται ολοένα και πιο απειλητική για την ίδια και την οικογένειά της. Εκτός από την Τσαστέιν και τον διπλό της ρόλο – πρόκληση, παίζουν και οι Αραμπέλα Ολίβια Κλαρκ, Τζέι Ντούπλας, Ντίτσεν Λάχμαν, Αριάν Μογιέντ και Κάρεν Άλεν.

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Ξεχασμένο Νησί

(“Forgotten Island“) Με την εγγύηση της Dreamworks Animation, η οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας, του Τζόελ Κρόφορντ, αποτελεί την πρώτη χολιγουντιανή ταινία κινουμένων σχεδίων, που αντλεί άμεσα το θέμα της από τη μυθολογία και τη λαογραφία των Φιλιππίνων.

Καθώς γιορτάζουν την τελευταία τους νύχτα μαζί, οι απόφοιτες λυκείου Τζο και η Ράισα, κολλητές φίλες από το δημοτικό, ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη πύλη που τις μεταφέρει στο φανταστικό νησί Νακάλι, γεμάτο μαγικά και μυθικά πλάσματα για τα οποία άκουγαν ιστορίες από τους φιλιππινέζους συγγενείς τους. Μερικά από αυτά τα πλάσματα θα γίνουν φίλοι, άλλα όμως εχθροί. Μαζί με έναν καλοπροαίρετο αλλά αδέξιο άνθρωπο-σκύλο και μια μικρή αλλά δυναμική παρέα φίλων, η Τζο και η Ράισα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πιο φοβερό πλάσμα του νησιού. Το ψηφιακό animation προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

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Γάζα: Η Λωρίδα της Εξόντωσης

(“Gaza, La Franja del Exterminio”) Ακόμη ένα συνταρακτικό ντοκιμαντέρ, αυτή τη φορά από το Μεξικό και τον Ραφαέλ Ράνγκελ, που καταγράφει την καθημερινότητα των αμάχων στη Γάζα.

Από την καρδιά της Παλαιστίνης, η κάμερα ακολουθεί τη σκληρή εμπειρία τη στιγμή των γεγονότων, τους βομβαρδισμούς, την καταστροφή, την αναζήτηση καταφυγίου, τον εκτοπισμό και τις σπαρακτικές εκκλήσεις των παιδιών για κατάπαυση του πυρός.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ