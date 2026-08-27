Από σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η κινηματογραφική εβδομάδα ανανεώνεται με νέες αφίξεις αλλά και αγαπημένες ταινίες που επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Ανάμεσα στις πρεμιέρες ξεχωρίζουν το «Τέλος της Οδού Όουκ» με την Αν Χάθαγουεϊ και ο «Αστερισμός του Σκύλου» του Ρίντλεϊ Σκοτ. Παράλληλα, οι σινεφίλ έχουν την ευκαιρία να ξαναδούν δύο ξεχωριστές ταινίες, το «Στάσου Πλάι Μου» και τα «Μυστικά και Ψέματα», μέσα από τις επανεκδόσεις τους.

«Τέλος της Οδού Όουκ» με την Αν Χάθαγουεϊ

Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την Οδό Όουκ από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώριζαν έχουν πάψει να ισχύουν. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη δύναμή τους είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί τους.

The End of Oak Street

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ

Πρωταγωνιστούν: Αν Χάθαγουεϊ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Μέισι Στέλα, Κρίστιαν Κόνβερι, Τζόρνταν Αλέξα Ντέιβις, Π. Τζ. Μπερν

Διάρκεια: 99 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Έτος Παραγωγής: 2026

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«Ο Αστερισμός του Σκύλου» του Ρίντλεϊ Σκοτ

Σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ και βασισμένο στο βιβλίο του Πήτερ Χέλλερ.

Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, ένας ιός αφανίζει την ανθρωπότητα. Οι επιζώντες έρχονται αντιμέτωποι με περιπλανώμενους λεηλάτες. Ο πρωταγωνιστής, ο Χιγκ -ένας πιλότος-, επέζησε από τη γρίπη, αλλά έχασε τη σύζυγό του.

The Dog Stars

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Πρωταγωνιστούν: Τζέικομπ Ελόρντι, Τζος Μπρόλιν, Μάργκαρετ Κουόλι, Γκάι Πιρς, Αλισον Τζάνεϊ, Μπένεντικτ Γουόνγκ.

Διάρκεια: 118 λεπτά

Έτος Παραγωγής: 2026

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«Σεξ και Αίμα στο Καμπ Μίασμα» σε σκηνοθεσία Τζέιν Σένμπρουν, με την Τζίλιαν Άντερσον

Η νεαρή δημιουργός Κρις (Χάνα Αϊνμπίντερ), μεγαλωμένη με ταινίες τρόμου των 80ς-90ς, («Παρασκευή και 13», «Εφιάλτης στον Δρόμος με τις Λεύκες» κ.ο.κ), προσπαθεί να πείσει τα στούντιο να χρηματοδοτήσουν το μεγάλο της όνειρο: να αναβιώσει το «Camp Miasma», ένα ξεχασμένο horror franchise όπου ένας gender-fluid δολοφόνος τρομοκρατεί νεαρούς κατασκηνωτές σε μια λίμνη. Και θέλει να επιστρατεύσει την πάλαι ποτέ έφηβη -και νυν 60χρονη- πρωταγωνίστρια των original ταινιών (Τζίλιαν Άντερσον). Μόνο που εκείνη έχει μυστηριωδώς αποσυρθεί. Η κοπέλα ταξιδεύει «στον τόπο του εγκλήματος» για να συναντήσει την Μπίλυ Πρέστον -που ζει εκεί απομονωμένη- με σκοπό να την πείσει να πρωταγωνιστήσει και στο remake. Όταν τελικά συναντιούνται, βυθίζονται σε ένα αιματοβαμμένο χάος πόθου, τρόμου και τρέλας.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Τζέιν Σένμπρουν

Ηθοποιοί: Τζίλιαν Άντερσον, Χάνα Αϊνμπίντερ, Πάτρικ Φίσλερ

Έτος παραγωγής: 2025

Διάρκεια: 106′

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«Πού Είναι Το Σπίτι Του Φίλου Μου;» του Αμπάς Κιαροστάμι σε επανέκδοση

Η Summer Classics παρουσιάζει φέτος το καλοκαίρι στα θερινά σινεμά την ταινία που έφερε τον Ιρανό δημιουργό Αμπάς Κιαροστάμι στο διεθνές κινηματογραφικό προσκήνιο, το εξαιρετικό Πού Είναι το Σπίτι του Φίλου Μου;. Η βραβευμένη με το FIPRESCI καθώς και με τη Χάλκινη Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο ταινία αποτελεί το πρώτο μέρος της άτυπης «Τριλογίας του Κοκέρ», ενώ το 2018 συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις 100 καλύτερες μη αγγλόφωνες ταινίες όλων των εποχών από το BBC Culture.

Ο Αχμάντ, μαθητής δημοτικού σε ένα μικρό ορεινό χωριό στο Ιράν, παίρνει κατά λάθος στο σπίτι του το τετράδιο του συμμαθητή του, Ρεζά. Γνωρίζοντας ότι ο Ρεζά θα αποβληθεί από το σχολείο αν πάει την επόμενη μέρα χωρίς αυτό, ξεκινάει να βρει το σπίτι του φίλου του στο γειτονικό χωριό και να του το επιστρέψει…

Where Is The Friend’s House?

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι

Πρωταγωνιστούν: Μπαμπέκ Αχμέντ Πουρ

Έτος παραγωγής: 1987

Χώρα παραγωγής: Ιράν

Διάρκεια: 83 λεπτά

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Γράμματα Αγάπης

Έχει λόγο ο νόμος πάνω στην αγάπη; Ένα ευχάριστο και τρυφερό πορτρέτο πάνω στην προσωπική όσο και τη γραφειοκρατική εξερεύνηση ενός ομόφυλου γάμου, μέσα από την οπτική του μη βιολογικού γονέα. Βραβείου Κοινού στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου και πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

Σύνοψη

Η Σελίν περιμένει το πρωτότοκο παιδί της. Αλλά δεν είναι αυτή που είναι έγκυος. Σε τρεις μήνες, η σύζυγός της Νάντια θα γεννήσει την κόρη τους. Για να μπορέσει να αναγνωριστεί από τις αρχές ως γονιός αυτού του παιδιού, η Σελίν πρέπει να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές από 15 ανθρώπους του κοντινού και του ευρύτερου περιβάλλοντός της. Θα τα καταφέρει;

Love Letters / Des Preuves d’Amour

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Αλίς Ντουάρντ

Με τους: Έλα Ράμπφ, Μόνια Σοκρί, Νοεμί Λβόφσκι, Έμι Γιούρετσκο, Ζυλιέν Γκασπάρ-Ολιβέρι

Χώρα παραγωγής: Γαλλία

Γλώσσα: Γαλλικά

‘Ετος παραγωγής: 2025

Διάρκεια: 96′

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«Μυστικά και Ψέματα» με την Μπρέντα Μπλέθιν σε επανέκδοση

Η ταινία που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών όπως και με το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας, διεκδίκησε επίσης πέντε Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη, Πρωτότυπου Σεναρίου, Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου), στα βρετανικά BAFTA κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ απέσπασε και τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη συγκλονιστική Μπρέντα Μπλέθιν.

Όταν η Ορτάνς, μια νεαρή μαύρη οπτομέτρης που είχε υιοθετηθεί, αποφασίζει να αναζητήσει τη βιολογική της μητέρα, έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη αλήθεια: η μητέρα που αναζητά είναι μια λευκή γυναίκα της εργατικής τάξης που ζει στο ανατολικό Λονδίνο σε μια δυσλειτουργική οικογένεια με τα δικά της βαθιά τραύματα και μυστικά…

Secrets & Lies

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Μάικ Λι

Πρωταγωνιστούν: Μαριάν Ζαν-Μπατίστ, Τίμοθι Σπολ, Φίλις Λόγκαν, Κλερ Ράσμπρουκ, Ελίζαμπεθ Μπέρινγκτον, Μπρέντα Μπλέθιν

Διάρκεια: 142 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Έγχρωμο

Χώρα Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο

Έτος Παραγωγής: 1996

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«Στάσου Πλάι Μου» του Ρομπ Ράινερ σε επανέκδοση

Στο Σινέ Athenée έρχεται από τις 27 Αυγούστου το «Στάσου Πλάι Μου (Stand by Me)» του Ρομπ Ράινερ, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την πρώτη του κυκλοφορία.

Ένας συγγραφέας αφηγείται ένα ταξίδι που έκανε στην παιδική του ηλικία μαζί με τους φίλους του για να δουν τη σορό ενός αγοριού που είχε εξαφανιστεί στο δάσος.

Stand by Me

Σκηνοθεσία: Ρομπ Ράινερ

Πρωταγωνιστούν: Γουίλ Γουίτον, Ρίβερ Φίνιξ, Κόρεϊ Φέλντμαν, Τζέρι Ο’ Κόνελ, Κίφερ Σάδερλαντ

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος Παραγωγής: 1986

Διάρκεια: 86 λεπτά

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«Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Φρανκ Μπορζέιγκ σε επανέκδοση

Η NEW STAR φέρνει ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες, μία από τις σπουδαιότερες και πιο διαχρονικές δημιουργίες του αμερικανικού σινεμά της δεκαετίας του ’30.

Πρόκειται για την πρώτη και κατά κοινή ομολογία αρτιότερη μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, σε σκηνοθεσία του δις βραβευμένου με Όσκαρ Φρανκ Μπορζέιγκ και με πρωταγωνιστές τους Γκάρι Κούπερ, Έλεν Χέιζ και Άντολφ Μενζού

Το κλασικό μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» (A Farewell to Arms), γεμάτο από αυτοβιογραφικές εμπειρίες του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα, μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1932 και παραμένει μέχρι σήμερα η πιο σπαρακτική κινηματογραφική του διασκευή.

A Farewell to Arms

Σκηνοθεσία: Φρανκ Μπορζέιτζ

Πρωταγωνιστούν: Έλεν Χέις, Γκάρι Κούπερ, Αντόλφ Μενζού

Διάρκεια: 88 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Έτος Παραγωγής: 1932

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