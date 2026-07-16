Με δυνατές κινηματογραφικές πρεμιέρες υποδέχονται οι αίθουσες το κοινό από σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου. Ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος, με ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ και γυρίσματα σε τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο με κάμερες IMAX.

Ανάμεσα στις νέες αφίξεις βρίσκεται και το «DJ Βοσκός», ένα συγκινητικό coming-of-age δράμα που αφηγείται την ιστορία ενός 15χρονου αγοριού σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, το οποίο βρίσκει διέξοδο μέσα από τη μουσική και μια απρόσμενη γνωριμία. Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Sundance.

Στο πρόγραμμα της εβδομάδας περιλαμβάνεται επίσης το αστυνομικό μυστήριο «Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη», όπου ο διάσημος ντετέκτιβ καλείται να εξιχνιάσει μια περίπλοκη υπόθεση δολοφονίας γεμάτη μυστικά και ανατροπές.

Οι φίλοι του κλασικού κινηματογράφου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο σπουδαίες επανεκδόσεις: τις εμβληματικές «Αρμονίες Βερκμάιστερ» του Μπέλα Ταρ, ένα από τα σημαντικότερα έργα του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά, και το διαχρονικό «Εξπρές του Μεσονυχτίου», που επιστρέφει στις μεγάλες οθόνες για μια νέα κινηματογραφική εμπειρία.

Με επιλογές που καλύπτουν το φάσμα από τα μεγάλα χολιγουντιανά θεάματα έως το ποιοτικό ευρωπαϊκό σινεμά και τις κλασικές επανεκδόσεις, η κινηματογραφική εβδομάδα 16-22 Ιουλίου προσφέρει προτάσεις για κάθε σινεφίλ.

«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσεια, είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους παγκοσμίως σήμερα (16 Ιουλίου).

Η Οδύσσεια είναι παραγωγή των Έμα Τόμας και Κρίστοφερ Νόλαν για την εταιρεία τους Syncopy. Την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβε ο Τόμας Χέισλιπ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Οδύσσεια» / The Odyssey

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντέγια, Σαρλίζ Θερόν.

Φωτογραφία: Χόιτ Βαν Χόιτεμα

Μοντάζ: Τζένιφερ Λέιμ

Μουσική: Λούντβιχ Γκόρανσον

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Νιόνγκο, Ζεντάγια

Διάρκεια: 172 λεπτά

Έγχρωμο

Χώρες παραγωγής: Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο

«DJ Βοσκός» του Γκεόργκι Μ. Ουνκόφσκι

Τι δουλειά έχει η dance μουσική σε έναν folk βαλκανικό γάμο; Ένα κινηματογραφικό πάρτι γεμάτο παράδοση, ήχους και πολύχρωμα πρόβατα, που μας υπενθυμίζει πως η δύναμη της θέλησης μπορεί να ξεπεράσει κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης.

Σύνοψη

Ο 15χρονος Αχμέτ ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε έναν προτετελεσμένο γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού. Μαζί θα ανακαλύψουν πως οι πιο δυνατοί ήχοι δεν προέρχονται από τα ηχεία, αλλά από την καρδιά.

Δείτε το τρέιλερ:

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Γκεόργκι Μ. Ουνκόφσκι

Φωτογραφία: Ναούμ Ντοκσέβσκι

Μοντάζ: Μίχαλ Ράιχ

Μουσική: Αλεν Σινκάουζ, Νέναντ Σινκάουζ

Πρωταγωνιστούν: Αρίφ Γιακούπ, Αγκούς Αγκούσεφ, Ντόρα Ακάν Ζλατάνοβα, Αξελ Μεχμέτ, Σελπίν Κερίμ, Ελχαμέ Μπιλάλ

Διάρκεια: 99 λεπτά

Γλώσσα: Τουρκικά, Μακεδονικά, Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Έγχρωμο

Χώρα Παραγωγής: Βόρεια Μακεδονία

Έτος Παραγωγής: 2025

«Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη» Πασκάλ Μπονιτσέρ

Ο Μαιγκρέ ερευνά τη δολοφονία ενός πρώην πρέσβη και ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο ερωτικό μυστικό που κρατούσε μισό αιώνα.

Μέσα από παλιά γράμματα, οικογενειακές εντάσεις και ύποπτες σιωπές, η υπόθεση παίρνει απρόσμενες τροπές. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και η αλήθεια αποκαλύπτεται μόνο την τελευταία στιγμή.

Βασισμένο σε μυθιστόρημα του Ζορζ Σιμενόν.

Δείτε το τρέιλερ:

Maigret et le Mort Amoureux / Maigret in Society

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Πασκάλ Μπονιτσέρ

Φωτογραφία: Πιερ Μιλόν

Μοντάζ: Μόνικα Κόουλμαν

Μουσική: Αλεξέι Αϊγκί

Πρωταγωνιστούν: Ντενί Πονταλιντές, Αν Αλβαρό, Μανουέλ Γκιγιό, Ιρέν Ζακόμπ, Μισά Λεσκό, Ζιουλιά Φορ, Ολιβιέ Ραμπουρντέν, Λοράν Πουατρενό

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Έγχρωμο

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Έτος Παραγωγής: 2026

Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ

Κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους από την Amarcord το αριστουργηματικό φιλμ του μεγάλου Μπέλα Ταρ, «Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ», για πρώτη φορά στην πλήρη ψηφιακή αποκατάστασή του, επιμελημένη από τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα «Η Μελαγχολία της Αντίστασης» του Λάσλο Κράσναχόρκαϊ, βραβευμένου με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, η ταινία φέρει σενάριο συνυπογεγραμμένο από τον συγγραφέα και τον Μπέλα Ταρ.

Σύνοψη ταινίας

Στην κεντρική πλατεία μιας επαρχιακής πόλης, μέσα στην παγωνιά, εκατοντάδες ανθρώπων στέκονται γύρω από μια σκηνή τσίρκου και περιμένουν να δουν την κεντρική ατραξιόν: το βαλσαμωμένο κουφάρι μιας αληθινής φάλαινας. Κόσμος συνεχίζει να έρχεται από όλα τα σημεία της πεδιάδας. Η άφιξη του κήτους, η ανθρωποπλημμύρα και το τσουχτερό κρύο πυροδοτούν μια αλυσίδα από ανεξέλεγκτα πάθη, μίση, αντιπαλότητες και φιλοδοξίες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αναίτια εξεγείρονται. Μόνος, μέσα στο ανώνυμο και επιθετικό πλήθος, ο Γιάνος Βάλουσκα, ένας αλαφροΐσκιωτος και ονειροπαρμένος ταχυδρομικός υπάλληλος, μοιάζει να είναι ο τελευταίος υπερασπιστής μια ανθρωπότητας που βαίνει ολοταχώς προς το χείλος της αβύσσου.

Δείτε το τρέιλερ:

Σκηνοθεσία: Μπέλα Ταρ

Συν-σκηνοθεσία: Άγκνες Χράνιτσκι

Σενάριο: Μπέλα Ταρ, Λάζλο Κρασναχορκάι

Φωτογραφία: Μίκλος Γκούρμπαν, Ερβιν Λάντσενσμπεργκερ, Γκάμπορ Μέντβιγκι, Εμιλ Νόβακ, Ρομπ Τρεγκένζα

Μοντάζ: Ανιές Χρανίτζκι

Μουσική: Μιχάλι Βιγκ

Πρωταγωνιστούν: Λαρς Ρούντολφ, Χάνα Σιγκούλα, Πέτερ Φιτς. Μουσική: Μίχαλυ Βιγκ

Διάρκεια: 145 λεπτά

Γλώσσα: Ουγγρικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Ασπρόμαυρο

Χώρα Παραγωγής: Ουγγαρία

Έτος Παραγωγής: 2000

Σκηνοθετική επιμέλεια τρέιλερ: Στέλλα Καβαδάτου

Μοντάζ: Βαγγέλης Κατσιγιάννης

«Η Εξαφάνιση» του Άλαν Τζέι Πάκουλα

Ένας μοναχικός και εσωστρεφής ιδιωτικός ντετέκτιβ αναλαμβάνει να εντοπίσει έναν άντρα που έχει εξαφανιστεί στη Νέα Υόρκη. Η έρευνά του τον οδηγεί στα ίχνη μιας νεαρής συνοδού, η οποία βρίσκεται παγιδευμένη στο επίκεντρο ενός επικίνδυνου κυκλώματος παρακολούθησης και εξαπάτησης. Το εμβληματικό πολιτικό θρίλερ του 1971, σε σκηνοθεσία του Άλαν Τζέι Πάκουλα, χάρισε στην Τζέιν Φόντα το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Ξεχωριστή θέση στην ταινία κατέχει και η ατμοσφαιρική φωτογραφία του Γκόρντον Γουίλις, του επονομαζόμενου «πρίγκιπα του σκότους», γνωστού και από τις ταινίες Ο Νονός (1972), Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου (1976) και Μανχάταν (1979).

Klute

Δείτε το τρέιλερ:

Σκηνοθεσία: Άλαν Τζέι Πάκουλα

Πρωταγωνιστούν: Τζέιν Φόντα, Ντόναλντ Σάδεραλντ

Μουσική: Μάικλ Σμολ Φωτογραφία: Γκόρντον Γουίλις

Έτος παραγωγής: 1971

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

Διάρκεια: 114 λεπτά

«Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» του Σταύρου Τσιώλη

Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος (Γιάννης Ζουγανέλης) και Μιχάλης (Αργύρης Μπακιρτζής) ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους. Ο Πάνος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ανήσυχος τότε ο Μιχάλης, καλεί τον Αντώνη (Σάκη Μπουλά), τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει αναλάβει την φροντίδα των τριών οικογενειών στη Θάσο. Ο Αντώνης καταφθάνει για “ενισχύσεις”, και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες, καθώς οι τρεις άνδρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τα βάρη της καθημερινότητας, και κυνηγούν για λίγο το όνειρο. Ενώ οι γυναίκες τους ακόμα τούς περιμένουν στη Θάσο…

Δείτε το τρέιλερ:

Σκηνοθεσία: Σταύρος Τσιώλης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς, Αγγελική Ηλιάδη.

«Το Εξπρές του Μεσονυχτίου» του Άλαν Πάρκερ

Ο Μπίλι Χέις, ένας νεαρός Αμερικανός φοιτητής που ταξιδεύει ως τουρίστας στην Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνεται όταν εντοπίζεται να έχει στην κατοχή του μικρή ποσότητα χασίς και καταδικάζεται σε τετραετή φυλάκιση. Η ζωή του στη φυλακή μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς γίνεται θύμα της ακραίας βίας και της αγριότητας του διοικητή, ο οποίος τον ξυλοκοπεί, τον βιάζει και τον οδηγεί σε σωματική και ψυχική εξαθλίωση. Παρότι η αρχική ποινή του φτάνει στο τέλος της, οδηγείται εκ νέου στο δικαστήριο και καταδικάζεται σε επιπλέον 30 χρόνια κάθειρξης. Συνειδητοποιώντας ότι η αποφυλάκισή του είναι πλέον αδύνατη, αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα, καταφεύγοντας στο «Εξπρές του Μεσονυχτίου», ένα παράνομο δίκτυο διαφυγής που χρησιμοποιείται από ανθρώπους του υποκόσμου για να αποδράσουν.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 1978, σκηνοθετήθηκε από τον Άλαν Πάρκερ, βασίστηκε σε σενάριο του Όλιβερ Στόουν και πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Ντέιβις. Απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, κατακτώντας τελικά δύο βραβεία: το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, την οποία συνέθεσε ο Giorgio Moroder.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μίκαελ» του Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ

Ο διάσημος ζωγράφος Κλοντ Ζορέ ερωτεύεται τον νεαρό μοντέλο του, Μάικλ, και οι δυο τους ζουν για ένα διάστημα μια ευτυχισμένη σχέση. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά ηλικίας γεννά στον Ζορέ ανασφάλεια, ζήλια και κτητικότητα, οδηγώντας σταδιακά τον Μάικλ μακριά του. Όταν μια χρεοκοπημένη κόμισσα γοητεύει τον Μάικλ και τον παρασύρει σε μια νέα σχέση, εκείνος προδίδει την εμπιστοσύνη του Ζορέ, φτάνοντας ακόμη και να πουλήσει ένα πολύτιμο έργο που του είχε χαρίσει. Συντετριμμένος από την απώλεια και την προδοσία, ο Ζορέ βλέπει την τέχνη και τη ζωή του να καταρρέουν, βρίσκοντας παρηγοριά μόνο στη δημιουργία του τελευταίου του αριστουργήματος, ενός βαθιά συμβολικού πίνακα για την απώλεια και τη μοναξιά. Καθώς η υγεία του επιδεινώνεται, η ιστορία κορυφώνεται σε ένα συγκινητικό φινάλε που αναδεικνύει τη δύναμη της ανιδιοτελούς αγάπης, της συγχώρεσης και της ανθρώπινης αφοσίωσης.

Michael

Σκηνοθεσία: Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ

Σενάριο: Τέα φον Χάρμπου, Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ

Φωτογραφία: Καρλ Φρόιντ, Ρούντολφ Ματέ

Μουσική: Χανς Γιόζεφ Φιτ

Πρωταγωνιστούν: Μπένζιαμιν Κρίστενσεν, Βάλτερ Σλέζακ, Μαξ Αουτσινγκερ, Ρόμπερτ Γκάρισον, Νόρα Γκρέγκορ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ασπρόμαυρο

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία

Έτος Παραγωγής: 1924