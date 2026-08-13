Από σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, νέες ταινίες κάνουν την εμφάνισή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «Μεξικό 86» του Σέζαρ Ντίαζ και η γλυκόπικρη «Φήμη», με πρωταγωνιστές τον Γουίλεμ Νταφόε και την Γκρέτα Λι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την επανέκδοση του «Zabriskie Point» του Μικελάντζελο Αντονιόνι, δύο ταινίες μυστηρίου, το ιταλικό δράμα «Όσα δεν Λέγονται», καθώς και το horror «Ice Cream Man». Από το πολιτικό δράμα και τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι το μυστήριο και τον τρόμο, οι νέες κυκλοφορίες διαμορφώνουν ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό πρόγραμμα για τις επόμενες ημέρες.

«H Φήμη» του Κεντ Τζόουνς με τον Γουίλεμ Νταφόε

Τα ξεχασμένα έργα του θρυλικού Νεοϋορκέζου ποιητή Εντ Σάξμπεργκερ γοητεύουν μια εκκεντρική ομάδα νέων δημιουργών, αναζωπυρώνοντας το καλλιτεχνικό του πάθος. Η ίντριγκά τους συνυφαίνεται με τη μαγευτική παρουσία της ηθοποιού Γκλόρια.

Late Fame

ΗΠΑ, 2025, Έγχρωμο

Σκηνοθεσία: Κεντ Τζόουνς

Πρωταγωνιστούν: Γουίλεμ Νταφόε, Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν

Διάρκεια: 97 λεπτά

Φεστιβάλ Βενετίας 2025

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«Όσα δεν λέγονται» του Γκαμπριέλε Μουτσίνο

Η νέα ταινία του Γκαμπριέλε Μουτσίνο που αγαπήθηκε από το ιταλικό κοινό έρχεται στη μεγάλη οθόνη.

Όταν τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια, τίποτα δεν μένει ίδιο…

Μια ματιά στη λεπτή γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό, και σε όλα όσα ρέουν ανάμεσά τους, παρασύροντας συχνά τη ζωή μας σαν ορμητικό ποτάμι.

Η ταινία «Όσα δεν λέγονται» αποδομεί βίαια τις σχέσεις και την οικογένεια. Μέσα από ένα ιδιαίτερο παιχνίδι φωτός, ο σκηνοθέτης αναλύει την εσωτερική ζωή δύο ζευγαριών και την επίδραση μιας επικίνδυνης ερωμένης.

Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι οι σιωπές και τα ανείπωτα δεν είναι πάντα αθώα, συχνά παύουν να προστατεύουν και καταλήγουν να δημιουργούν αγεφύρωτες αποστάσεις, οδηγώντας στην αποκάλυψη σκληρών αληθειών.

The Things Left Unspoken / Le Cose non Dette

Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε Μουτσίνο

Πρωταγωνιστούν: Στέφανο Ακόρσι, Μίριαμ Λεόνε, Καρολίνα Κρεσεντίνι, Κλαούντιο Σανταμαρία, Μπεατρίτσε Σαβινιάνι, Μαργκερίτα Πανταλέο, Αχμέντ Μπουλάνε.

Διάρκεια: 114 λεπτά

Γλώσσα: Ιταλικά

Έτος Παραγωγής: 2026

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«Φόνος στην Πρεσβεία»

1934. Η Μιράντα Γκριν, μια ιδιωτική ντετέκτιβ, ερευνά μια δολοφονία που διαπράχθηκε στη Βρετανική Πρεσβεία στο Κάιρο, όπου κλάπηκε ένα άκρως απόρρητο έγγραφο, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τόσο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όσο και την ειρήνη του κόσμου.

Murder At The Embassy

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σάιμεκ

Πρωταγωνιστούν: Μίσα Μπάρτον, Μίντο Χαμάδα, Κότζο Ατάα, Νελ Μπάρλοου, Ράχα Ραχμπάρι, Αντονία Μπέρναθ, Ρίτσαρντ Ντίλαϊν.

Διάρκεια: 84 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Έτος Παραγωγής: 2025

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«Μεξικό 86» του Σέζαρ Ντίαζ

Μια νεαρή αντάρτισσα από τη Γουατεμάλα που μάχεται ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία αναγκάζεται να καταφύγει στο Μεξικό, αφήνοντας πίσω τον γιο της. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν εκείνος έρχεται να ζήσει μαζί της, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στα καθήκοντά της ως μητέρα και στη συνέχιση του επαναστατικού της αγώνα, την ώρα που το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στρέφει τα βλέμματα του κόσμου στο Μεξικό και της δίνει μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξει τη βία που συνεχίζει να πλήττει την πατρίδα της.

Mexico 86

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Σέζαρ Ντίαζ

Πρωταγωνιστούν: Μπερενίς Μπεζό, Ματέο Λαμπέ, Λεονάρδο Ορτίζγκρις, Χουλιέτα Εγουρόλα, Φερμίν Μαρτίνες.

Διάρκεια: 94 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Χώρα Παραγωγής: Βέλγιο

Έτος Παραγωγής: 2024

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«Ο Θεός Ελέφαντας» του Σατιαζίτ Ράι

Η αγάπη του Σατιαζίτ Ράι για τον Σέρλοκ Χολμς τον οδήγησε να δημιουργήσει τον δικό του χαρακτήρα, τον ντεντέκτιβ Φελούντα.

Αφηγήθηκε τις περιπέτειές του σε πάνω από 30 διηγήματα και βιβλία με τη συγκεκριμένη ταινία να αποτελεί μία από τις δύο διασκευές των ιστοριών του στη μεγάλη οθόνη από τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Στον Θεό ελέφαντα, ο Φελούντα βρίσκεται σε διακοπές στο Βαρανάσι μαζί με τον βοηθό του Ταπές και τον συγγραφέα βιβλίων μυστηρίου, Γκανγκούλι. Εκεί, συναντάει την οικογένεια Γκοσάλ, η οποία τον προσλαμβάνει αμέσως για να λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης του χρυσού αγαλματίδιου του Θεού Γκανέσα, το οποίο είναι οικογενειακό κειμήλιο που είχε χαρίσει στον πρόγονό τους ο βασιλιάς του Νεπάλ.

The Elephant God – Joi Baba Felunath

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Σατιαζίτ Ράι

Πρωταγωνιστούν: Σουμίτρα Τσατερτζί, Σάντος Ντάτα, Σιντάρτα Τσατερτζί, Ούτπαλ Ντατ, Μόνου Μουκέρτζι.

Διάρκεια: 112 λεπτά

Γλώσσα: Ινδικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Έγχρωμο

Έτος Παραγωγής: 1979

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«Ice Cream Man» του Ιλαΐ Ροθ

Μια ειδυλλιακή καλοκαιρινή πόλη βυθίζεται στην τρέλα όταν ένας παγωτατζής σερβίρει στα παιδιά γλυκές λιχουδιές με τρομακτικά αποτελέσματα.

Ice Cream Man

Σκηνοθεσία: Ιλαΐ Ροθ

Πρωταγωνιστούν: Άρι Μίλεν, Τσάρλι Ζέλτζερ, Σάιλο Ο’Ράιλι, Κιόρι Μίρζα Γουόλντμαν, Σάρα Αμποτ, Μπέντζαμιν Μπάιρον Ντέιβις.

Διάρκεια: 86 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Έτος Παραγωγής: 2026

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«Zabriskie Point» του Μικελάντζελο Αντονιόνι

Το μυθικό Zabriskie Point του Μικελάντζελο Αντονιόνι, μια μελαγχολική ματιά στην χαμένη ουτοπία των Αμερικανικών 60s.

Με μουσική από Pink Floyd.

Σε έναν τόπο που ονομάζεται Ζαμπρίσκι Πόιντ, στην καρδιά της Κοιλάδας του Θανάτου, ο Μαρκ και η Ντάρια, δύο νέοι παντελώς άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιούνται και γίνονται εραστές. Αυτός είναι ένας πολιτικοποιημένος ακτιβιστής που καταζητείται από τις Αρχές για το φόνο ενός αστυνομικού σε συμπλοκές εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Αυτή είναι μια φοιτήτρια και γραμματέας ενός μεγαλοεπιχειρηματία που σκοπεύει να αναπλάσει και να μετατρέψει σε πόλη εκείνη την ερημική περιοχή. Η ολιγόωρη συνάντησή τους θα είναι μοιραία και θα τους αλλάξει τη ζωή μέχρι και το αποκαλυπτικό φινάλε.

Ζαμπρίσκι Πόιντ

Σκηνοθεσία: Μικελάντζελο Αντονιόνι

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Φρεσέτ, Ντάρια Χάλπριν, Τζ. Ντ. Σπράντλιν, Ροντ Τέιλορ, Πολ Φιξ

Διάρκεια: 107 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Έτος Παραγωγής: 1970

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«Οι Ψίθυροι» του Γουίλιαμ Γουάιλερ

Δύο νεαρές φιλενάδες διευθύνουν από κοινού ένα σχολείο θηλέων. Όταν μία από τις άτακτες μαθήτριες αρχίζει να αναζητά τρόπο να εκδικηθεί τις δύο δασκάλες, διαδίδει μια φήμη ότι δεν ήταν απλώς φίλες, αλλά ερωμένες. Η φήμη εξαπλώνεται αστραπιαία και η κοινή γνώμη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δύο γυναίκες είχαν “αμαρτωλή, σεξουαλική επαφή” μεταξύ τους, καταστρέφοντας έτσι τη ζωή τους.

Ένα θέμα-ταμπού για την εποχή του 1961, όπου γυρίστηκε η ταινία του Γουίλιαμ Γουάιλερ, βασίστηκε στο θεατρικό της Λίλιαν Χέλμαν από το 1934.

Πρωταγωνιστούν η Όντρεϊ Χέπμπορν και η Σίρλεϊ Μακ Λέιν.

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