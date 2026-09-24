Η τελευταία περιπέτεια, με τον Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», η νέα βρετανική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Τζέιν Όστιν «Λογική και Ευαισθησία» και το γεμάτο ανθρωπιά ισπανικό δράμα «Μια Φάρμα στην Πορτογαλία», ξεχωρίζουν από τις εννέα νέες ταινίες της εβδομάδας. Ελκυστικό και το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου, στην περιπέτεια εποχής «Το Φορτίο», ενώ για τους λάτρεις του Μπόγκαρτ, υπάρχει και το φιλμ νουάρ «Ο Μεγάλος Παράγων».

Στην Καρδιά του Κτήνους

(«Heart of the Beast») Περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Άγιερ, με τους Μπραντ Πιτ, Τζ. Κ. Σίμονς, Άννα Λαμπ κα.

Ο σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ, έπειτα από το περσινό γκαζιάρικο «F1: Η Ταινία», για φέτος επέλεξε μια περιπέτεια επιβίωσης, στην άγρια φύση της Αλάσκας, με συμπρωταγωνιστή έναν γερμανικό ποιμενικό.

Μία ανελέητη περιπέτεια αγωνίας και αναμέτρησης του ανθρώπου με τη φύση, που υπογράφει ο ικανός Ντέιβιντ Άγιερ («Fury», «Περιπολία»), αν και τελευταίως έχει περιοριστεί σε κάποιες αδιάφορες δυναμικές ταινίες δράσης, με τον Τζέισον Στέιθαμ.

Εδώ, όμως, φαίνεται να ξαναβρίσκει το κέφι του, έχοντας δίπλα του τον Πιτ, παραδίδοντας αυτό που υπόσχεται, μια καθαρά ψυχαγωγική χολιγουντιανή, καταιγιστική περιπέτεια δράσης, με την άγρια φύση συμπρωταγωνίστρια – εκτός βεβαίως από τον μεγαλόσωμο σκύλο.

Ένας μοναχικός πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων, ο Τζέιμς Μπελμόντ, με συντροφιά τον σκύλο, που είχε ως ανιχνευτή στη μονάδα του, παθαίνει καρδιακή προσβολή πετώντας με το μικρό αεροπλάνο του και συντρίβεται στην Καρδιά του Κτήνους, στα βάθη της Αλάσκας. Ο Τζέιμς, μαζί με τον σκύλο του Όντιν, πρέπει να δώσουν μία σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχειά της φύσης.

Εμπνευσμένος από τον Τζακ Λόντον και το βιβλίο του «Λευκός Κυνόδοντας», ο Άγιερ ζωντανεύει την άγρια φύση της Αλάσκας (στην πραγματικότητα πρόκειται για δάση της Νέας Ζηλανδίας) μέσα από κάθε μώλωπα και σπασμένο οστό, πάνω στο ρημαγμένο σώμα του Πιτ.

Με αρκετά φλας μπακ, γύρω από τις στρατιωτικές περιπέτειες του ήρωα, ο Άγιερ τονώνει συνεχώς την αγωνία, ενώ οι κακουχίες που περνά ο Πιτ δημιουργούν μία συναισθηματική και γιατί όχι και σωματική εξάντληση ακόμη και στον θεατή.

Όμως, ήρωας δεν είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής. Είναι και ο γερμανικός ποιμενικός, που κερδίζει τις εντυπώσεις και γίνεται ακόμη πιο αγαπητός από τον Πιτ, που παραμένει μάλλον περισσότερο απ’ όσο πρέπει στωικός, σε μια ταινία που τα βάσανα γίνονται μαξιλάρι του.

Γενικώς το φιλμ, μπορεί να βλέπεται ευχάριστα, ακολουθώντας κατά γράμμα τις συνταγές του είδους, με τη δράση, τις θεαματικές σκηνές, που κόβουν την ανάσα, τη σχέση ανθρώπου, σκύλου και φύσης, τις ισχυρές δόσεις συγκίνησης, αλλά, όπως και η ερμηνεία του Πιτ, δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα μπορούσε να είχε αποδοθεί καλύτερα. Και ο Άγιερ να είχε σκάψει βαθύτερα τόσο στον χαρακτήρα του πρωταγωνιστή, όσο και στην ανθρώπινη βούληση να κυριαρχήσει πάνω στη φύση.

Με λίγα λόγια… Μετά από ένα απρόσμενο αεροπορικό ατύχημα, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων Τζέιμς Μπελμόντ και ο σκύλος μάχης του, Όντιν, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης.

Δείτε το τρέιλερ:

Λογική και Ευαισθησία

(«Sense and Sensibility») Αισθηματικό δράμα, βρετανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Τζόρτζια Όκλεϊ, με τους Ντέιζι ‘Εντγκαρ-Τζόουνς, ‘Εσμε Κριντ-Μάιλς, Κατριόνα Μπάλφε, Μπόντι Ρέι Μπρέθναχ, Φρανκ Ντίλαν, Τζορτζ ΜακΚέι, Χέρμπερτ Νόρντρουμ, Φιόνα Σο, Στέισι Μάρτιν, Τομ Μπρουκ κα.

Τριάντα χρόνια από την αξιόλογη, αλλά και ακαδημαϊκή μεταφορά του κλασικού ομώνυμου μυθιστορήματος της Τζέιν Όστιν, από τον ‘Ανγκ Λι, έρχεται η Τζόρτζια Όκλεϊ, στη δεύτερη ταινία της, έπειτα από το ενθαρρυντικό ντεμπούτο της προ τετραετίας, με το «Blue Jean», να μεταφέρει στην οθόνη τη «Λογική και Ευαισθησία».

Πιστή στο κείμενο και περισσότερο στο πνεύμα, η Όκλεϊ, ξεφεύγει σημαντικά από τον ακαδημαϊσμό και τη συμβατική προσέγγιση μπροστά σε ένα βιβλίο του 1811, για να δώσει μία φρέσκια ματιά, να μιλήσει για τη σημερινή εποχή.

Έχοντας ένα ευπρόσωπο καστ, μια δυνατή καλλιτεχνική διεύθυνση και ένα εξαιρετικό επιτελείο συνεργατών, η Όκλεϊ μας ταξιδεύει πειστικά στην ατμόσφαιρα του 19ου αιώνα, με μια μποέμικη οπτική και μια ιδιαίτερη πονεμένη γοητευτική γλύκα.

Επαρχιακή Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα. Μια μητέρα και τα τρία κορίτσια της, μετά τον θάνατο του συζύγου και πατέρα τους Χένρι Ντάσγουντ, πρέπει να εγκαταλείψουν τις ανέσεις μιας αρχοντικής έπαυλης – την οποία κληρονομεί ο γιος του, από τον προηγούμενο γάμο του, σύμφωνα με τα έθιμα και τους νόμους της εποχής- και να ζήσουν φτωχικά σ’ ένα ταπεινό σπίτι. Εκεί, οι δυο μεγαλύτερες αδελφές θα περάσουν διάφορες ερωτικές δοκιμασίες και θα πρέπει να συνδυάσουν τη λογική και την ευαισθησία ώστε να διαχειριστούν σωστά τα οικονομικά και συναισθηματικά τους προβλήματα.

Η Όκλεϊ εστιάζει εμφανώς περισσότερο στη σχέση και τον δεσμό των δύο αδελφών, παρά στις ερωτικές ανησυχίες τους, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί μία σύγχρονη προσέγγιση, για την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, προκειμένου να σχολιάσει θεσμούς, όπως την ανδρική πρωτοτοκία, την κυριαρχία των ανδρών και τα στερεότυπα που επιμένουν ακόμη και σήμερα, παρά τις όποιες σύγχρονες παρεμβάσεις.

Η αισθητική της ξεφεύγει από το μουσειακό, με το οποίο μας έχουν συνηθίσει σε ανάλογες μεταφορές οι Άγγλοι. Το σκηνοθετικό της βλέμμα έχει ζωντάνια και τρυφερότητα, για τους χαρακτήρες και ιδίως των δύο αδελφών και καταφέρνει να παντρέψει μια ιστορία δύο αιώνων με τις σύγχρονες αγωνίες, για ισότητα, τη θέληση των γυναικών για χειραφέτηση.

Αν είχε μειώσει λίγο τη διάρκεια (πάνω από δύο ώρες) και περιορίσει τις σκηνές μεταξύ των δύο αδελφών, όλα θα ήταν άψογα, για μια ταινία που ομολογουμένως αξίζει τα λεφτά της και στην οποία οι ερμηνείες συμβάλουν τα μέγιστα, καθώς συνδυάζουν την παράδοση της βρετανικής σχολής με τη δροσιά μιας μοντέρνας προσέγγισης.

Με λίγα λόγια… Στις αρχές του 19ου αιώνα, στην επαρχιακή Αγγλία, μία μητέρα και τα τρία κορίτσια της, μετά τον θάνατο του συζύγου και πατέρα τους, πρέπει να εγκαταλείψουν τις ανέσεις μιας αρχοντικής έπαυλης και να ζήσουν με πενιχρά εισοδήματα, καθώς ο γιος του από προηγούμενο γάμο, του παίρνει σχεδόν όλη την κληρονομιά.

Δείτε το τρέιλερ:

Μια Φάρμα στην Πορτογαλία

(«Una Quinta Portuguesa») Δραματική ταινία, ισπανικής και πορτογαλικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Αβελίνα Πρατ, με τους Μανόλο Σόλο, Μαρία ντε Μεντέιρος, Ρίτα Καμπάκο, Μπράνκα Κάντιτς, Αντόνιο Μορτάγκουα κα.

Χαμηλόφωνο, όμορφο, αινιγματικό και γεμάτο ανθρωπιά δράμα, που αντανακλά καλοσύνη σε έναν χαοτικό κόσμο. Η πρωτοεμφανιζόμενη στη χώρα μας Αβελίνα Πρατ, στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, διαψεύδει ότι ένα έργο δημιουργού δεν είναι για όλους, παραδίδοντας ένα φιλμ που σε κάνει να νιώθεις καλά και να φεύγεις συναισθηματικά γεμάτος από το σινεμά.

Υποψήφιο για τρία Γκόγια, το φιλμ της Πρατ, μπορεί να δείχνει αργόσυρτο, διαλογικό και με έντονη εσωτερικότητα, αινιγματικό και χωρίς δράση, αλλά σε κερδίζει με την ανθρωπιά του, τον στοχασμό του και την υποβόσκουσα ένταση.

Ο Καθηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, Φερνάντο, αφού τον εγκαταλείπει απροσδόκητα η βουλγαρικής υπηκοότητας σύζυγός του και χωρίς να του δώσει καμιά εξήγηση, αποφασίζει να υιοθετήσει την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα και να ταξιδέψει στην Πορτογαλία. Στις ακτές του Ατλαντικού πιάνει δουλειά ως κηπουρός, σε ένα κτήμα και θα έρθει κοντά με τη γεμάτη κατανόηση ιδιοκτήτριά του.

Με αργούς ρυθμούς, καλογραμμένους διαλόγους, σιωπές και εκφράσεις γεμάτες νόημα, η Πρατ χτίζει ένα μελαγχολικό και συνάμα γλυκό δράμα, έχοντας ως σκηνικό το υπέροχο τοπίο της Πόντε ντε Λίμα, στη Βόρεια Πορτογαλία.

Ο κεντρικός ήρωας, που χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, μετά την εγκατάλειψή του από τη σύζυγό του και διαψεύδονται όλες οι αρχές του, για τη ζωή και τον κόσμο, που είχε τακτοποιήσει μέσα από την επιστήμη του, κερδίζει τη συμπάθειά μας, με την απόφασή του να μην αναζητήσει τη γυναίκα του, αλλά τον δικό του εσωτερικό κόσμο. Οι γυναικείοι χαρακτήρες ακόμη καλύτεροι, με την κομψή, μυστηριώδη και αόριστη ιδιοκτήτρια του κτήματος, η οποία παραμένει σιωπηλή, καταλαβαίνει και συναινεί, τη μαγείρισσα και μητρική φιγούρα, η οποία δίνει την ανάλαφρη πινελιά και τη σερβιτόρα, που ακτινοβολεί το καθαρό φως, έναν καθρέφτη στον οποίο η ιδιοκτήτρια του κτήματος, θα δει τελικά τον εαυτό της. Όλες τους ελεύθερες γυναίκες, με προσωπικότητα και χαρακτήρα, θαρραλέες και χωρίς την ανάγκη να περιστρέφονται γύρω από έναν άντρα.

Συμβολικοί χαρακτήρες, για μια ιστορία που θέλει τις οικογένειες να σχηματίζονται μέσω της αποδοχής και της ανθρωπιάς και που οι άνθρωποι κοιτάζονται στα μάτια και μιλάνε μεταξύ τους, χωρίς να παρεμβάλλονται οθόνες – κάτι πρωτόγνωρο σήμερα.

Με νοσταλγική αύρα, αλλά και την αποφασιστικότητα για την αναγέννηση ενός πληγωμένου ανθρώπου, το φιλμ της Πρατ, αποτελεί μια μικρή έκπληξη, όπως και οι ερμηνείες του καστ, απ’ τις οποίες ξεχωρίζει η ευγενική φιγούρα της Μαρία ντε Μεντέιρος.

Με λίγα λόγια… Η εξαφάνιση της γυναίκας του αφήνει τον Φερνάντο, έναν καθηγητή γεωγραφίας, εντελώς συντετριμμένο. Χωρίς σκοπό, υιοθετεί την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα ως κηπουρού σε ένα πορτογαλικό κτήμα, όπου δημιουργεί μια απροσδόκητη φιλία με την ιδιοκτήτρια, μπαίνοντας σε μια νέα ζωή που δεν είναι δική του.

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Κομμένη Κλωστή

(«Sew Torn») Θρίλερ, αμερικάνικης και ελβετικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Φρέντι ΜακΝτόναλντ, με τους Ιβ Κόνολι, Κάλουμ Γουόρθι, Τζον Λιντς, Κέι Κάλααν, Τόμας Ντάγκλας, Καρολάιν Γκούνταλ, Ρον Κουκ κα.

Μικρές, τυχαίες, ανεπαίσθητες λεπτομέρειες, αποφάσεις της στιγμής καθορίζουν την ανθρώπινη μοίρα. Ίσως όχι πάντα στη ζωή, αλλά στον κινηματογράφο ταιριάζουν απόλυτα. Οι διαφορετικές εκδοχές της ίδιας υπόθεσης, κινηματογραφικά παραλλάσσονται. Την αρχή την έκανε ο Κουροσάβα με το περίφημο «Ρασομόν», ενώ ο Τομ Τίκβερ στο σχετικά πρόσφατο 1998, πήγε την εξέλιξη μίας υπόθεσης ένα βήμα παραπέρα με το έξοχο «Τρέξε Λόλα Τρέξε», πατώντας πάνω στην ταινία του Κισλόφσκι «Τυφλή Τύχη».

Ο 25χρονος Αμερικανοελβετός Φρέντι ΜακΝτόναλντ, προσεγγίζει τη δική του υπόθεση, πάνω στο φιλμ του Τίκβερ, παραδίδοντας ένα ευχάριστο θρίλερ, που συνδυάζει με τη μαύρη κωμωδία, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Ιβ Κόνολι. Μία ηρωίδα, σιωπηλή, που μπροστά στα έκπληκτα μάτια της βλέπει ένα περίεργο τροχαίο ατύχημα και αφού αρπάζει έναν μυστηριώδη χαρτοφύλακα, έχει τρεις επιλογές: Να κάνει το τέλειο έγκλημα, να καλέσει την αστυνομία, να αδιαφορήσει και να φύγει οδηγώντας μακριά.

Στο ντεμπούτο του, ο ΜακΝτόναλντ, ουσιαστικά βασίζεται σε μία δική του ταινία μικρού μήκους, που είχε ενθουσιάσει τον Τζόελ Κοέν.

Η Μπάρμπαρα, μία συνεσταλμένη Αμερικανίδα, που έχει ένα κατάστημα ειδών ραπτικής και επιχείρηση κινητής μοδίστρας στην Ελβετία, μετά τον θάνατο της μητέρας της, έρχεται αντιμέτωπη με μία επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων. Γυρίζοντας από μία δοκιμή ρούχων, με το μικρό αυτοκίνητό της, συναντά στον δρόμο ένα τροχαίο ατύχημα, που οφείλεται σε μία αποτυχημένη συναλλαγή ναρκωτικών. Δύο άνδρες τραυματισμένοι κείτονται στην άσφαλτο, κρατώντας ο ένας τα πόδια του άλλου, έτοιμοι να παλέψουν, με το ενδιαφέρον τους να είναι μόνο σε έναν κλειδωμένο χαρτοφύλακα. Αφού βρίσκει έναν πρωτότυπο τρόπο να τους εξουδετερώσει, αρπάζει τον μυστηριώδη χαρτοφύλακα και φεύγει. Γιατί όμως μία θλιμμένη κοπέλα, που μετά βίας μιλάει ψιθυριστά, κάνει μια τόσο απερίσκεπτη επιλογή;

Ράβοντας πάνω σε πολύχρωμες κλωστές την υπόθεσή του, ο ΜακΝτόναλντ, φέρνει στην επιφάνεια τον προβληματισμό του για τις επιλογές της ηρωίδας του. Τρεις επιλογές – τρία ξεχωριστά κεφάλαια: Το τέλειο έγκλημα, τη νομιμότητα, φωνάζοντας την αστυνομία και φεύγοντας μακρυά, αφήνοντας πίσω της τις περιπέτειες.

Ο ΜακΝτόναλντ ξεκινά με την επιλογή του «τέλειου εγκλήματος», που όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει και προχωρά με τις ακόμη δυο επιλογές της, καταλήγοντας σε όλες τις περιπτώσεις σε μία καταστροφή, υποδηλώνοντας ότι ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της ηρωίδας, η κατάληξη θα είναι η ίδια.

Η Κόνολι, παρότι ένας συναρπαστικός χαρακτήρας, που λέει – δεν λέει είκοσι λέξεις σε όλο το φιλμ και δημιουργεί μία αίσθηση συναισθηματικής επείγουσας ανάγκης, από ένα σημείο και μετά ξεμένει αβοήθητη από ιδέες, ενώ το φινίρισμα της ταινίας μοιάζει σε ορισμένα σημεία ερασιτεχνική και ανολοκλήρωτη, εστιάζοντας περισσότερο σε μία κινηματογραφική άσκηση ύφους.

Έτσι, για μια ακόμη φορά, έρχεται να επιβεβαιωθεί ότι μία μικρού μήκους ταινία λειτουργεί πολύ καλύτερα, προκαλεί μία έκπληξη και μία επιθυμία για περισσότερη διάρκεια, κάτι που χάνεται στο φιλμ του ΜακΝτόναλντ, το οποίο, πάντως, έχει τη χάρη του και το ενδιαφέρον του, καθώς και κάποιες καλές ερμηνείες στους δεύτερους ρόλους.

Με λίγα λόγια… Αφού αρπάζει έναν μυστηριώδη χαρτοφύλακα από μια συναλλαγή που έχει πάει στραβά, βρίσκεται αντιμέτωπη με αδίστακτους διώκτες και μια αδυσώπητη καταδίωξη. Σε ένα ολοένα πιο επικίνδυνο παιχνίδι γάτας και ποντικού, κάθε απόφασή της ανοίγει μια διαφορετική πορεία, οδηγώντας την σε δραματικά διαφορετικές καταλήξεις, όπου η σωτηρία και η καταστροφή απέχουν μόλις μια βελονιά.

Δείτε το τρέιλερ:

Το Φορτίο

(«The Weight») Δραματική περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Παντράις ΜακΚίνλεϊ, με τους Ίθαν Χοκ, Ράσελ Κρόου, Τζούλια Τζόουνς, Όστιν Αμέλιο, Άβι Νας, Σαμ Χάζελνταϊν, Τζορτζ Μπέρτζες κα.

Δεν είναι λίγες φορές, που όταν «σφίγγουν τα γάλατα» στην Αμερική, κάποιοι σκηνοθέτες επιστρέφουν στις δεκαετίες 1920-1930 και στο «Μεγάλο Κραχ», θέλοντας να υπενθυμίσουν τα λάθη, την ακραία κερδοσκοπία και τις αιτίες γύρω από τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, χρησιμοποιώντας διάφορα είδη, από αστυνομικές περιπέτειες και δράματα μέχρι κωμωδίες.

Εδώ, ο Παντράις ΜακΚίνλεϊ, που έχει κάποιες καλές δουλειές στη μικρή οθόνη, επιλέγει μια δραματική περιπέτεια, εννοείται εποχής και ένα στόρι που παραπέμπει στην ταινία του «Sorcerer», του Ουίλιαμ Φρίντκιν, ένα ενδιαφέρον αλλά πολύ κατώτερο ριμέικ του περίφημου «Μεροκάματου του Τρόμου».

Έχοντας ως μαγνήτη και πρωταγωνιστή τον Ίθαν Χοκ, ένα προσεχτικά διαλεγμένο καστ και σε έναν χαρακτηριστικό ρόλο τον Ράσελ Κρόου, αλλά και μια ελκυστική ιστορία, μοιάζει να έχει πιάσει το τζακ ποτ. Δεν είναι, όμως, έτσι ακριβώς…

Ένας ευφυής αλλά άνεργος χήρος, στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, πασχίζει να μεγαλώσει τη μικρή του κόρη, σε άθλιες συνθήκες. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν όταν τον πετάνε έξω από το σπίτι και αναζητώντας μια κατοικία, εμπλέκεται σε έναν καυγά, με αστυνομικούς, χωρίς να το γνωρίζει. Ο Σάμιουελ, χάνοντας την κόρη του που στέλνεται σε ένα ίδρυμα, καταλήγει σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στο Όρεγκον, όπου θα βρει μπροστά του έναν διεφθαρμένο και γοητευτικό αρχιφύλακα, τον Κλάνσι. Με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τα ορυχεία και να κατάσχει τα πλούτη, ο Κλάνσι του κάνει μία πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί: Να μεταφέρει, μαζί με μια ομάδα ανδρών τον χρυσό σε ασφαλές μέρος, με αντάλλαγμα την ελευθερία τους. Μόνο που πρέπει να μεταφέρουν τον χρυσό, περνώντας 100 μίλια αδιαπέραστης ερημιάς και κάτω από ακραίες φυσικές συνθήκες.

Ο ΜακΚίνλεϊ, θέλοντας να δώσει μια ιδιαίτερη δραματικότητα, για την εποχή και τα μηνύματα μιας άθλιας εποχής, που στοίχειωσε το αμερικάνικο έθνος, αλλά και μια επιτηδευμένη σοβαρότητα, πέρα από την περιπέτεια της ιστορίας του, χρησιμοποιεί το πιο βραδύκαυστο φιτίλι δράσης, φτάνοντας στο άλλο άκρο.

Η αργόσυρτη αφήγησή του, χάνει το μέτρο, το δράμα γίνεται αγγαρεία και η περιπέτειά του χάνει κάθε συνοχή και ρυθμό, μοιάζοντας γυρισμένη σε σλόου μόσιον, παρότι τα σκοτεινά πλάνα ορισμένες φορές ζαλίζουν με την νευρική κίνηση της κάμερας και με το μοντάζ να φαίνεται απενεργοποιημένο. Η ταινία, αν και διαθέτει μια γοητευτική ατμόσφαιρα, κάνει μία τεράστια κοιλιά, με την ταλαιπωρία αυτών που μεταφέρουν τον χρυσό στα αδιαπέραστα δάση και τους βάλτους, να μοιάζει με ένα ατελείωτο ντεζαβού.

Ωστόσο, η μελετημένη ερμηνεία του Ίθαν Χοκ, που προσεγγίζει τον χαρακτήρα μοντέρνα, παραπέμποντας στο σήμερα, αλλά και η καλή – επιτέλους – παρουσία του Ράσελ Κρόου, όπως και των περισσότερων του υπόλοιπου καστ, προσδίδουν έναν αξιοπρόσεκτο τόνο στο φιλμ, που πραγματικά πέφτει θύμα του μεγαλόπνοου σχεδίου του ΜακΚίνλεϊ.

Με λίγα λόγια… Όρεγκον, 1933. Ο βετεράνος Σάμιουελ Μέρφι στέλνεται σε ένα βάναυσο στρατόπεδο εργασίας, μακριά από την κόρη του. Ο αρχιφύλακας Κλάνσι τον βάζει σε πειρασμό με πρόωρη αποφυλάκιση αν εισάγει λαθραία χρυσό μέσα από τη θανατηφόρα, απροσπέλαστη άγρια φύση. Πόσο μακριά θα φτάσει ο Μέρφι για να δει ξανά το παιδί του;

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Λος Τίγκρες

(«Los Tigres») Δραματική περιπέτεια, ισπανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, με τους Αντόνιο ντε λα Τόρε, Μπάρμπαρα Λένι, Χοακίν Νούνιεζ, Σέζαρ Βισέντε, Σίλβια Ακόστα κα.

Μπορεί οι τίγρεις να μην βρυχώνται, όσο σε άλλες ταινίες του Αλμπέρτο Ροντρίγκες, αλλά έχουν την αξία τους και κυρίως, για το πάντα κοφτερό βλέμμα ενός σκηνοθέτη, που γνωρίζει καλά να φτιάχνει μια θελκτική ατμόσφαιρα και μελετημένους χαρακτήρες.

Έχοντας ως κεντρικό ήρωα έναν ατρόμητο βιομηχανικό δύτη, το φιλμ του Ροντρίγκεζ («Απόδραση του ‘77», «Το Μικρό Νησί») καταφέρνει να ξεφύγει από τα θολά νερά, να απλωθεί σε ένα κοινωνικό, οικογενειακό δράμα που ταυτόχρονα το δένει με το θρίλερ.

Αυτό που ξεχωρίζει, επίσης, στην ταινία, είναι τα έξοχα υποθαλάσσια γυρίσματα (βραβείο ειδικών εφέ στα Γκόγια) καθώς και η πειστικότητα των ηθοποιών ως δύτες, δίνοντας μία όχι ωραιοποιημένη, αλλά ρεαλιστική απεικόνιση ενός σκληρού και επικίνδυνου επαγγέλματος.

Ο Αντόνιο και η Εστρέλα είναι δύο αδέρφια που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στη θάλασσα ως βιομηχανικοί δύτες. Ο Αντόνιο, είναι ο ήρωας και ηγέτης όλων των εργαζομένων, παρότι η αμοιβή του δεν επαρκεί. Όταν ένα θαλάσσιο ατύχημα απειλεί να τερματίσει την καριέρα του Αντόνιο, το μέλλον φαίνεται αβέβαιο μέχρι που ανακαλύπτει ένα κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης στα ύφαλα ενός πετρελαιοφόρου και με την παρότρυνση ενός νεότερου συναδέλφου του, γίνεται πειρασμός και μαζί η λύση για τα οικονομικά τους προβλήματα.

Παίζοντας με την αδρεναλίνη ενός επικίνδυνου επαγγέλματος και τις ήρεμες μελαγχολικές στιγμές των κεντρικών χαρακτήρων, ο Ροντρίγκεζ, αναδεικνύει τις σκληρές συνθήκες ενός αρρενωπού κόσμου, που πρέπει να επιβιώσει κάτω από αντίξοες συνθήκες και κυρίως στις δυσκολίες όταν χτυπά η κρίση την πετροχημική εταιρεία που τους εκμεταλλεύεται. Ο Αντόνιο, είναι ο χαρισματικός ηγέτης, ο άνθρωπος που κρατά το φρόνημα των συναδέλφων του ψηλά, ο ψυχωμένος δύτης, που δεν φοβάται τίποτα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ όταν βρίσκεται στη σιγουριά της ξηράς, είναι ανασφαλής, διστακτικός, επιπόλαιος, πίνει υπερβολικά και χάνει το μέτρο. Στην αντίπερα πλευρά, βρίσκεται η αδελφή του, η Εστρέλα, δεινή δύτρια, σοβαρή, αυτή που προσπαθεί να μαζέψει τα αμάζευτα του αδελφού της και το βασικότερο η ηθική πυξίδα της ιστορίας, η πραγματική ηρωίδα και όπως αποκαλύπτεται η αγέρωχη γυναίκα, που θυσιάστηκε για να τονώσει τον χαρακτήρα του αδελφού της.

Παντρεύοντας ικανοποιητικά το βασικό του δραματικό, κοινωνικό στόρι με το θρίλερ, όταν μπαίνει ο πειρασμός των χρημάτων, από την κρυμμένη κοκαΐνη στα ύφαλα ενός δεξαμενόπλοιου, η ένταση ανεβαίνει, αλλά όχι τόσο όσο θα περίμενε κανείς, αφήνοντάς την στην επιφάνεια και μάλλον ανολοκλήρωτη, καθώς ο σκηνοθέτης προτιμά να διεισδύσει βαθύτερα στη σχέση των δυο αδελφών, κάτι που θέτει ως προτεραιότητα.

Στιβαρό φιλμ, με καλές ερμηνείες από τον Αντόνιο ντε λα Τόρε και την Μπάρμπαρα Λένι, το αγέρωχο βλέμμα της οποίας κερδίζει και την καρδιά μας.

Με λίγα λόγια… Ο Αντόνιο και η Εστρέλα είναι δύο αδέρφια που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στη θάλασσα ως δύτες. Όταν ένα ατύχημα απειλεί να τερματίσει την καριέρα του Αντόνιο, το μέλλον φαίνεται αβέβαιο, μέχρι που ανακαλύπτουν ένα κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης σε ένα πετρελαιοφόρο.

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Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Το Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς

(«Rosebush Pruning») Από τις ταινίες που προορίζονται για φεστιβάλ και ένα συγκεκριμένο κοινό, εξοικειωμένο στο εξεζητημένο, ιδιοσυγκρυσιακό σινεμά, γυρισμένη αλλοπαρμένα από τον Βραζιλιάνο σκηνοθέτη Καρίμ Αϊνούζ, πάνω στο σενάριο του Ευθύμη Φιλίππου.

Το βρετανικής παραγωγής φιλμ του 2026 (επίσημη συμμετοχή στο φεστιβάλ Βερολίνου), είναι μία σουρεαλιστική σάτιρα, για τους τοξικούς οικογενειακούς δεσμούς, την πατριαρχία, τον πλούτο και την αστική ανία, έχοντας την πολυτέλεια ενός ετερόκλητου καστ γνωστών ηθοποιών.

Σε μια πολυτελή βίλα της Καταλονίας, μια αμερικάνικη οικογένεια ζει απομονωμένη με την άνεση μίας μεγάλης κληρονομιάς, με τον τυφλό πατέρα να τους καταπιέζει και τα τρία παιδιά του να αναζητούν αγάπη και επιβεβαίωση μέσα από τις μάρκες των τελευταίων ρούχων τους. Όταν ο μεγαλύτερος αδελφός αποφασίζει να μετακομίσει με την κοπέλα του, οι δεσμοί αίματος διακόπτονται και έρχονται στην επιφάνεια τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας.

Πρωταγωνιστούν: Κάλουμ Τέρνερ, Ράιλι Κίο, Ελ Φάνινγκ, Τζέιμι Μπελ, Λούκας Γκέιτζ, Τρέισι Λετς, Πάμελα Αντερσον κα.

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Uchronia

Αταξινόμητο δραματικό ντοκιμαντέρ, του Φιλ Ιερόπουλου, σε ελληνική και ολλανδική παραγωγή (2026), στην οποία συμμετέχει και ο Τσάρλι Κάουφμαν. Ένα ιδιαίτερο φιλμ που δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ουσιαστικά ένα ρεμίξ διαφορετικών υφών πάνω σε μικρά και μεγάλα μανιφέστα, για τη διαχρονικότητα των επαναστάσεων, χαμένων και κερδισμένων, αλλά και για τα κενά της ιστορίας. Το αρχειακό υλικό έρχεται και δένει με επινοημένες εικόνες, διακηρύξεις και ερωτικές επιστολές, όπερες και θρήνους, αναχρονισμούς και εκρήξεις διαθέσεων. Μία αβαν γκαρντ προσπάθεια, που παίζει με τον στόμφο και την ελαφρότητα και κυρίως με τον πειραματισμό.

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Σον το Πρόβατο και το Τέρας της Φάρμας

(«Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom») Βρετανικό παιδικό animation (2026), με το αγαπημένο πρόβατο, Σον, να επιστρέφει σε νέες ευχάριστες περιπέτειες. Την παραμονή του Χάλογουιν στο αγρόκτημα Μόσι Μπότομ, ο ενθουσιασμός μετατρέπεται σε απογοήτευση όταν καταστρέφονται οι κολοκύθες και ο Σον προσπαθεί να τις φτιάξει με επιστημονικά πειράματα, αλλά τα πράγματα πάνε στραβά όταν εμφανίζεται ένα άγριο θηρίο. Η ταινία, σε σκηνοθεσία των Στιβ Κοξ και Μάθιου Γουόκερ, προβάλλεται και στα ελληνικά.

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Ο Μεγάλος Παράγων

(«The Big Shot») Γκανγκστερικό φιλμ, του κλασικού Χόλιγουντ, που γύρισε το 1942 ο καλός επαγγελματίας Λιούις Σάιλερ, έχοντας το προνόμιο να έχει πρωταγωνιστή τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ.

Το φιλμ, που συνδυάζεται με την γκανγκστερική περιπέτεια και το δράμα φυλακής, αποτελεί τον αποχαιρετισμό του θρυλικού Μπόγκι στους ρόλους γκάνγκστερ, έπειτα και από το εμβληματικό «Γεράκι της Μάλτας», που είχε γυρίσει έναν χρόνο πριν. Εδώ, δεν υποδύεται έναν αδίστακτο εγκληματία, αλλά έναν συμπαθητικό αντιήρωα, εγκλωβισμένο στην παρανομία.

Ο Ντιουκ Μπερν, ένας κατάδικος που προσπαθεί να αφήσει πίσω του την εγκληματική ζωή, μπλέκεται σε μια ληστεία που οργανώνει ένας διεφθαρμένος δικηγόρος και καταλήγει να κατηγορείται άδικα. Όταν η πρώην σύντροφός του Λόρνα επιστρέφει στη ζωή του, ο Ντιουκ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αλυσίδα προδοσιών, φυλακή και απόδραση, ενώ προσπαθεί να σώσει έναν αθώο άντρα από την κατηγορία του φόνου.

Το φιλμ, αν και με συμβατική δομή και σενάριο, έχει τη γοητεία του και έναν έξοχο Μπόγκαρτ, που το κουβαλά στις πλάτες του, ενώ δίπλα του εμφανίζονται η μοιραία Αϊρίν Μάνινγκ και οι Σούζαν Πίτερς, Ρίτσαρντ Τράβις, Ρόλαντ Ντρου κα.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ